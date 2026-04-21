5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि हायटेक फीचर्स! Kia Syros चा नवीन मॉडेल लाँच; किंमत ‘इतक्या’ लाखांपासून सुरु

नव्या सिरॉसमध्ये अधिक आकर्षक आणि दमदार लुक देण्यासाठी फ्रंट आणि रिअर डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
साइड प्रोफाइलमध्ये ग्लॉसी ब्लॅक रूफ रेल्स, ORVM आणि साइड गार्निशमुळे SUV अधिक प्रीमियम दिसते. टॉप व्हेरिएंट्समध्ये 17-इंच क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स आणि निऑन ब्रेक कॅलिपर्स देण्यात आले आहेत.
किया सिरॉस MY26 मध्ये 30-इंच ट्रिनिटी पॅनोरामिक डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्युअल-पेन सनरूफ आणि हवेशीर सीट्ससारखे प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. याशिवाय, 60:40 स्प्लिट आणि स्लाइडिंग-रिक्लाइनिंग रिअर सीट्स, 80+ कनेक्टेड फीचर्स, OTA अपडेट्स आणि Kia Connect डायग्नोस्टिक्स.
सुरक्षेच्या दृष्टीने या SUV मध्ये 20 स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले असून तिला 5-स्टार BNCAP रेटिंग मिळाले आहे. डिझेल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट आता HTK+ पासून उपलब्ध करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल.
कंपनीच्या मते, ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित हे अपडेट करण्यात आले असून, अधिक परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील ड्रायव्हिंगसाठी योग्य साईज, प्रशस्त केबिन आणि उत्तम राइड क्वालिटीमुळे ही SUV फॅमिली कार म्हणूनही लोकप्रिय ठरत आहे.