Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maruti Dzire vs Honda Amaze: कोणती Sedan Car कमी पैश्यात देते सुसाट मायलेज? जाणून घ्या

भारतात सेडान कारच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. या सेगमेंटमध्ये Maruti Dzire आणि Honda Amaze ला दमदार मागणी मिळतेय. चला दोन्ही कार्सबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: May 06, 2026 | 06:36 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • एसयूव्ही सेगमेंट सोबतच सेडान कारला चांगली मागणी
  • Maruti Dzire आणि Honda Amaze दोन्ही कार्स लोकप्रिय
  • कोणती कार बेस्ट? चला जाणून घेऊयात
भारतामध्ये, Maruti Dzire आणि Honda Amaze या दोन्ही कार्स कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये अत्यंत लोकप्रिय पर्याय आहेत. या लोकप्रियतेमागील मुख्य कारणे म्हणजे त्यांची परवडणारी किंमत, प्रभावी फीचर्स आणि उत्कृष्ट मायलेज. जर तुम्ही एखादी ‘ऑटोमॅटिक सेडान’ खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या दोन्ही कार्सपैकी कोणती कार अधिक चांगले मायलेज देते, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

कोणाचे इंजिन सर्वोत्तम आहे?

या दोन्ही कार्समध्ये 1.2-लिटर क्षमतेचे पेट्रोल इंजिन बसवण्यात आले आहे आणि त्या ‘ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स’सह येतात. मात्र, त्यांच्या इंजिन रचनेमध्ये एक छोटासा फरक आहे. डिझायरमध्ये तीन-सिलिंडर इंजिन आहे, तर अमेझमध्ये चार-सिलिंडर इंजिन बसवण्यात आले आहे. परिणामी, होंडा अमेझ चालवताना अधिक सहज आणि स्मूद अनुभव देते.

Skoda Electric SUV: 600km रेंजसह लाँच होणार नवीन 7-सीटर EV, ‘हे’ आहेत दमदार लक्झरी फीचर्स

पॉवरच्या बाबतीत कोणती कार आघाडीवर?

या दोन्ही कार्सच्या इंजिनच्या पॉवर आउटपुटची तुलना केली असता, होंडा अमेझ काहीशी सरस असल्याचे दिसून येते. अमेझचे इंजिन साधारणपणे 90 हॉर्सपावर (HP) इतकी पॉवर निर्माण करते, तर डिझायरचे इंजिन सुमारे 82 हॉर्सपावर शक्ती निर्माण करते. मात्र, ‘टॉर्क’च्या बाबतीत डिझायर थोडीशी आघाडी घेते; ती साधारणपणे 113 Nm इतका टॉर्क निर्माण करते.

शहरातील प्रवासात कोण अधिक चांगले मायलेज देते?

माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, या दोन कार्सच्या शहरातील मायलेजची तुलना केली असता असे दिसून येते की, अमेझ प्रति लिटर पेट्रोलमागे साधारणपणे 9.94 किमी अंतर कापते. दुसरीकडे, मारुती डिझायर 11.61 किमी प्रति लिटर (kmpl) इतके मायलेज देते. त्यामुळे, शहरी भागातील रहदारीमध्ये गाडी चालवताना, डिझायर हा अधिक इंधन-कार्यक्षम पर्याय असल्याचे दिसून येते.

18 लाखात Range Rover तर Creta ची किंमत 6 लाख, ‘इथं’ मिळताहेत होलसेलमध्ये उत्तम दर्जाच्या कार

महामार्गावर कोणती अधिक चांगले मायलेज देते?

महामार्गावरील मायलेजच्या बाबतीतही डिझायर आपली आघाडी कायम राखते. महामार्गावर कार चालवताना, अमेझ 19.46 किमी प्रति लिटर (ARAI-प्रमाणित) इतके मायलेज देते, तर डिझायर 25.71 किमी प्रति लिटर (ARAI-प्रमाणित) इतके मायलेज गाठते. किमतीचा विचार करता, मारुती डिझायरची किंमत 7.62 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी आहे, तर होंडा अमेझच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत 9.84 लाख (एक्स-शोरूम) इतकी आहे.

Web Title: Maruti dzire vs honda amaze which sedan car is best in mileage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 01, 2026 | 05:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील
1

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

होंडाची नवीन sub-4m SUV येणार भारतीय बाजारात, ब्रेझ्झा आणि नेक्सनला देणार टक्कर!
2

होंडाची नवीन sub-4m SUV येणार भारतीय बाजारात, ब्रेझ्झा आणि नेक्सनला देणार टक्कर!

Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर
3

Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर

Maruti Suzuki India चा आगळावेगळा विक्रम, रेल्वेमार्फत तब्बल ३० लाखांहून अधिक वाहनांची वाहतूक
4

Maruti Suzuki India चा आगळावेगळा विक्रम, रेल्वेमार्फत तब्बल ३० लाखांहून अधिक वाहनांची वाहतूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

May 14, 2026 | 10:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM