Maruti Dzire vs Honda Amaze: कोणती Sedan Car कमी पैश्यात देते सुसाट मायलेज? जाणून घ्या

या दोन्ही कार्समध्ये 1.2-लिटर क्षमतेचे पेट्रोल इंजिन बसवण्यात आले आहे आणि त्या ‘ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स’सह येतात. मात्र, त्यांच्या इंजिन रचनेमध्ये एक छोटासा फरक आहे. डिझायरमध्ये तीन-सिलिंडर इंजिन आहे, तर अमेझमध्ये चार-सिलिंडर इंजिन बसवण्यात आले आहे. परिणामी, होंडा अमेझ चालवताना अधिक सहज आणि स्मूद अनुभव देते.
या दोन्ही कार्सच्या इंजिनच्या पॉवर आउटपुटची तुलना केली असता, होंडा अमेझ काहीशी सरस असल्याचे दिसून येते. अमेझचे इंजिन साधारणपणे 90 हॉर्सपावर (HP) इतकी पॉवर निर्माण करते, तर डिझायरचे इंजिन सुमारे 82 हॉर्सपावर शक्ती निर्माण करते. मात्र, ‘टॉर्क’च्या बाबतीत डिझायर थोडीशी आघाडी घेते; ती साधारणपणे 113 Nm इतका टॉर्क निर्माण करते.
माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, या दोन कार्सच्या शहरातील मायलेजची तुलना केली असता असे दिसून येते की, अमेझ प्रति लिटर पेट्रोलमागे साधारणपणे 9.94 किमी अंतर कापते. दुसरीकडे, मारुती डिझायर 11.61 किमी प्रति लिटर (kmpl) इतके मायलेज देते. त्यामुळे, शहरी भागातील रहदारीमध्ये गाडी चालवताना, डिझायर हा अधिक इंधन-कार्यक्षम पर्याय असल्याचे दिसून येते.
महामार्गावरील मायलेजच्या बाबतीतही डिझायर आपली आघाडी कायम राखते. महामार्गावर कार चालवताना, अमेझ 19.46 किमी प्रति लिटर (ARAI-प्रमाणित) इतके मायलेज देते, तर डिझायर 25.71 किमी प्रति लिटर (ARAI-प्रमाणित) इतके मायलेज गाठते. किमतीचा विचार करता, मारुती डिझायरची किंमत 7.62 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी आहे, तर होंडा अमेझच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत 9.84 लाख (एक्स-शोरूम) इतकी आहे.