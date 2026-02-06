Honda Dio 125 X : एकदा फीचर्स बघाल तर ‘या’ गाडीच्या प्रेमातच पडाल…किंमत फक्त…, अशी भन्नाट गाडी जिच्यावरून नजर हटणार नाही

Honda Dio 125 X News in Marathi : जर तुम्ही नवीन स्कूटर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर होंडा डिओ १२५ एक्स-एडिशनच्या फीचर्स एकदा बघून घ्या. डिओ १२५ चा एक नवीन प्रकार आहे, जो नुकताच होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने सादर केला आहे. या स्कूटरची किंमत ८७,७३३ (एक्स-शोरूम) आहे. डिओ १२५ मॉडेलवर आधारित, ही नवीन स्कूटर काही कॉस्मेटिक अपडेट्ससह येते.
एक्स-एडिशनमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्याचे ड्युअल-टोन पेंट जॉब, ज्यामध्ये एक सुंदर निळा आणि राखाडी रंग संयोजन आहे आणि लाल अॅक्सेंट्स त्याला एक स्पोर्टी लूक देतात. स्कूटरमध्ये कॉन्ट्रास्टिंग लाल अलॉय व्हील्स देखील आहेत, जे त्याची स्टाईलिंग आणखी वाढवतात. हे अपडेट्स ते मानक डिओ १२५ पेक्षा दृश्यमानपणे वेगळे आणि आकर्षक बनवतात.स्कूटरचा मूळ आकार आणि आर्किटेक्चर अपरिवर्तित राहिले असले तरी, नवीन डिझाइन घटक त्याला एक दृश्य ओळख देतात जे खरेदीदारांसाठी योग्य आहे जे बाईकच्या मुख्य घटकांमध्ये बदल न करता स्पोर्टी लूक पसंत करतात.
तांत्रिकदृष्ट्या, डिओ १२५ एक्स-एडिशन मानक मॉडेलसारखेच आहे. हे त्याच १२३.९ सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड पेट्रोल इंजिनद्वारे समर्थित आहे जे ८.३ पीएस पॉवर आणि १०.५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनसह, स्कूटर दररोज शहराच्या प्रवासासाठी भरपूर पॉवर आणि संतुलित इंधन कार्यक्षमता देते. चेसिस, सस्पेंशन आणि मेकॅनिकल सेटअप अपरिवर्तित राहतो, ज्यामुळे रायडिंगचा अनुभव अपरिवर्तित राहतो. एच-स्मार्ट बेस व्हेरिएंटमधून घेतलेल्या अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, एक निष्क्रिय स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम, एक बाह्य इंधन भरणारा, एक पास स्विच आणि एक साइड-स्टँड इंजिन कटऑफ समाविष्ट आहे. ब्रेकिंग सिस्टममध्ये फ्रंट डिस्क आणि मागील ड्रम ब्रेक असतात, तर सस्पेंशन आणि चेसिस घटक मानक कॉन्फिगरेशनसारखेच राहतात.
डिओ १२५ एक्स एडिशनमध्ये सध्याच्या डिओ १२५ रेंजप्रमाणेच १२३.९२ सीसी, एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे. हे इंजिन ८.१९ एचपीची कमाल पॉवर आणि १०.५ एनएम टॉर्क निर्माण करते आणि इंधन वितरण, कूलिंग किंवा ट्रान्समिशन सिस्टममध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. पॉवरट्रेन आणि मेकॅनिकल लेआउटची सातत्यता सुनिश्चित करते की राइड गुणवत्ता, इंधन कार्यक्षमता आणि देखभाल आवश्यकता स्थापित डिओ १२५ प्लॅटफॉर्मशी सुसंगत राहतील.
₹८७,७३३ किंमत असलेली एक्स-एडिशनची किंमत स्टँडर्ड डिओ १२५ पेक्षा अंदाजे १००० रुपये जास्त आहे. परंतु एच-स्मार्ट टॉप व्हेरिएंटपेक्षा अंदाजे ३,९५० रुपये स्वस्त आहे. याचा अर्थ ग्राहकांना थोडी अधिक स्टाइल असलेली चांगली किमतीची स्कूटर मिळते. या सेगमेंटमध्ये, डिओ १२५ एक्स-एडिशन टीव्हीएस एनटॉर्क १२५, सुझुकी एवेनिस, यामाहा रेझेडआर १२५ हायब्रिड आणि हिरो झूम १२५ सारख्या स्कूटरशी स्पर्धा करेल.