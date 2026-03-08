Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maruti Fronx की Tata Nexon? कोणत्या कारचा EMI तुमच्या खिशाला परवडणार? जाणून घ्या सोपा हिशोब

एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Maruti Suzuki Fronx आणि Tata Nexon ला चांगली मागणी मिळताना दिसते. मात्र, कोणत्या कारचा ईएमआय स्वस्त आहे? याबद्दल देखील जाणून घेणे महत्वाचे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात अनेक SUV कार्स उपलब्ध
  • Maruti Suzuki Fronx आणि Tata Nexon दोन्ही लोकप्रिय एसयूव्ही
  • मात्र, कोणत्या एसयूव्ही EMI स्वस्त?
भारतात वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर होत असतात. यातही ग्राहकांचा ओढा SUV कार्सकडे जास्त दिसत आहे. 2026 च्या सुरवातीच्या महिन्यातच ग्राहकांनी एसयूव्ही कार मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या आहेत. या सेगमेंटमध्ये अनेक कार लोकप्रिय ठरल्या आहेत. अशाच दोन कार म्हणजे Maruti Suzuki Fronx आणि Tata Nexon.

Fronx आणि Nexon या दोन्ही कारचा लूक चांगला आहे आणि त्यात चांगले फीचर्स देखील समाविष्ट आहेत. मात्र, बहुतेक लोक लोनवर कार खरेदी करतात. किमतीच्या बाबतीत, मारुती फ्रॉन्क्सची सुरुवात सुमारे 7.5 लाखांपासून होते, तर टाटा नेक्सॉनची सुरुवात सुमारे 8 लाखांपासून होते. याचा अर्थ नेक्सॉनची सुरुवातीची किंमत फ्रॉन्क्सपेक्षा थोडी जास्त आहे आणि म्हणूनच, नेक्सॉनचा ईएमआय देखील जास्त असू शकतो.

March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

कसा असेल EMI चा हिशोब?

समजा तुम्ही कार खरेदी करताना 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करत असाल आणि उर्वरित रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात घेता. जर कर्जाचा कालावधी 5 वर्षे आणि व्याजदर सुमारे 9% धरला, तर दोन्ही कारच्या EMI मध्ये स्पष्ट फरक दिसून येतो. या कॅल्क्युलेशननुसार Maruti Suzuki Fronx च्या बेस मॉडेलसाठी दरमहा साधारण 13,000 ते 14,000 रुपये EMI भरावे लागू शकते. तर Tata Nexon साठी दरमहा जवळपास 14,500 ते 15,500 रुपयांचा EMI लागू शकतो. म्हणजेच या दोन्ही कार्सच्या EMI मध्ये दरमहा सुमारे 1,000 ते 1,500 रुपयांचा फरक पडू शकतो.

कितीही मोठा असू द्या स्पीड-ब्रेकर! ‘या’ 5 सर्वात उंच Compact SUV अजिबात घासल्या जाणार नाही

कोणती कार जास्त योग्य ठरेल?

जर तुमचा बजेट थोडा कमी असेल आणि तुम्हाला कमी EMI भरायची असेल, तर Maruti Suzuki Fronx तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो. या कारची किंमत तुलनेने कमी आहे आणि याचे मायलेजही चांगले मानले जाते. दुसरीकडे, जर तुम्हाला मजबूत बॉडी, अधिक सेफ्टी फीचर्स आणि दमदार इंजिन हवे असेल, तर Tata Nexon देखील उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, या कारसाठी EMI थोडी जास्त लागू शकते.

फक्त EMI च्या दृष्टीने पाहिल्यास Fronx अधिक परवडणारी ठरते. तरीही कार निवडताना केवळ EMI नव्हे, तर फीचर्स, सेफ्टी आणि तुमच्या गरजा यांचाही विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Maruti fronx vs tata nexon which suv emi is best for you

Published On: Mar 08, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

Mar 08, 2026 | 06:15 AM
