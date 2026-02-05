Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टाटाने ऑफर केलेली सिएरा खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला बराच वेळ वाट पहावी लागू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, या एसयूव्हीसाठी वेटिंग पिरियड तीन ते चार महिने आहे. मात्र, याबद्दलची अचूक माहिती तुम्हाला डीलरशिपकडून मिळू शकते.
रिपोर्ट्सनुसार या SUV च्या कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती वाट पाहावी लागेल, याची सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, तीन ते चार महिन्यांचा वेटिंग पीरियड सर्वच व्हेरिएंटसाठी लागू नाही. काही व्हेरिएंट्स कमी वेटिंग पिरियडसह खरेदी करता येऊ शकतात.
या SUV साठी कंपनीला ग्राहकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. 16 डिसेंबर 2025 पासून बुकिंग सुरू होताच काहीच कालावधीत टाटा मोटर्सला देशभरातून सुमारे 70 हजार बुकिंग्स मिळाल्या होत्या. त्यानंतरही या SUV साठी बुकिंगचा ओघ सुरूच आहे.
टाटा सिएरामध्ये 1.5 लीटर क्षमतेचे तीन इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. पेट्रोल इंजिनमधून 160 PS पॉवर आणि 255 Nm टॉर्क मिळतो. दुसऱ्या पर्यायात 1.5 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजिन असून ते 106 PS पॉवर आणि 145 Nm टॉर्क जनरेट करते. तिसरा पर्याय 1.5 लीटर डिझेल इंजिनचा असून त्यातून 118 PS पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क मिळतो. यासोबत मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
कंपनीने या एसयूव्हीची एक्स-शोरूम किंमत 11.49 लाख (एक्स-शोरूम) निश्चित केली आहे. टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 21.29 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. टाटा 15 जानेवारी 2026 रोजी सिएरा एसयूव्हीची डिलिव्हरी सुरू करेल.