Maruti Fronx की Tata Nexon? कोणत्या कारचा EMI तुमच्या खिशाला परवडणार? जाणून घ्या सोपा हिशोब

Fronx आणि Nexon या दोन्ही कारचा लूक चांगला आहे आणि त्यात चांगले फीचर्स देखील समाविष्ट आहेत. मात्र, बहुतेक लोक लोनवर कार खरेदी करतात. किमतीच्या बाबतीत, मारुती फ्रॉन्क्सची सुरुवात सुमारे 7.5 लाखांपासून होते, तर टाटा नेक्सॉनची सुरुवात सुमारे 8 लाखांपासून होते. याचा अर्थ नेक्सॉनची सुरुवातीची किंमत फ्रॉन्क्सपेक्षा थोडी जास्त आहे आणि म्हणूनच, नेक्सॉनचा ईएमआय देखील जास्त असू शकतो.
समजा तुम्ही कार खरेदी करताना 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करत असाल आणि उर्वरित रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घेता. जर कर्जाचा कालावधी 5 वर्षे आणि व्याजदर सुमारे 9% धरला, तर दोन्ही कारच्या EMI मध्ये स्पष्ट फरक दिसून येतो. या कॅल्क्युलेशननुसार Maruti Suzuki Fronx च्या बेस मॉडेलसाठी दरमहा साधारण 13,000 ते 14,000 रुपये EMI भरावे लागू शकते. तर Tata Nexon साठी दरमहा जवळपास 14,500 ते 15,500 रुपयांचा EMI लागू शकतो. म्हणजेच या दोन्ही कार्सच्या EMI मध्ये दरमहा सुमारे 1,000 ते 1,500 रुपयांचा फरक पडू शकतो.
जर तुमचा बजेट थोडा कमी असेल आणि तुम्हाला कमी EMI भरायची असेल, तर Maruti Suzuki Fronx तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो. या कारची किंमत तुलनेने कमी आहे आणि याचे मायलेजही चांगले मानले जाते. दुसरीकडे, जर तुम्हाला मजबूत बॉडी, अधिक सेफ्टी फीचर्स आणि दमदार इंजिन हवे असेल, तर Tata Nexon देखील उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, या कारसाठी EMI थोडी जास्त लागू शकते.
फक्त EMI च्या दृष्टीने पाहिल्यास Fronx अधिक परवडणारी ठरते. तरीही कार निवडताना केवळ EMI नव्हे, तर फीचर्स, सेफ्टी आणि तुमच्या गरजा यांचाही विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.