तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार! ‘या’ राज्यात परीक्षेच्या तारखा जाहीर; कॉन्स्टेबल अन्…

परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यावर तरूणांनी आपली तयारी जोरदारपणे सुरू केली आहे. ही परीक्षा तीन दिवसांमध्ये सहा शिफ्टमध्ये घेतली जाणार आहे. यामुळे सर्व उमेदवारांना परीक्षा देण्यास सोपे जाईल.

Updated On: Feb 06, 2026 | 03:05 PM
तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार! 'या' राज्यात परीक्षेच्या तारखा जाहीर; कॉन्स्टेबल अन्...

पोलिस भरतीच्या परीक्षेची तारीख जाहीर (फोटो- istockphoto)

पोलिस कॉन्स्टेबल भरतीच्या परीक्षेची तारीख जाहीर 
उत्तर प्रदेशमध्ये सरकार घेणार परीक्षा 
जून महिन्यात होणार भरती परीक्षा

प्रत्येक तरुणाचे सरकारी नोकरी करायचे किंवा मोठे अधिकारी होण्याचे स्वप्न असते. अनेक तरुण देशसेवेसाठी पोलिस होण्याचे स्वप्न पाहत असतात. दरम्यान लाखों तरूणांचे पोलिस होण्याचे स्वप्न लवकरच पुन होणार आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेची तारीख जाहीर झाली आहे. त्यामुळे आता तरुणांनी (Career News) तयारीला सुरुवात केली आहे. या परीक्षेबाबत आधिक माहिती जाणून घेऊयात.

पोलिस होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा जाहीर झाली आहे. याच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. कॉन्स्टेबल भरतीसाठी लेखी परीक्षा होणार आहेत. या परीक्षा जून महिन्यात होणार असून तीन दिवस परीक्षा सुरू राहणार आहे. दोन शिफ्टमध्ये ही परीक्षा होणार आहे.

भरती मंडळाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, लेखी परीक्षा ८ ते १० जून रोजी होणार आहेत. या परीक्षेद्वारे ३२,६७९ पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. यामध्ये सिव्हिल पोलिस, पीएसी  आणि जेल वार्डन या पदांचा समावेश आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन मोडमध्ये होणार आहे. चार महिने आधीच या लेखी परीक्षेची माहिती देण्यात आल्याच समोर आले आहे.

दरम्यान परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यावर तरूणांनी आपली तयारी जोरदारपणे सुरू केली आहे. ही परीक्षा तीन दिवसांमध्ये सहा शिफ्टमध्ये घेतली जाणार आहे. यामुळे सर्व उमेदवारांना परीक्षा देण्यास सोपे जाईल.

काय असणार परीक्षेचे स्वरूप?

उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल पोलिस भरतीची परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने होणार आहे. उमेदवारांना पेपर लिहिण्यासाठी २ तास इतका वेळ मिळेल. तसेच यामध्ये त्यांना १५० एमसीक्यू सोडवावे लागणार आहेत. ३०० गुणांचा पेपर असणार आहे. यंदा परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग नसणार आहे.

Published On: Feb 06, 2026 | 03:05 PM

