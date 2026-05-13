Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maruti Suzuki India चा आगळावेगळा विक्रम, रेल्वेमार्फत तब्बल ३० लाखांहून अधिक वाहनांची वाहतूक

मारुती सुझुकीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षात त्यांनी कार वाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला असून हा टप्पा त्यांच्या "ग्रीन लॉजिस्टिक्स" या मोहिमेतील महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 06:34 PM
Maruti Suzuki begins production at second plant in hariyana, Maruti Suzuki second Plant, Maruti Suzuki Kharkhoda Plant,

Maruti Suzuki,

Follow Us:
Follow Us:

भारतासह जगभरात लोकप्रिय असलेल्या मारुती सुझुकीने (Maruti Suzuki India) आता भारतात एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. भारतात वाहनाच्या विक्रीचे उच्चांक मोडणाऱ्या मारुती सुझुकीने यावेळी आगळावेगळा विक्रम बनवला आहे. साधारणपणे रस्तेमार्गावरून वाहनांची वाहतूक करणाऱ्या या कंपनीने भारतात रेल्वेमार्फत तब्बल ३० लाखांहून अधिक वाहनांची वाहतूक केली आहे. मारुती सुझुकीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षात त्यांनी कार वाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला असून हा टप्पा त्यांच्या “ग्रीन लॉजिस्टिक्स” या मोहिमेतील महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात त्यांच्या एकूण वाहन वाहतुकीपैकी फक्त ५% वाहतूक हि रेल्वेमार्फत होत होती. मात्र, २०२५-२६ पर्यंत हा एकदा २६.५% पर्यंत वाढला आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या २१ महिन्यांच्या कालावधीत २० लाखांवरून ३० लाख वाहनांच्या रेल्वे वाहतुकीचा टप्पा कंपनीने गाठला आहे.

यावेळी बोलताना मारुती सुझुकी इंडिया चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि CEO हिसाशी टाकेउची यांनी संगितले कि, “रेल्वे वाहतुकीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते. इंधनाची बचत होते. तसेच, रस्त्यांवरही ट्रॅफिकही कमी होतो. त्यामुळे पर्यावरणपूरक आणि अदाहक कार्यक्षम लॉजिस्टिकस प्रणाली उभारण्यावर कंपनीचा भर आहे,” असे ते म्हणाले. या उद्देशासाठी कंपनीने सुमारे ११,३७२ कोटींची गुंतवणूक ग्रीन लॉजिस्टिकस इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये केली आहे. यात गुजरातमधील हंसलपूर आणि हरियाणातील मानेसार येथील उत्पादन प्रकल्पांमध्ये रेल्वे सायडिंग, लॉजिस्टिकस हब, विशेष वाहतूक रेल्वे रेक्स आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.

Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स

कंपनीचे पुढील लक्ष २०३०-३१ पर्यंत रेल्वेमार्फत होणाऱ्या वाहन वाहतुकीत ३५% पर्यंत वाढ करण्याचे आहे. यासाठी हरियाणातील खारखोडा येथे नवीन रेल्वे सायडिंग उभारण्याची योजना देखील कंपनीने जाहीर केली आहे. ही कामगिरी थेट कार विक्रीशी संबंधित नसली तरी भारतातील वाहन उद्योग अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चिक वाहतूक व्यवस्थेकडे वळत असल्याचे यामुळे स्पष्ट होते. Maruti Suzuki India सध्या भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी असून ती देशभरात लाखो वाहने विकते.

Maruti Suzuki India हि भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी असून हि कंपनी सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या, चांगल्या मायलेज देणाऱ्या तसेच कमी मेंटेनन्स असणाऱ्या गाड्या उपलब्ध करून देते. मारुती सुझुकीची खासियत म्हणजे यांच्या कार्स या ‘मिडल क्लास फॅमिली कार्स’ म्हणून लोकप्रिय आहेत. मारुती सुझुकीच्या स्विफ्ट, बॅलेनो, वॅगन आर, अल्टो, ब्रेझ्झा, डिझायर आणि एर्टिगा या कार्स भारतीय बाजारात खूप लोकप्रिय असून त्यांना प्रचंड मागणी आहे. मारुती सुझुकीचे भारतात लोकप्रिय होण्याचे आणखी कारण म्हणजे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडतील असे दर, ग्रामीण भागातही उपलब्ध असे सर्व्हिस सेंटर्स तसेच कमी मायलेज हे आहेत. कंपनी आता हायब्रीड कार्स, सीएनजी गाड्या, इलेक्ट्रिक गाड्या तसेच ग्रीन लॉजिस्टिकस यावर जास्त लक्ष देत आहेत.

मार्केटमध्ये आग लागणार! Tata Altroz नवीन अवतारात बाजारात; पाहा किंमत अन् फीचर्स…

Web Title: Maruti suzuki uses railways to move 3 million vehichles

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट
1

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?
2

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM