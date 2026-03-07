30 हजारांच्या पगारात कोणती कार तुमची होईल हमसफर? ‘या’ 2 पर्यायांचा नक्की करा विचार

30 हजार रुपयांच्या पगारात तुम्ही साधारण 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या कार्सचा विचार करू शकता. भारतीय बाजारात Maruti Suzuki Alto K10 आणि Tata Tiago या दोन एंट्री-लेव्हल कार तुमच्यासाठी चांगले पर्याय ठरू शकतात. चला, या दोन्ही कार्सची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.
ही कार पेट्रोल आणि CNG अशा दोन्ही पावरट्रेन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. मारुतीच्या या कारचे बाजारात अनेक व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत. या कारमध्ये K10C इंजिन देण्यात आले असून ते 5,600 rpm वर 50.4 kW पॉवर आणि 3,400 rpm वर 91.1 Nm टॉर्क निर्माण करते. याशिवाय कंपनीने या कारमध्ये 6 एअरबॅग्स देऊन सुरक्षा वाढवली आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 3,69,900 रुपयांपासून सुरू होते. ही कार तुम्ही फायनान्सद्वारे खरेदी करू शकता, ज्यामुळे काही वर्षे कमी EMI भरून कार घेणे सोपे होते.
दुसरी कार म्हणजे टाटा टियागो. या कारचे बेस मॉडेल साधारण 5 लाख रुपयांच्या रेंजमध्ये उपलब्ध आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 4,57,490 रुपयांपासून सुरू होते. भारतीय बाजारात या कारचे 17 व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत. टाटा टियागोमध्ये ड्युअल एअरबॅग्स देण्यात आले आहेत. तसेच यात Electronic Stability Program (ESP) सारखे सेफ्टी फीचरही दिले आहे. या कारचे बेस मॉडेल खरेदी करण्यासाठी साधारण 4.12 लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकते आणि दर महिन्याला ठराविक EMI भरून ही कार खरेदी करता येते.