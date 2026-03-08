‘Force 3’मध्ये John Abraham सोबत दोन कलाकरांची एन्ट्री; दिग्दर्शकासोबतचा फोटो व्हायरल

बॉलिवूडमधील अनेक मोठ्या हिट चित्रपटांचे सिक्वेल आता प्रदर्शित होत आहेत. अक्षय कुमार त्याच्या हिट चित्रपट ‘हेरा फेरी’चा तिसरा भाग घेऊन येत आहे. इमरान हाश्मी त्याच्या ‘आवारापन’ चित्रपटाचा सिक्वेलही घेऊन येत आहे. ‘फोर्स’चा तिसरा भाग प्रदर्शित करण्यासाठी सज्ज असलेला जॉन अब्राहम देखील या यादीत सामील झाला आहे. या चित्रपटाचे शूटिंग आधीच सुरू झाले आहे, असे स्वतः अभिनेता जो आता या हिट फ्रँचायझीचा भाग बनला आहे त्यानेच पुष्टी केली आहे. शिवाय, कलाकारांमध्ये एका नवीन अभिनेत्रीची भर पडली आहे.
हर्षवर्धन राणे याने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याने फोर्स ३ मध्ये अधिकृतपणे सामील होण्याची घोषणा करत व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये अभिनेता फोर्स ३ च्या सेटवर संपूर्ण कलाकारांसह चित्रीकरणाच्या पहिल्या दिवशी आरती थाळीसह पूजा करताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये अभिनेत्याच्या मागे तान्या माणिकतला देखील दिसत आहे. तिने व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे, “फोर्स ३ आमच्यासोबत आहे, पहिले वेळापत्रक गुजरातमध्ये आहे.”
याशिवाय, सोशल मीडियावर एक फोटो फिरत आहे ज्यामध्ये तो चित्रपटाच्या सेटवर दिसत आहे. फोटोमध्ये जॉन अब्राहम आणि दिग्दर्शक भाव धुलिया देखील दिसत आहेत. या चित्रपटात काम करणारी अभिनेत्री तान्या माणिकतला देखील व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये दिसत आहे.
“फोर्स” चा पहिला भाग २०११ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. दुसरा भाग २०१६ मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि तिसरा भाग २०२७ मध्ये थिएटरमध्ये दाखल होईल. जॉन अब्राहम स्वतः फोर्स ३ ची निर्मिती करत आहे. “फोर्स ३” ची अधिकृत रिलीज तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. कामाच्या बाबतीत, हर्षवर्धन “फोर्स ३” व्यतिरिक्त “सिला” मध्ये देखील दिसणार आहे.
