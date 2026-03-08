Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

सातारा सिंचन मंडळाचे कार्यालय होणार बंद? राज्य सरकारच्या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय सुसूत्रता आणणे आणि सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या नावाखाली सातारा जिल्ह्यातील जलसंपदा कार्यालयांची मोठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:19 PM
( फोटो सौजन्य : AI )

( फोटो सौजन्य : AI )

Follow Us:
Follow Us:
  • सातारा जिल्ह्यातील जलसंपदा कार्यालयांची मोठी पुनर्रचना
  • अनेक कार्यालयांचे मुख्यालयेही बदलण्यात आली
  • जागेचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव तर नाही ना?
Satara News : राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रशासकीय सुसूत्रता आणणे आणि सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या नावाखाली सातारा जिल्ह्यातील जलसंपदा कार्यालयांची मोठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, पुणे मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत असलेले ‘सातारा सिंचन मंडळ कार्यालय’ कायमचे बंद करण्याचे प्रस्तावित असून, त्याचा संपूर्ण कार्यभार आता सातारा पाटबंधारे प्रकल्पाकडे सोपवण्यात येणार आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली असून, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

सावकार दाम्पत्यावर पोलिसांची कारवाई! १० टक्के व्याजाचा नागरिकांभोवती फास; गुन्हा दाखल

पुनर्रचनेचा मोठा फटका

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या कामात एकवाक्यता आणण्यासाठी या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सातारा जिल्ह्यातील ‘धोम कालवे विभाग क्रमांक दोन’ ला बसणार आहे. या विभागांतर्गत येणारी तब्बल १३ उपविभागीय कार्यालये आता बंद केली जाणार आहेत. यामध्ये धोम डावा कालवा, कण्हेर भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि लघुपाटबंधारे यांसारख्या महत्त्वाच्या उपविभागांचा समावेश आहे. संबंधित विभागांची कामे पूर्णत्वाकडे आल्याचे कारण देत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे.

कार्यालयांचे स्थलांतर आणि लाखो रुपयांचा चुराडा

या पुनर्रचनेमुळे केवळ कार्यालये बंद होणार नाहीत, तर अनेक कार्यालयांचे मुख्यालयेही बदलण्यात आली आहेत. उरमोडी धरण विभागाचे मुख्यालय आता सातारा शहरातून थेट नागठाणे येथे हलवण्यात आले आहे, तर जिहे-कटापूर उपसा सिंचन विभागाचे कार्यालय खटाव तालुक्यातील नेर येथे स्थलांतरित होणार आहे. विशेष म्हणजे, सातारा येथील सिंचन भवन परिसरात ‘गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या’ मॉडेलसाठी शासनाने ५० लाख रुपये खर्च केले होते. आता हे कार्यालय नेरला हलवल्यामुळे हा लाखो रुपयांचा खर्च पूर्णपणे पाण्यात जाणार आहे. नवीन ठिकाणी वसाहत आणि कार्यालया उभारणीसाठी पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च अपेक्षित असल्याने, ही कसली ‘काटकसर’ असा जळजळीत प्रश्न कर्मचारी आणि नागरिक विचारत आहेत.

खाजगीकरणाचा डाव?

या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी ओढाताण होणार असून, शेतकऱ्यांनाही आपल्या कामांसाठी आता नवीन मुख्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या शहरातील मोक्याच्या जागा बंद करून त्या जागेचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव तर नाही ना, अशी शंका आता कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या ‘सुसूत्रतेच्या’ निर्णयामुळे सिंचन व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.

Amravati News : पूर्णा नदी पात्रात पोकलेनचा ‘धुमाकूळ’, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह; रेतीचा बेकायदेशीर उपसा सुरुच

Web Title: Satarairrigation department office closure reorganisation news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 06:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इराण–इस्त्रायल युद्धाचे महाराष्ट्रात पडसाद! कमर्शियल गॅसचा तुटवडा असल्याने हॉटेल व्यवसाय संकटात
1

इराण–इस्त्रायल युद्धाचे महाराष्ट्रात पडसाद! कमर्शियल गॅसचा तुटवडा असल्याने हॉटेल व्यवसाय संकटात

सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा
2

सचिवावरील हल्ला सहन केला जाणार नाही, कारवाई न झाल्यास…, गटसचिव संघटनेचा इशारा

सुरूर ते पोलादपूर कामासाठी उद्या केले जाणार महाबळेश्वर बंद आंदोलन
3

सुरूर ते पोलादपूर कामासाठी उद्या केले जाणार महाबळेश्वर बंद आंदोलन

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 
4

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

Mar 08, 2026 | 07:41 PM
US Iran War : तेहरानमध्ये विषारी पावसाचं संकट! तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणीची स्थिती

US Iran War : तेहरानमध्ये विषारी पावसाचं संकट! तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणीची स्थिती

Mar 08, 2026 | 07:41 PM
स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

Mar 08, 2026 | 07:40 PM
Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

Mar 08, 2026 | 07:20 PM
बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

Mar 08, 2026 | 07:04 PM
‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

Mar 08, 2026 | 07:02 PM
पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

Mar 08, 2026 | 07:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM