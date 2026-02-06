Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: ढोरकीनमध्ये मुख्य पाईपलाईन फुटली! जायकवाडीची केबल जळाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

जायकवाडी पंपगृहात केबल जळाल्याने आणि ढोरकीनला मुख्य पाईपलाईन फुटल्याने पाणीपुरवठा २ दिवस लांबणीवर पडला आहे. सिडको-हडकोसह अनेक भागांत पाणीटंचाई निर्माण झाली असून दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 03:32 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis (Photo Credit- X)

Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis (Photo Credit- X)

  • छत्रपती संभाजीनगरवर पाणीसंकट!
  • पाईपलाईन आणि केबल बिघाडामुळे पाणीपुरवठा २ दिवस लांबणीवर
  • सिडको-हडकोसह अनेक भागात निर्जळी
Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: छत्रपती संभाजीनगरवर शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या मागे लागलेले संकट संपायचे नाव घेत नसून, अवघ्या काही तासांच्या अंतरात घडलेल्या दोन मोठ्या बिघाडांमुळे संपूर्ण शहरात पाण्याचा ठणठणाट निर्माण झाला आहे. मध्यरात्री जायकवाडी येथील १०० दलली क्षमतेच्या योजनेवरील नवीन पंपगृहात केबल बस्ट झाल्यानंतर गुरुवारी दुपारी ढोरकीनजवळ याच योजनेची मुख्य पाइपलाइन फुटल्याने शहराचा पाणीपुरवठा पूर्णतः विस्कळीत झाला आहे. परिणामी अनेक भागांतील पाणीपुरवठ्याचे टप्पे एक ते दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

५ फेब्रुवारी रोजी रात्री १२.४५ वाजण्याच्या सुमारास जायकवाडी येथील नवीन पंपगृहात पंप क्रमांक एकच्या मोटार केबल कनेक्शनमधून धूर निघाल्याने ट्रिपिंग होऊन संपूर्ण पंपिंग बंद पडली. मनपा कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत केबल जळाल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत बसविण्यात आलेल्या नव्या पंपाचा कॅपॅसिटर जळाला असून १६०० केव्हीए क्षमतेचजा ट्रान्सफॉर्मरही नादुरुस्त झाल्याचे निदर्शनास आले. विद्युत दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पहाटे ४.३० वाजता तीन पंप सुरू करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी १.४० वाजता ट्रान्सफॉर्मरच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा पंपिंग थांबविली आणि दुपारी २.४० वाजता पाणी उपसा सुरू करण्यात आला. पंपिंग सुरू होत असतानाच ढोरकीनजवळ १०० दलली क्षमतेच्या योजनेवरील १२०० मिमी व्यासाची मुख्य पाइपलाइन फुटल्याची माहिती मिळाली. यामुळे तातडीने पंपिंग बंद करण्यात आली.

कर्करोग रुग्णांच्या सेवेत परिचारिकांची भूमिका मोलाची; संभाजीनगरमध्ये ‘ऑन्कोलॉजी नर्सिंग केअर’ कार्यशाळा संपन्न

जीर्ण, जुनी यंत्रणा ठरत आहे डोकेदुखी

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ५६ व १०० दलली क्षमतेच्या दोन्ही योजना मोठ्या प्रमाणावर जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे कधी पाईपलाईन फुटणे, तर कधी विद्युत पुरवठ्यातील बिघाडामुळे वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडत आहेत. या सततच्या तांत्रिक अडचणीमुळे नागरिकाच्या संयमाची परीक्षा होत आहे. दुरुस्तीचे काम तात्काळ हाती घेण्यात आले असले तरी या पाईपलाईनवर ९०० मिमीची पाईपलाईन टाकून त्यावर सिमेंट काँक्रिट करण्यात आल्यामुळे खोदकामासाठी जेसीबीचा वापर करावा लागत आहे.

सिडको-हडकोसह अनेक भागात निर्जळी

१२०० मिमीची मुख्य पाईपलाईन बंद असल्यामुळे संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून सिडको, हडकोसह अनेक नव्या वसाहतींना निर्जळीचा सामना करावा लागत आहे. ७०० व १०० मिमीच्या पाइपलाइनद्वारे मर्यादित प्रमाणात जुन्या शहरातील काही भागांनाच पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे इतर भागांतील पाणीपुरवठ्याचे टप्पे काही ठिकाणी एक दिवसाने तर काही भागांत दोन दिवसांनी पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उपअभियंता किरण धांडे यांनी दिली.

‘सिद्धार्थ ‘समोरील जलवाहिनीचा पाईप बदलला

दरम्यान, रेल्वेस्टेशन ते ज्युबिली पार्क येथील जलकुंभाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७५० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीचा काही भाग सिद्धार्थ उद्यानासमोरील नाल्यात गजल्याने खराब झाला होता. या ठिकाणी पाइपलाइन फुटून गळती होण्याची तसेच सांडपाणी जलवाहिनीतील पाण्यात मिसळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान, यामुळे खबरदारी म्हणून खराब झालेला जुना पाइप काढून सुमारे चार मीटर लांबीचा नवीन पाइप बसविण्यात आला असून त्याठिकाणी एक नवीन व्हॉल्व्हही जोडण्यात आला आहे. बुधवारी रात्री दोन वाजेपर्यंत हे दुरुस्तीचे काम सुरू होते. दुरुस्तीच्या काळात ज्युबिली पार्क येथील जलकुंभाचा पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद ठेवण्यात आला होता, अशी माहिती मनपा पाणीपुरवठा विभागाने दिली.

Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

