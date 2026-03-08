Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Social Media Manager म्हणून करिअर घडवायचंय? पैशाचा पडेल पाऊस, ‘ही’ Process करा फॉलो

डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढत असल्याने सोशल मीडिया मॅनेजर हे करिअर तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:46 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढत असल्यामुळे सोशल मीडिया मॅनेजर ही नोकरी आज अनेक तरुणांसाठी आकर्षक करिअर पर्याय बनत आहे. कंपन्या, मीडिया हाऊस, स्टार्टअप्स तसेच सेलिब्रिटी आपल्या ब्रँडची ओळख वाढवण्यासाठी सोशल मीडिया मॅनेजरची मदत घेतात. त्यामुळे या क्षेत्रात योग्य कौशल्ये विकसित केल्यास चांगले उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

एसआर शाळा ठरली १४ पारितोषिकांची मानकरी! राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी विविध विषयांकरिता ४३ विद्यार्थ्यांची निवड

सर्वप्रथम विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे सखोल ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. Facebook, Instagram, X, LinkedIn आणि YouTube यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्या प्रकारचा कंटेंट जास्त प्रभावी ठरतो, पोस्ट करण्याची योग्य वेळ कोणती, तसेच फॉलोअर्सशी संवाद कसा साधायचा हे समजून घेणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मचे अल्गोरिदम आणि ट्रेंड्स वेगळे असतात. त्यामुळे त्यानुसार कंटेंट तयार केल्यास ब्रँडची पोहोच मोठ्या प्रमाणात वाढवता येते.

याशिवाय कंटेंट क्रिएशन आणि डिजिटल मार्केटिंग या कौशल्यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागते. आकर्षक पोस्ट, रील्स, व्हिडिओ आणि प्रभावी कॅप्शन तयार करण्याची क्षमता असल्यास सोशल मीडिया मॅनेजर म्हणून अधिक संधी मिळतात. यासाठी Canva, Adobe Photoshop यांसारख्या डिझाइन टूल्सचे प्राथमिक ज्ञान असणे उपयुक्त ठरते. तसेच व्हिडिओ एडिटिंगचे बेसिक कौशल्य, थंबनेल डिझाइन आणि क्रिएटिव्ह आयडिया तयार करण्याची क्षमता असणेही महत्त्वाचे असते.

सोशल मीडिया मॅनेजरसाठी डेटा अॅनालिसिसची समज असणेही गरजेचे आहे. कोणत्या पोस्टला जास्त लाईक्स, कमेंट्स किंवा शेअर्स मिळतात, कोणता कंटेंट जास्त व्हायरल होतो आणि प्रेक्षकांची आवड काय आहे याचा अभ्यास केल्यास भविष्यातील कंटेंट अधिक प्रभावी बनवता येतो. सोशल मीडिया इनसाइट्स, एंगेजमेंट रेट आणि रीच यांसारख्या मेट्रिक्सचा अभ्यास केल्यास स्ट्रॅटेजी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करता येते. आजच्या डिजिटल युगात जवळपास प्रत्येक कंपनीला ऑनलाइन उपस्थिती मजबूत करायची असते. त्यामुळे कंपन्या सोशल मीडिया मॅनेजरची नेमणूक करून आपला ब्रँड अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. सुरुवातीला इंटर्नशिप किंवा छोट्या प्रोजेक्टपासून सुरुवात करून अनुभव वाढवत गेल्यास या क्षेत्रात चांगल्या संधी मिळू शकतात.

बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

अनुभव वाढल्यानंतर सोशल मीडिया मॅनेजर म्हणून फ्रीलान्स काम करण्याचीही संधी मिळते. अनेक लोक एकाच वेळी अनेक ब्रँड्सची सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळून चांगले उत्पन्न मिळवतात. काही जण स्वतःची डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी सुरू करूनही मोठा व्यवसाय उभारतात. म्हणूनच सर्जनशीलता, डिजिटल कौशल्ये, ट्रेंड्सची समज आणि सतत शिकण्याची तयारी असेल तर सोशल मीडिया मॅनेजमेंट हे करिअरसाठी वेगाने वाढणारे आणि आकर्षक क्षेत्र ठरू शकते. योग्य रणनीती आणि अनुभवाच्या जोरावर या क्षेत्रात चांगली प्रगती साधता येऊ शकते.

Web Title: Want to build a career as a social media manager

Published On: Mar 08, 2026 | 06:46 PM

Mar 08, 2026 | 06:46 PM
