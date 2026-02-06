SUV सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा घातला धुमाकूळ! अवघ्या पाच महिन्यांत 50, 000 विक्रीचा ओलांडला टप्पा

मारुती व्हिक्टरीने मिडसाईज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. जानेवारीमध्ये टॉप १० विक्री होणाऱ्या कारच्या यादीत दाखल झाली. मारुती व्हिक्टरी मिडसाईज एसयूव्ही ३ सप्टेंबर रोजी लाँच झाली आणि १९ दिवसांनी विक्रीसाठी आली. अवघ्या पाच महिन्यांत तिने ५०,००० विक्रीचा टप्पा ओलांडला. जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस, एकूण विक्री ५१,५२८ युनिट्स झाली. असा अंदाज आहे की व्हिक्टरीला ७०,००० बुकिंग मिळाले आहेत, ज्यापैकी ३५,००० युनिट्स ग्राहकांना वितरित करण्यात आल्या आहेत.
जानेवारी २०२६ मध्ये व्हिक्टोरिसने १५,२४० युनिट्सची सर्वाधिक मासिक घाऊक विक्री (फॅक्टरीमधून पाठवलेली) नोंदवली. गेल्या महिन्यात, ते भारतातील १० वे सर्वाधिक विक्री होणारे प्रवासी वाहन होते आणि एसयूव्हीमध्ये सहावे होते. जानेवारी २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीच्या इंडियाच्या एकूण ७५,६०९ युनिट्सच्या युटिलिटी वाहन विक्रीत या मॉडेलचा वाटा २०% होता. एर्टिगा एमपीव्ही (१७,८९२ युनिट्स) आणि विटारा ब्रेझा (१७,४८६ युनिट्स) नंतर ते कंपनीचे तिसरे सर्वाधिक विक्री होणारे यूव्ही होते. चालू आर्थिक वर्षात मारुती सुझुकीने विकलेल्या एकूण ६१६,८७५ यूव्हीपैकी, एकट्या व्हिक्टोरिसचा वाटा ८% होता. महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या गेल्या १० महिन्यांपैकी फक्त पाच महिन्यांत हा वाटा गाठला गेला.
व्हिक्टोरिस ही मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही विभागात ५०,००० युनिट्सपर्यंत पोहोचणारी सर्वात जलद एसयूव्ही नाही. हा विक्रम फेसलिफ्ट केलेल्या ह्युंदाई क्रेटाच्या नावावर आहे, ज्याने जानेवारी २०२४ मध्ये लाँच झाल्यानंतर फक्त तीन महिन्यांत ५०,००० विक्री गाठली. किआ सेल्टोसलाही हा टप्पा गाठण्यासाठी सुमारे पाच महिने लागले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये लाँच झाल्यानंतर मारुती ग्रँड विटाराला सात महिने लागले आणि मारुती-बॅज असलेल्या टोयोटा हायराइडरला ५०,००० घाऊक विक्री गाठण्यासाठी १५ महिने लागले.
मारुती व्हिक्टोरिस कंपनीच्या अरेना नेटवर्कद्वारे विकली जाते. ती सहा ट्रिम लेव्हलमध्ये २१ प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: LXi, VXi, ZXi, ZXi (O), ZXi+ आणि ZXi+ (O). बेस LXi MT प्रकारासाठी किंमत ₹१०.५० लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते आणि टॉप-ऑफ-द-लाइन ZXi Plus (O) स्ट्रॉंग हायब्रिड CVT प्रकारासाठी ₹१९.९९ लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते. व्हिक्टोरिस अनेक इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: १.५-लिटर माइल्ड-हायब्रिड पेट्रोल, १.५-लिटर सीएनजी आणि १.५-लिटर स्ट्रॉन्ग हायब्रिड. मॉडेलनुसार, एआरएआय-प्रमाणित पेट्रोलसाठी मायलेज १९.०७ किमी प्रति लिटर ते स्ट्रॉन्ग हायब्रिडसाठी २८.६५ किमी प्रति लिटर पर्यंत आहे. व्हिक्टोरिस हायब्रिड टोयोटा हायराइडर आणि ग्रँड विटारा हायब्रिडपेक्षा चांगली इंधन कार्यक्षमता देते. व्हिक्टोरिस पेट्रोल हायराइडर आणि ग्रँड विटारा पेट्रोलपेक्षा अधिक इंधन-कार्यक्षम आहे.