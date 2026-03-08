Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BYD ने Tesla ला फोडलाय घाम! फक्त 5 मिनिटाच्या चार्जिंगमध्ये मिळेल 400 किमीची रेंज, जाणून घ्या खास टेक्नॉलॉजी

चिनी ऑटो कंपनीने अशी एक टेक्नॉलॉजी आणली आहे, ज्याच्या साहाय्याने तुमची इलेक्ट्रिक कार अवघ्या काही मिनिटात धमाकेदार रेंज देऊ शकते चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:16 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • BYD च्या अनेक इलेक्ट्रिक कार लोकप्रिय
  • 5 मिनिटात 400 किमी रेंज देणारी टेक्नॉलॉजी केली सादर
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
भारतासह जगभरात अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या लेटेस्ट फीचर्स असणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार ऑफर करत आहे. यातही अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार जास्तीत जास्त रेंज कशा देतील यावर लक्ष केंद्रित करत असतात. मात्र, याच गोष्टीवर BYD ने तोडगा काढला आहे.

BYD या चीनमधील प्रसिद्ध कार कंपनीने एक अत्याधुनिक चार्जिंग प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदी करण्याबाबत संकोच करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी मानली जाते. अनेकदा लोक EV घेण्यास टाळाटाळ करतात कारण वाहन चार्ज होण्यासाठी जास्त वेळ लागेल किंवा प्रवासात चार्जिंग संपेल अशी भीती त्यांना वाटते. BYD ने या समस्येवर उपाय म्हणून ही नवी तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित केली आहे.

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

BYD चे सुपर-ई प्लॅटफॉर्म

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या नव्या तंत्रज्ञानामुळे कार केवळ 5 मिनिटे चार्ज केल्यानंतर सुमारे 400 किमीपर्यंत चालू शकते. हे प्रत्यक्षात शक्य झाले तर इलेक्ट्रिक कार चार्ज करण्यासाठी लागणारा वेळ पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्याइतकाच कमी होईल. त्यामुळे चार्जिंगसाठी तासंतास प्रतीक्षा करण्याची गरज उरणार नाही.

BYD चे खास तंत्रज्ञान

कंपनीची ही नवी प्रणाली अत्यंत जास्त क्षमतेच्या वीजपुरवठ्यावर आधारित आहे. त्यामुळे कार अतिशय वेगाने चार्ज होऊ शकते. या सिस्टममध्ये 1000kW पर्यंतची प्रचंड पॉवर आणि 1000A पर्यंतचा करंट सपोर्ट केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे तंत्रज्ञान सामान्य चार्जरपेक्षा अनेक पटींनी अधिक पॉवरफुल आहे.

उष्णतेवर नियंत्रण

इतक्या मोठ्या प्रमाणात वीज वापरून चार्जिंग केल्यामुळे बॅटरी खूप गरम होण्याची शक्यता असते. ही समस्या टाळण्यासाठी BYD ने विशेष इंजिनिअरिंगचा वापर केला आहे. कंपनीने बॅटरीमध्ये अशी खास रचना तयार केली आहे, ज्यामुळे वीजेचा प्रवाह अधिक सुरळीत होतो. त्यामुळे बॅटरीतील रेसिस्टन्स कमी राहतो आणि चार्जिंगदरम्यान बॅटरी सुरक्षित तसेच तुलनेने थंड राहते.

या तंत्रज्ञानाचे फायदे

BYD च्या या नव्या तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बॅटरी कमी वेळात वेगाने चार्ज होते आणि जास्त गरम होण्याचा धोका कमी होतो. सध्या बाजारातील अनेक प्रगत इलेक्ट्रिक कार्स सुमारे 350kW क्षमतेपर्यंत चार्जिंग सपोर्ट देतात. मात्र BYD चे हे नवे तंत्रज्ञान 1000kW पर्यंतची क्षमता देऊ शकते, जे काही प्रमाणात Tesla च्या सध्याच्या प्रणालींपेक्षाही अधिक शक्तिशाली मानले जाते.

Published On: Mar 08, 2026 | 06:16 PM

