T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

T.N. Cabinet portfolios: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखाली तामिळनाडू मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप जाहीर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी गृह विभाग स्वतःकडे ठेवला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 06:18 PM
T.N. Cabinet portfolios News : नवनिर्वाचित तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या शिफारशीनुसार, राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर यांनी नवीन राज्य मंत्रिमंडळाला खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. शनिवारी (१६ मे, २०२६) लोकभवनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत यादीनुसार, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी गृह आणि सार्वजनिक प्रशासन यासह अनेक प्रमुख खाती स्वतःकडेच ठेवली आहेत.

मुख्यमंत्री विजय यांच्यासह १० मंत्र्यांची खाती निश्चित

तामिळनाडू लोकभवनाने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्यासह १० मंत्र्यांना खातेवाटप केले आहे. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्याकडे लोककल्याण, सामान्य प्रशासन, पोलीस आणि महिला व युवा कल्याण ही खाती असतील. एन. आनंद यांना ग्रामीण विकास आणि जलसंपदा खाती देण्यात आली आहेत. आधव अर्जुन सार्वजनिक बांधकाम आणि क्रीडा विकास खाती सांभाळतील. के. ए. सेंगोत्तैयन यांच्याकडे वित्त खाते, तर के. जी. अरुणराज यांच्याकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खाते देण्यात आले आहे. पी. वेंकटरामनन यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा खाते, तर आर. निर्मलकुमार यांच्याकडे ऊर्जा आणि कायदा खाती सोपवण्यात आली आहेत.

मंत्रालयीन विभाग

जोसेफ विजय (मुख्यमंत्री)
सार्वजनिक प्रशासन, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS), जिल्हा महसूल अधिकारी, पोलीस, गृह व्यवहार, विशेष कार्यक्रम अंमलबजावणी, महिला कल्याण, युवा कल्याण, बाल कल्याण, ज्येष्ठ व दिव्यांग कल्याण, नगरपालिका प्रशासन आणि शहरी व पाणीपुरवठा

एन. आनंद- ग्रामीण विकास, पंचायती आणि पंचायत संघ, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण कर्जबाजारीपणा आणि सिंचन व लघु सिंचनासह सिंचन प्रकल्प
आधव अर्जुन- सार्वजनिक बांधकाम (इमारती, महामार्ग आणि लहान बंदरे) आणि क्रीडा विकास
डॉ. के. जी. अरुणराज – आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि कुटुंब कल्याण
के. ए. सेंगोत्तैयन – वित्त, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतन भत्ते
पी. वेंकटरामनन – अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि किंमत नियंत्रण (महागाई नियंत्रण)
आर. निर्मल कुमार – ऊर्जा संसाधने आणि कायदा मंत्री
राजमोहन – शालेय शिक्षण, तमिळ विकास, माहिती आणि प्रसिद्धी मंत्री
डॉ. टी. के. प्रभू – खनिजे आणि खाणी
सेल्वी एस. कीर्तना – उद्योग आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन विभाग

तमिळनाडू पोलीस विभागातील फेरबदल

गुरुवारी (१४ मे, २०२६), तमिळनाडूमध्ये विभागीय विभाजनाच्या दोन दिवस आधी, राज्य सरकारने पोलीस विभागात मोठा फेरबदल केला असून, गुप्तचर शाखेतील अधिकाऱ्यांसह १० हून अधिक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. सरकारी आदेशानुसार (जीओ), गुप्तचर शाखेच्या पोलीस महासंचालक (डीजीपी), बी. बाला नागा देवी यांची सायबर गुन्हे शाखेच्या (चेन्नई) डीजीपी पदावर बदली करण्यात आली आहे. तामिळनाडू सहकारी दूध उत्पादक महासंघाचे मुख्य दक्षता अधिकारी राजीव कुमार यांची पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) (चेन्नई) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

