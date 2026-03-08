BYD ने Tesla ला फोडलाय घाम! फक्त 5 मिनिटाच्या चार्जिंगमध्ये मिळेल 400 किमीची रेंज, जाणून घ्या खास टेक्नॉलॉजी

BYD या चीनमधील प्रसिद्ध कार कंपनीने एक अत्याधुनिक चार्जिंग प्लॅटफॉर्म सादर केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदी करण्याबाबत संकोच करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी मानली जाते. अनेकदा लोक EV घेण्यास टाळाटाळ करतात कारण वाहन चार्ज होण्यासाठी जास्त वेळ लागेल किंवा प्रवासात चार्जिंग संपेल अशी भीती त्यांना वाटते. BYD ने या समस्येवर उपाय म्हणून ही नवी तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित केली आहे.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या नव्या तंत्रज्ञानामुळे कार केवळ 5 मिनिटे चार्ज केल्यानंतर सुमारे 400 किमीपर्यंत चालू शकते. हे प्रत्यक्षात शक्य झाले तर इलेक्ट्रिक कार चार्ज करण्यासाठी लागणारा वेळ पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्याइतकाच कमी होईल. त्यामुळे चार्जिंगसाठी तासंतास प्रतीक्षा करण्याची गरज उरणार नाही.
कंपनीची ही नवी प्रणाली अत्यंत जास्त क्षमतेच्या वीजपुरवठ्यावर आधारित आहे. त्यामुळे कार अतिशय वेगाने चार्ज होऊ शकते. या सिस्टममध्ये 1000kW पर्यंतची प्रचंड पॉवर आणि 1000A पर्यंतचा करंट सपोर्ट केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे तंत्रज्ञान सामान्य चार्जरपेक्षा अनेक पटींनी अधिक पॉवरफुल आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात वीज वापरून चार्जिंग केल्यामुळे बॅटरी खूप गरम होण्याची शक्यता असते. ही समस्या टाळण्यासाठी BYD ने विशेष इंजिनिअरिंगचा वापर केला आहे. कंपनीने बॅटरीमध्ये अशी खास रचना तयार केली आहे, ज्यामुळे वीजेचा प्रवाह अधिक सुरळीत होतो. त्यामुळे बॅटरीतील रेसिस्टन्स कमी राहतो आणि चार्जिंगदरम्यान बॅटरी सुरक्षित तसेच तुलनेने थंड राहते.
BYD च्या या नव्या तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बॅटरी कमी वेळात वेगाने चार्ज होते आणि जास्त गरम होण्याचा धोका कमी होतो. सध्या बाजारातील अनेक प्रगत इलेक्ट्रिक कार्स सुमारे 350kW क्षमतेपर्यंत चार्जिंग सपोर्ट देतात. मात्र BYD चे हे नवे तंत्रज्ञान 1000kW पर्यंतची क्षमता देऊ शकते, जे काही प्रमाणात Tesla च्या सध्याच्या प्रणालींपेक्षाही अधिक शक्तिशाली मानले जाते.