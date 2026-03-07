Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
30 हजारांच्या पगारात कोणती कार तुमची होईल हमसफर? ‘या’ 2 पर्यायांचा नक्की करा विचार

जर तुमचा पगार 30 हजारांपर्यंत असेल आणि या पगारात जर तुम्ही एका उत्तम कारच्या शोधात असाल तर Maruti Alto K10 आणि Tata Tiago तुमच्यासाठी चांगल्या पर्याय ठरू शकतात. मात्र, कोणती कार बेस्ट? चला जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:07 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • 30 हजारांच्या पगारात उत्तम कार
  • Maruti Alto K10 आणि Tata Tiago या दोन्ही चांगल्या पर्याय
  • कोणती कार खरेदी करणे बेस्ट?
जर तुम्हाला भारतीय बाजारातील एखादी स्वस्त कार खरेदी करायची असेल, तर त्यासाठी खूप मोठा पगार असणे आवश्यक नाही. साधारण 30 हजार रुपयांच्या पगारातही तुम्ही नवीन कार खरेदी करू शकता. आजकाल अनेक वाहनं कार लोनवर उपलब्ध असल्यामुळे दर महिन्याला परवडणारे EMI भरून कार खरेदी करणे शक्य होते. यासाठी कमी किंमत आणि चांगले मायलेज देणाऱ्या कार्सचा विचार करणे गरजेचे आहे.

30 हजार रुपयांच्या पगारात तुम्ही साधारण 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या कार्सचा विचार करू शकता. भारतीय बाजारात Maruti Suzuki Alto K10 आणि Tata Tiago या दोन एंट्री-लेव्हल कार तुमच्यासाठी चांगले पर्याय ठरू शकतात. चला, या दोन्ही कार्सची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.

Tata Punch EV की MG Comet, कोणत्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये किती दम? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या रेंज, फीचर्स आणि बरंच काही

मारुती सुझुकी अल्टो के10 (Maruti Suzuki Alto K10)

ही कार पेट्रोल आणि CNG अशा दोन्ही पावरट्रेन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. मारुतीच्या या कारचे बाजारात अनेक व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत. या कारमध्ये K10C इंजिन देण्यात आले असून ते 5,600 rpm वर 50.4 kW पॉवर आणि 3,400 rpm वर 91.1 Nm टॉर्क निर्माण करते. याशिवाय कंपनीने या कारमध्ये 6 एअरबॅग्स देऊन सुरक्षा वाढवली आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 3,69,900 रुपयांपासून सुरू होते. ही कार तुम्ही फायनान्सद्वारे खरेदी करू शकता, ज्यामुळे काही वर्षे कमी EMI भरून कार घेणे सोपे होते.

March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

टाटा टिआगो (Tata Tiago)

दुसरी कार म्हणजे टाटा टियागो. या कारचे बेस मॉडेल साधारण 5 लाख रुपयांच्या रेंजमध्ये उपलब्ध आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 4,57,490 रुपयांपासून सुरू होते. भारतीय बाजारात या कारचे 17 व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत. टाटा टियागोमध्ये ड्युअल एअरबॅग्स देण्यात आले आहेत. तसेच यात Electronic Stability Program (ESP) सारखे सेफ्टी फीचरही दिले आहे. या कारचे बेस मॉडेल खरेदी करण्यासाठी साधारण 4.12 लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकते आणि दर महिन्याला ठराविक EMI भरून ही कार खरेदी करता येते.

Published On: Mar 07, 2026 | 10:07 PM

30 हजारांच्या पगारात कोणती कार तुमची होईल हमसफर? 'या' 2 पर्यायांचा नक्की करा विचार

