Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

जर तुम्हीही टाटा सिएरा खरेदी करण्याच्या तयारीत असाल तर मग सर्वात पहिले या एसयूव्हीचा वेटिंग पिरियड किती आहे, त्याबद्दल जाणून घ्यायला हवं.

Updated On: Feb 05, 2026 | 06:00 PM
  • टाटा सिएरा अल्पावधीतच ठरली लोकप्रिय
  • या एसयूव्हीवर चक्क तीन ते चार महिन्यांचा वेटिंग पिरियड
  • पहिल्याच दिवशी कारने मिळवली होती 70 हजरांपेक्षा जास्त बुकिंग
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत. अशीच एक लोकप्रिय ऑटो कंपनी म्हणजे Tata Motors. टाटाने नेहमीच ग्राहकांच्या मागणीनुसार दमदार कार बाजारात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कंपनीने नोव्हेंबर 2025 मध्ये मार्केटमध्ये त्यांची क्लासिक एसयूव्ही Tata Sierra फ्यूचरिस्टिक लुकसह लाँच केली. या कारची इतकी क्रेझ होती की तिला पहिल्याच दिवशी 70000 हुन अधिक ग्राहकांनी बुक केले. आता जर तुम्ही ही कार खरेदी करण्याच्या तयारीत असाल तर मग याचा वेटिंग पिरियड तुम्हाला माहित असणे गरजेचे आहे.

Tata Sierra चा वाढत वेटिंग पिरियड

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टाटाने ऑफर केलेली सिएरा खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला बराच वेळ वाट पहावी लागू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, या एसयूव्हीसाठी वेटिंग पिरियड तीन ते चार महिने आहे. मात्र, याबद्दलची अचूक माहिती तुम्हाला डीलरशिपकडून मिळू शकते.

ग्राहकांनो ‘या’ कारच्या फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच, Toyota Fortuner ला विसरून जाल

कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती वेळ वाट पाहावी लागेल?

रिपोर्ट्सनुसार या SUV च्या कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती वाट पाहावी लागेल, याची सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, तीन ते चार महिन्यांचा वेटिंग पीरियड सर्वच व्हेरिएंटसाठी लागू नाही. काही व्हेरिएंट्स कमी वेटिंग पिरियडसह खरेदी करता येऊ शकतात.

मिळाल्या बंपर बुकिंग्स

या SUV साठी कंपनीला ग्राहकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. 16 डिसेंबर 2025 पासून बुकिंग सुरू होताच काहीच कालावधीत टाटा मोटर्सला देशभरातून सुमारे 70 हजार बुकिंग्स मिळाल्या होत्या. त्यानंतरही या SUV साठी बुकिंगचा ओघ सुरूच आहे.

इंजिन

टाटा सिएरामध्ये 1.5 लीटर क्षमतेचे तीन इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. पेट्रोल इंजिनमधून 160 PS पॉवर आणि 255 Nm टॉर्क मिळतो. दुसऱ्या पर्यायात 1.5 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजिन असून ते 106 PS पॉवर आणि 145 Nm टॉर्क जनरेट करते. तिसरा पर्याय 1.5 लीटर डिझेल इंजिनचा असून त्यातून 118 PS पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क मिळतो. यासोबत मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

किंमत

कंपनीने या एसयूव्हीची एक्स-शोरूम किंमत 11.49 लाख (एक्स-शोरूम) निश्चित केली आहे. टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 21.29 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. टाटा 15 जानेवारी 2026 रोजी सिएरा एसयूव्हीची डिलिव्हरी सुरू करेल.

