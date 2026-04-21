Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि हायटेक फीचर्स! Kia Syros चा नवीन मॉडेल लाँच; किंमत ‘इतक्या’ लाखांपासून सुरु

किआ मोटर्सच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. नुकतेच कंपनीने Kia Syros चे अपडेटेड मॉडेल लाँच केले आहे. चला या कारबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 21, 2026 | 08:20 PM
5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि हायटेक फीचर्स! Kia Syros चा नवीन मॉडेल लाँच; किंमत ‘इतक्या’ लाखांपासून सुरु
Follow Us:
Follow Us:
  • किआ मोटर्स ही देशातील आघाडीची ऑटो कंपनी
  • नुकतेच Kia Syros चे अपडेटेड मॉडेल लाँच
  • Kia Syros MY26 लाँच
किआ इंडियाने सिरॉस MY26 या अपडेटेड SUV ची घोषणा केली असून, यामध्ये HTE, HTE(O), HTK+(O) आणि HTX(O) असे नवीन ट्रिम्स जोडण्यात आले आहेत. या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 8.39 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने डिझेल ऑटोमॅटिक पर्यायही आता अधिक व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध केला आहे.

डिझाइनमध्ये स्पोर्टी अपडेट्स

नव्या सिरॉसमध्ये अधिक आकर्षक आणि दमदार लुक देण्यासाठी फ्रंट आणि रिअर डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

  • समोर नवीन स्पोर्टी बंपर, बॉडी-कलर्ड एरो इन्सर्ट्स
  • ग्लॉसी ब्लॅक स्किड प्लेट्स आणि LED फॉग लॅम्प्स
  • मागील बाजूस LED हाय-माउंटेड स्टॉप लॅम्प आणि नवीन बंपर
आता तुमची कार सुद्धा मागेल दारू! पेट्रोल-डिझेल नव्हे चक्क दारूवर चालणार कार? जाणून घ्या ‘E85’ मास्टरप्लॅन तयार

साइड प्रोफाइलमध्ये ग्लॉसी ब्लॅक रूफ रेल्स, ORVM आणि साइड गार्निशमुळे SUV अधिक प्रीमियम दिसते. टॉप व्हेरिएंट्समध्ये 17-इंच क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स आणि निऑन ब्रेक कॅलिपर्स देण्यात आले आहेत.

प्रीमियम इंटीरिअर आणि टेक्नोलॉजी

किया सिरॉस MY26 मध्ये 30-इंच ट्रिनिटी पॅनोरामिक डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्युअल-पेन सनरूफ आणि हवेशीर सीट्ससारखे प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. याशिवाय, 60:40 स्प्लिट आणि स्लाइडिंग-रिक्लाइनिंग रिअर सीट्स, 80+ कनेक्टेड फीचर्स, OTA अपडेट्स आणि Kia Connect डायग्नोस्टिक्स.

सेफ्टी आणि परफॉर्मन्स

सुरक्षेच्या दृष्टीने या SUV मध्ये 20 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले असून तिला 5-स्टार BNCAP रेटिंग मिळाले आहे. डिझेल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट आता HTK+ पासून उपलब्ध करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल.

किमतीच्या बाबतीत बाजी मारली राव! नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये Suzuki Avenis 125 स्कूटर लाँच, किंमत…

ग्राहकांसाठी अधिक मूल्य

कंपनीच्या मते, ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित हे अपडेट करण्यात आले असून, अधिक परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील ड्रायव्हिंगसाठी योग्य साईज, प्रशस्त केबिन आणि उत्तम राइड क्वालिटीमुळे ही SUV फॅमिली कार म्हणूनही लोकप्रिय ठरत आहे.

Web Title: Kia india launches syros my26 suv new design features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री
1

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना
2

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!
3

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM