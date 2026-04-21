सिंगल चार्जवर 496 किमीची रेंज! Hyundai ची सर्वात छोटी इलेक्ट्रिक हॅचबॅक कार सादर

जगभरात इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. हीच मागणी, लक्षात घेत आता Hyundai ने त्यांची लॉंग रेंज इलेक्ट्रिक हॅचबॅक कार सादर केली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 07:21 PM
Hyundai Motor Company ने आपली नवी इलेक्ट्रिक कार Hyundai Ioniq 3 सादर केली आहे. ही एक कॉम्पॅक्ट हॅचबॅक असून विशेषतः युरोपियन बाजारासाठी तयार करण्यात आली आहे. आकाराच्या बाबतीत ही Hyundai Inster EV पेक्षा मोठी आणि Hyundai Kona Electric पेक्षा लहान आहे.

डिझाइन कसं आहे?

Hyundai Ioniq 3 ‘Art of Steel’ या नवीन डिझाइन संकल्पनेवर आधारित आहे, ज्यामुळे तिला आधुनिक आणि फ्यूचरिस्टिक लुक मिळतो. समोरील भाग स्लीक असून त्यात खास पिक्सेल-स्टाइल लाइट्स देण्यात आल्या आहेत. कंपनी तिला “एरो हॅच” असे म्हणते. याचे डिझाइन असे तयार करण्यात आले आहे की ती हवेला कमी प्रतिकार करत पुढे सरकते, ज्यामुळे कार्यक्षमता आणि रेंज सुधारते.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स

ही कार खास इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म (E-GMP) वर आधारित आहे. यात 42.2 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी एका फुल चार्जमध्ये सुमारे 344 किमी रेंज देते. याशिवाय 61 kWh क्षमतेची मोठी बॅटरीही उपलब्ध आहे, जी एका चार्जमध्ये तब्बल 496 किमीपर्यंत रेंज देते. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही मोठी बॅटरी उपयुक्त ठरते.

पॉवर आणि चार्जिंग

या इलेक्ट्रिक कारमध्ये फ्रंट-माउंटेड मोटर देण्यात आली आहे. स्टँडर्ड मॉडेल 147hp पॉवर देतो, तर लॉंग-रेंज मॉडेल 135hp पॉवर निर्माण करतो. या कारची टॉप स्पीड सुमारे 170 किमी/तास आहे. चार्जिंगबाबत सांगायचे झाल्यास, ही कार फक्त 29 मिनिटांत 10 ते 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज होऊ शकते.

फीचर्स आणि सेफ्टी

ही Hyundai ची पहिली कार आहे ज्यामध्ये Pleo Connect सिस्टम देण्यात आले आहे. यामध्ये 12.9 इंच किंवा 14.6 इंचाची मोठी टचस्क्रीन पर्याय म्हणून मिळते. याशिवाय क्लायमेट कंट्रोल, डिजिटल की यांसारखी आधुनिक फीचर्सही देण्यात आली आहेत.

सेफ्टी आणि तंत्रज्ञान

प्रवाशांच्या सेफ्टी बाबतीतही ही कार अत्याधुनिक आहे. यात Hyundai SmartSense तंत्रज्ञान देण्यात आले असून, सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी अनेक फीचर्स मिळतात. यामध्ये हायवे ड्रायव्हिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रिमोट पार्किंग सिस्टम यांसारख्या सुविधा आहेत. तसेच, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अनेक एअरबॅग्सही देण्यात आले आहेत.

