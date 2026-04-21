किमतीच्या बाबतीत बाजी मारली राव! नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये Suzuki Avenis 125 स्कूटर लाँच, किंमत…

Suzuki Avenis 125 ही भारतातील एक लोकप्रिय स्कूटर नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये लाँच करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या स्कूटरची किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 06:52 PM
  • Suzuki Avenis 125 नव्या रूपात सादर
  • 124.3 सीसी इंजिननरे सुसज्ज
  • किंमत 84293 रुपयांपासून सुरु
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक स्कूटरच्या मागणीत वाढ होताना दिसत आहे. यातही अनेक दुचाकी उत्पादक कंपन्या त्याच्या स्कूटर बदलत्या वेळेनुसार त्यांच्या स्कूटरमध्ये बदल करत असतात. नुकतेच सुझुकीने सुद्धा त्यांची लोकप्रिय स्कूटर एका नवीन रूपात लाँच केली आहे.

भारतीय बाजारात Suzuki कडून विविध सेगमेंटमध्ये दुचाकी वाहनांची विक्री केली जाते. 125 सीसी स्कूटर सेगमेंटमध्ये कंपनीने Suzuki Avenis 125 ला नव्या रंगात सादर केले आहे. या स्कूटरमध्ये कोणते इंजिन मिळते, कोणते फीचर्स आहेत आणि त्याची किंमत किती आहे, ते जाणून घेऊया.

Suzuki Avenis 125 ला नवा रंग

सुजुकीने Avenis 125 स्कूटर नवीन कलर ऑप्शनसह लाँच केली आहे. यात Pearl Glacier White / Metallic Oort Gray हा आकर्षक रंग देण्यात आला आहे.

किती दमदार आहे इंजिन?

या स्कूटरमध्ये 124.3 सीसी क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 8.7 पीएस पॉवर आणि 10 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये ईएसपी (Eco Performance) तंत्रज्ञानही दिले आहे, ज्यामुळे परफॉर्मन्ससोबत इंधन कार्यक्षमता सुधारते.

फीचर्स

Suzuki Avenis 125 मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेललाइट, स्प्लिट ग्रॅब रेल, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, स्पोर्टी स्टेप सीट आणि 21.8 लिटर क्षमतेचा बूट स्टोरेज यांचा समावेश आहे.

किंमत

या स्कूटरच्या बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 84,293 रुपये आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 86,677 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

स्पर्धा कोणाशी?

125 सीसी स्कूटर सेगमेंटमध्ये Suzuki Avenis 125 ची स्पर्धा Honda Activa 125, TVS Jupiter 125, Hero Destini 125 आणि Suzuki Access 125 यांसारख्या स्कूटर्सशी होते.

