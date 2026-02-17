Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
फक्त 3.99 रुपये प्रती किलोमीटर! 10.99 लाखांमध्ये मिळणारी Maruti Suzuki eVITARA , जाणून घ्या खासियत

Maruti Suzuki ने भारतात आपली पहिली इलेक्ट्रिक SUV e VITARA लॉन्च केली आहे. 10.99 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीसह कार बॅटरी-अॅज-ए-सर्व्हिस (BaaS) मॉडेलवर आधारित आहे, ग्राहकांना बॅटरी वेगळ्या भाडे तत्वावर घ्यावी लागते

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:14 PM
Maruti Suzuki eVITARA
  • Maruti Suzuki-BaaS मॉडेलसह लॉन्च
  • कार घेताना सुरुवातीचा खर्च कमी
  • मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV
Maruti Suzuki e Vitara Launch : भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी Maruti Suzukiने अखेर पहिली इलेक्ट्रिक SUV e VITARA कार भारतीय मार्केटमध्ये लाँच केली आहे. या कारची किंमत 10.99 लाख इतकी आहे. कारची ही किंमत बॅटरी-ऐज-ए-सर्विस म्हणजे BaaS मॉडेलवर आधारित आहे. म्हणजेच बॅटरीसाठी वेगळे पैसे द्यावे लागतील. या कारची बॅटरी रेंटवर वेगळी घेतली जाऊ शकते. ग्राहक या कारची बुकिंग फक्त 21,000 रुपयांमध्ये करु शकतात.

स्पेस, सेफ्टी आणि स्टाइल…! फॅमिली ट्रिप होणार आता अधिकच खास, Toyota Grand Highlander 2026 लाँच

बॅटरी-अॅज-ए- सर्व्हिस (BaaS)मॉडेल म्हणजे काय?

Maruti Suzuki कारच्या या नवीन मॉडेलमध्ये, ग्राहकांना बॅटरी खरेदी करताना त्या बॅटरीची संपूर्ण किंमत मोजावी लागणार नाही. त्याऐवजी त्यांना मूळ किंमत (10.99रुपये) आणि प्रति किलोमीटर बॅटरी वापराचे भाडे 3.99 रुपये द्यावे लागतील. म्हणजे ग्राहक जितकी गाडी चालवतील तितके पैसे द्यावे लागतील. इलेक्ट्रिक वाहनं अधिक परवडावीत आणि सोयीची ठरावीत यासाठी ती अशा पद्धतीने डिझाईन करण्यात आली असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

ग्राहकांना होणार फायदा?

कारच्या अशा डिझाइनमुळे ग्राहकांना e VITARA कमी किंमतीत खरेदी करता येईल. त्याशिवाय सुरुवातीलाच बॅटरीसाठीचा मोठा आगाऊ खर्च टाळता येईल. बॅटरीची देखभाल करण्याबाबत चिंता राहणार नाही. यामुळे या कारबाबत ग्राहक ठोसपणे विचार करु शकतील. विशेषतः हे मॉडेल पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरु शकतं.

e VITARA खास का आहे?

e VITARA ही Maruti ची इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमधील मोठी सुरुवात असल्याचं मानलं जात आहे. हे SUV मॉडर्न डिजाइन, एडवांस फीचर्स, सिटी-फ्रेंडली ड्राइविंगसारख्या सोयींसह सेवा देऊ शकते.

कारचा खास लूक

e VITARA बाहेरुन जुन्या Vitara SUV सारखी दिसत असली तरीही तिला इलेक्ट्रिक टच दिला गेला आहे. पुढे तीन पॉइंट मैट्रिक्स LED DRLs हेडलाइट्ससोबत जोडलेले आहेत. बंपर पियानो काळ्या रंगात फिनिशींग केलेले आहे. मागील भागात स्कल्प्टेड तीन – पॉइंट मॅट्रिक्स LED टेल लॅप्स आणि बोल्ड 3D प्रोफाइल आहेत. त्यामुळे कारचा अंदाज फ्यूचरिस्टिक आणि मॉडर्न दिसतो. पण तरिही मारुती तिच्या जुन्या एसयुवी स्टाइलिंगपासून वेगळी वाटत नाही.

नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Maruti Suzuki e VITARA ची सुरुवातीची किंमत किती आहे?

    Ans: e VITARA ची सुरुवातीची किंमत 10.99 लाख रुपये आहे (BaaS मॉडेलवर आधारित).

  • Que: बॅटरी-अॅज-ए-सर्व्हिस (BaaS) मॉडेल म्हणजे काय?

    Ans: या मॉडेलमध्ये बॅटरीची पूर्ण किंमत एकदम न देता, ग्राहकांना प्रति किलोमीटर 3.99 रुपये भाडे द्यावे लागते.

  • Que: Maruti Suzuki e Vitara ग्राहकांसाठी फायदेशीर का आहे?

    Ans: कमी प्रारंभिक किंमत, बॅटरीसाठी मोठा आगाऊ खर्च नाही आणि देखभालीची चिंता कमी म्हणून पहिल्यांदा EV घेणाऱ्यांसाठी हे मॉडेल सोयीचे ठरते.

Published On: Feb 17, 2026 | 06:14 PM

