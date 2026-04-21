Rental Income Guide: घर की दुकान? कुठे मिळेल जास्त भाडं? Investment चे ‘हे’ फायदे वाचून तुम्हीही तुमचा निर्णय बदलाल

क्लॅरिसा ग्रुपचे डायरेक्टर आणि CEO हर्षल दिलवाली यांच्या मते, या दोघांमधील सर्वात महत्त्वाचा फरक हा उत्पन्न मिळवण्याच्या पद्धतीत दडलेला आहे. निवासी मालमत्तेच्या बाबतीत, ५० लाख रुपये किमतीच्या फ्लॅटवर साधारणपणे १५,००० ते २०,००० रुपये मासिक भाडे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा करता येते. याउलट, दुकाने किंवा कार्यालये यांसारख्या व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असते; पण, यामध्ये गुंतवणूक आणि जोखीम या दोन्हीचे प्रमाणही अधिक असते.
रिटर्नच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, व्यावसायिक मालमत्तांमधून (Commercial Properties) साधारणपणे ६% ते १०% इतका परतावा मिळतो.
याच्या उलट, निवासी मालमत्तांमधून मिळणारा परतावा साधारणपणे २% ते ४% च्या दरम्यान असतो.
याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे: व्यावसायिक मालमत्तांमधून अधिक उत्पन्न मिळते; पण, योग्य ठिकाण आणि उच्च दर्जाची मालमत्ता निवडणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.
निवासी मालमत्तांच्या बाबतीत, भाडेकरू जलद आणि सहजपणे मिळतात; परिणामी, उत्पन्न स्थिर राहते.
व्यावसायिक मालमत्ता मात्र व्यावसायिक उलाढालीवर अवलंबून असतात; त्यामुळे, आर्थिक मंदीच्या काळात दुकाने किंवा कार्यालये रिकामी राहू शकतात.
जुन्या मालमत्तांच्या बाबतीत, देखभालीचा खर्च लक्षणीयरीत्या जास्त असू शकतो.
नवीन प्रकल्पांच्या बाबतीत, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होऊ शकतो; तसेच, नियामक अडथळे किंवा आश्वासनांच्या तुलनेत मिळणारा परतावा कमी असण्याची जोखीमही असू शकते.
हे लक्षात ठेवा की, कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी Developer आणि तो प्रकल्प या दोघांचीही सखोल पार्श्वभूमी तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मर्यादित बजेटमध्ये मोक्याच्या ठिकाणांच्या मागे लागण्याऐवजी टियर-२ शहरांमध्ये किंवा विकसनशील भागांमध्ये गुंतवणूक करा. येथील मालमत्ता अधिक परवडणारी आहे आणि भविष्यातील विकासाची मोठी शक्यता आहे.
व्यावसायिक मालमत्ता: जास्त परतावा, पण जास्त धोका.
निवासी मालमत्ता: कमी परतावा, पण अधिक स्थिर आणि सुरक्षित.
पहिल्यांदा गुंतवणूक करणाऱ्यासाठी, अंतिम निर्णय हा शेवटी त्यांचे बजेट, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि ते आपली गुंतवणूक किती सक्रियपणे व्यवस्थापित करू इच्छितात यावर अवलंबून असतो.