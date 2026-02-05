Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ग्‍वांगू ली म्हणाले प्रगत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी उत्पादन आणि एमएसएमईचे सक्षमीकरण यावर दिलेला भर यांमुळे आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोनांतर्गत भारताचा जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याचा प्रवास अधिक दृढ होईल.

Updated On: Feb 05, 2026 | 06:28 PM
किया इंडियाचे सीईओ ग्‍वांगू ली (फोटो- सोशल मीडिया)

शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी बजेटमध्ये प्रयत्न 
अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्‍तबद्धतेवर अधिक भर 
किया इंडियाचे सीईओ यांनी केले भाष्य 

मुंबई: ”केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ शाश्वत आर्थिक वाढीसाठी स्पष्ट आणि प्रगत दृष्टिकोनाचा मार्ग निश्चित करतो. या अर्थसंकल्‍पामध्‍ये उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक शिस्‍तबद्धता यांवर विशेष भर देण्यात आला असल्याचे किया इंडिया प्रायव्‍हेट लिमिटेडचे एमडी व सीईओ ग्‍वांगू ली यांनी सांगितले. रस्ते, रेल्वे, मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमधील निरंतर गुंतवणूक, तसेच नवीन आर्थिक क्षेत्रांचा व हाय-स्पीड कॉरिडॉरचा विकास यामुळे नवीन संधी उपलब्ध होतील, ज्‍यामुळे देशभरात संतुलित विकासाला चालना मिळेल.

ग्‍वांगू ली म्हणाले प्रगत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी उत्पादन, दुर्मिळ खनिजांचे कॉरिडॉर आणि एमएसएमईचे सक्षमीकरण यावर दिलेला भर यांमुळे आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोनांतर्गत भारताचा जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याचा प्रवास अधिक दृढ होईल. एकत्रित, या उपाययोजना ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढवतील आणि तंत्रज्ञान-आधारित व स्थिर गतिशीलतेकडे जाण्याच्या प्रक्रियेला गती देतील. भारत विकसित भारतच्या दिशेने वाटचाल करत असताना किया इंडिया भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या गतीशीलता सोल्यूशन्सच्या माध्यमातून या परिवर्तनात अर्थपूर्ण योगदान देण्यास उत्सुक आहे.

किया इंडिया या देशातील आघाडीच्‍या मास-प्रीमियम ऑटोमेकर कंपनीने सकारात्‍मकतेसह कॅलेंडर वर्ष २०२६ ची सुरूवात केली, जेथे जानेवारीमध्‍ये एकूण २७,६०३ युनिट्सची विक्री केली. जानेवारी २०२५ मध्‍ये विक्री करण्‍यात आलेल्‍या २५,०२५ युनिट्सच्‍या तुलनेत वार्षिक १०.३ टक्‍के वाढीची नोंद करत या कामगिरीमधून कंपनीची स्थिर वाढ, प्रमुख विभागांमध्‍ये स्थिर मागणी आणि भारतातील ग्राहकांमध्‍ये कियाच्‍या वैविध्‍यपूर्ण उत्‍पादन ऑफरिंग्‍जसाठी वाढती पसंती दिसून येते.

जानेवारीमध्‍ये कंपनीच्‍या विक्री गतीचे श्रेय पोर्टफोलिओमध्‍ये सतत मागणीला जाते. ऑल-न्‍यू किया सेल्‍टोसला बाजारपेठेतून उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, किया सोनेटची कामगिरी कायम राहिली आहे आणि ग्राहकांकडून किया कॅरेन्‍स क्‍लॅव्हिस व क्‍लॅव्हिस ईव्‍हीसाठी सतत पसंती मिळत आहे.

न्‍यू-जनरेशन सेल्‍टोस भारतातील सर्वात प्रभावी व मध्‍यम आकाराची एसयूव्‍ही म्‍हणून आपला वारसा अधिक दृढ करत आहे, तसेच किया इंडियाच्‍या विकासाच्‍या पुढील टप्‍प्‍यामध्‍ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्‍यास सज्‍ज आहे. सोनेटने उच्‍च आकारमानाच्‍या कॉम्‍पॅक्‍ट एसयूव्‍ही विभागामध्‍ये ब्रँडची प्रबळ उपस्थिती दर्शवणे सुरूच ठेवले आहे. तसेच, कॅरेन्‍स लाइन-अपने रिक्रिएशन वेईकल व ईव्‍ही क्षेत्रातील कियाची उपस्थिती अधिक प्रबळ केली आहे, ज्‍यामधून वैविध्‍यपूर्ण व भविष्‍यासाठी सुसज्‍ज गतीशीलता सोल्‍यूशन्‍ससाठी ग्राहकांची वाढती पसंती निदर्शनास येते.

 

