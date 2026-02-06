तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गालगत असलेल्या मैदानात ही घटना सायंकाळी साडेपाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. संतोष पवार असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 03:08 PM
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड परिसरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. तळेगाव दाभाडे येथे अत्यंत किरकोळ कारणावरून एका तरुणाचा जीव गेल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, शहराच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

तळेगाव दाभाडे पोलिसांच्या हद्दीत सोमाटणे फाटा परिसरात जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गालगत असलेल्या मैदानात ही घटना सायंकाळी साडेपाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. संतोष पवार असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सनी चव्हाण याला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोष पवार आणि सनी चव्हाण हे दोघेही मैदानात सुरू असलेला क्रिकेट सामना पाहण्यासाठी थांबले होते. दोघे एकाच ठिकाणी बसले असले तरी त्यांची यापूर्वी कोणतीही ओळख नव्हती.

हेदेखील : Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना

दरम्यान, क्षुल्लक कारणावरून त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. वाद वाढत गेल्यानंतर संतोष पवार याने आरोपीस आईवरून शिवीगाळ केली. यामुळे संतप्त झालेल्या सनी चव्हाणने जवळच असलेला दगड उचलून संतोषच्या डोक्यावर जोरदार वार केला. यात संतोष गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत झाला.

आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी

घटनेची माहिती मिळताच तळेगाव दाभाडे पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपीला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात आईवरून झालेल्या शिवीगाळाच्या रागातूनच हा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, तरुणांमध्ये वाढत चाललेला असहिष्णु स्वभाव आणि क्षणिक रागातून घडणारे गुन्हे यावर नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास तळेगाव दाभाडे पोलीस करत आहेत.

संपूर्ण परिसर हादरला

दुसऱ्या एका घटनेत, नांदेड जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत चिमुरड्या मुलींवरील अत्याचार, विनयभंग आणि अमानुष हत्यांचे प्रकार सातत्याने समोर येत असून, या घटनांनी संपूर्ण समाजमन हादरून गेले आहे. मुलींच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदे अस्तित्वात असतानाही अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. प्रत्येक घटनेनंतर संताप व्यक्त केला जातो, मात्र काही काळानंतर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होत असल्याचे चित्र दिसून येते.

Published On: Feb 06, 2026 | 03:08 PM

