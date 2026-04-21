किमतीच्या बाबतीत बाजी मारली राव! नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये Suzuki Avenis 125 स्कूटर लाँच, किंमत…

भारतीय बाजारात Suzuki कडून विविध सेगमेंटमध्ये दुचाकी वाहनांची विक्री केली जाते. 125 सीसी स्कूटर सेगमेंटमध्ये कंपनीने Suzuki Avenis 125 ला नव्या रंगात सादर केले आहे. या स्कूटरमध्ये कोणते इंजिन मिळते, कोणते फीचर्स आहेत आणि त्याची किंमत किती आहे, ते जाणून घेऊया.
सुजुकीने Avenis 125 स्कूटर नवीन कलर ऑप्शनसह लाँच केली आहे. यात Pearl Glacier White / Metallic Oort Gray हा आकर्षक रंग देण्यात आला आहे.
या स्कूटरमध्ये 124.3 सीसी क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 8.7 पीएस पॉवर आणि 10 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये ईएसपी (Eco Performance) तंत्रज्ञानही दिले आहे, ज्यामुळे परफॉर्मन्ससोबत इंधन कार्यक्षमता सुधारते.
Suzuki Avenis 125 मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेललाइट, स्प्लिट ग्रॅब रेल, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, स्पोर्टी स्टेप सीट आणि 21.8 लिटर क्षमतेचा बूट स्टोरेज यांचा समावेश आहे.
या स्कूटरच्या बेस व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 84,293 रुपये आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 86,677 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
125 सीसी स्कूटर सेगमेंटमध्ये Suzuki Avenis 125 ची स्पर्धा Honda Activa 125, TVS Jupiter 125, Hero Destini 125 आणि Suzuki Access 125 यांसारख्या स्कूटर्सशी होते.