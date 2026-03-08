Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ Final Live Score: अहमदाबादमध्ये फायनलचा रणसंग्राम! नाणेफेकीचा कौल न्यूझीलंडच्या बाजूने; भारत करणार प्रथम फलंदांजी

IND vs NZ Final: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरेल, तर मिचेल सँटनरच्या किवी संघासमोर पहिलेवहिले जेतेपद पटकावण्याचे आव्हान असेल.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:41 PM
अहमदाबादमध्ये फायनलचा रणसंग्राम! नाणेफेकीचा कौल न्यूझीलंडच्या बाजूने (Photo Credit- X)

  • जगज्जेतेपदासाठी अहमदाबादमध्ये रणसंग्राम!
  • भारत-न्यूझीलंड फायनल
  • टीम इंडिया इतिहास रचणार का?
India national cricket team vs New Zealand nation cricket team: क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठी रात्र आज अहमदाबादमध्ये उजळली आहे. आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा महाअंतिम सामना आज यजमान भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) या दोन बलाढ्य संघांमध्ये खेळवला जाणार आहे. जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता या हाय-व्होल्टेज लढतीला सुरुवात होईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरेल, तर मिचेल सँटनरच्या किवी संघासमोर पहिलेवहिले जेतेपद पटकावण्याचे आव्हान असेल. दरम्यान या महान लढतीत न्यूझीलंडने टाॅस जिंकून भारताला प्रथम फलंदांजी करण्याचे आमंत्रित केले आहे.

टी-२० वर्ल्ड कप फायनलसाठी दोन्ही संघाची प्लेइंग-११:

टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), जेकब डफी, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.

IND vs NZ T20 WC Final: भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी? खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result? वाचा एका क्लिकवर

हेड-टू-हेड आकडेवारी (IND vs NZ Head to Head)

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि न्यूझीलंड चौथ्यांदा आमनेसामने येत आहेत. एक रंजक आणि भारतासाठी काहीशी चिंतेची बाब म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या तिन्ही विश्वचषक लढतींमध्ये न्यूझीलंडनेच बाजी मारली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात केवळ विजेतेपदच नव्हे, तर ‘किवी’ संघाविरुद्धचा हा खराब रेकॉर्ड पुसून काढण्याचे मोठे आव्हान सूर्या सेनेसमोर असेल. तसेच दोन्ही संघामध्ये एकूण ३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारताने १८ सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने ११ सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

विजयाची शक्यता (Match Prediction)

सध्याचा फॉर्म, संघाचे संतुलन आणि घरच्या मैदानावर मिळणारा प्रेक्षकांचा पाठिंबा पाहता, तज्ज्ञांच्या मते भारताचे पारडे जड आहे.

  • भारत: ६०%
  • न्यूझीलंड: ४०%
भारतीय संघाने आपली लय कायम राखल्यास आज अहमदाबादच्या आकाशात टीम इंडियाच्या विजयाची आतषबाजी निश्चित मानली जात आहे.

T20 World Cup Final च्या दिवशीच Prithvi Shaw ‘क्लीन बोल्ड’! गुपचुप उरकला साखरपुडा; पाहा कोण आहे त्याची ‘परफेक्ट पार्टनर’

Published On: Mar 08, 2026 | 06:38 PM

