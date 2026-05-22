अखेर तो क्षण आलाच! Honda City Facelift 2026 भारतीय बाजारात लाँच... वाचा किंमत आणि फीचर्स

Skoda Epiq ची ग्लोबल एंट्री! मिळणार दमदार रेंज, ADAS आणि प्रीमियम फीचर्स… जाणून घ्या किंमत
नवीन गाडी पेट्रोल आणि e:HEV स्ट्राँग हाइब्रिड या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. या सेगमेंटमधील ही 4594 मिमीसह सर्वात लांब सेडान आहे. या गाडीच्या समोरील भागात नवीन ब्लेड आय सिग्नेचर एलईडी लाइटिंग, बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलँप्स, फ्रंट फ्रंट ग्रिलमध्ये समाविष्ट केलेला सेंटर लाइट बार आणि पुन्हा डिझाइन केलेला बंपर आहे. मागील बाजूला झेड आकाराचे एलईडी टेल लँप्स आणि स्पोर्टी ट्रंक लिप स्पॉइलर दिले आहे. यामध्ये नवीन 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिले आहे. ही गाडी आता क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल या नव्या रंगात देखील उपलपब्ध असणार आहे. (फोटो सौजन्य – X)
गाडीच्या आतमध्ये आइवरी आणि ब्लॅक टू-टोन इंटीरियर दिले आहे. यामध्ये 25.6 सेमी (10.1 इंच) चे फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 360-डिग्री मल्टी व्यू कॅमेरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वेलकम एंबिएंट लाइट आणि पुढे आणि मागे USB-C चार्जिंग पोर्ट्स दिले आहेत. यामध्ये होंडा सेन्सिंग इंटेलिजेंट ADAS तंत्रज्ञान दिले आहे, ज्यामध्ये कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकगिं, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट सारखे सेफ्टी फीचर्स समाविष्ट आहेत.
पहिले आहे स्ट्राँग हायब्रीड (e:HEV), ही दोन-मोटर हायब्रीड सिस्टिम आहे. ही 0 ते 3000 आरपीएम दरम्यान 126 पीएस शक्ती आणि 253 एनएम टॉर्क निर्माण करते, आणि याचे माइलेज 27.26 किमी/तास आहे. गाडी चालवताना ती ईव्ही, हायब्रीड आणि इंजिन ड्राइव्ह मोडमध्ये आपोआप स्विच होते.
यामध्ये 1.5 लीटरचे i-VTEC पेट्रोल इंजिन दिले आहे. यासोबतच 6-स्पीड मॅनुअल (MT) किंवा 7-स्पीड CVT गियरबॉक्सचे पर्याय मिळणार आहे. हे स्पोर्टी परफॉर्मन्स आणि उत्तम मायलेज यांचा समतोल साधते. हे इंजिन 6600 आरपीएमवर 121 पीएस पॉवर आणि 4300 आरपीएमवर 145 एनएम टॉर्क निर्माण करते. एमटी गिअरबॉक्ससोबत मायलेज 17.77 किमी प्रति लिटर आहे, तर सीव्हीटी गिअरबॉक्ससोबत ते 17.97 किमी प्रति लिटर मायलेज देते.
सिटी पेट्रोल SV, V, ZX आणि ZX+ या चार MT व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे. CVT ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशन V, ZX आणि ZX+ या व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे. सिटी e:HEV हे टॉप-ऑफ-द-लाइन ZX+ व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध असून हे एक शक्तिशाली हायब्रीड मॉडेल आहे. यासोबत अनेक वॉरंटी ऑफर्स देखील मिळतात.
पहिली आहे स्टँडर्ड वॉरंटी, ज्यामध्ये 3 वर्षांची आणि अमर्याद किलोमीटरची मानक वॉरंटी मिळते. त्यानंतर आहे एक्सटेंडेड वॉरंटी, जी ग्राहक 7 वर्षांपर्यंत वाढवू शकतात. यानंतर, एनीटाइम वॉरंटी, जी खरेदीच्या तारखेपासून 10 वर्षांपर्यंत किंवा 1,20,000 किलोमीटरपर्यंत वाढवता येते.e:HEV व्हेरिअंटमध्ये लिथियम-आयन बॅटरीवर 8 वर्ष किंवा 1,60,000 किमीची स्टँडर्ड वॉरंटी दिली जात आहे. याशिवाय, हायब्रिड सिस्टिमच्या पार्ट्सवर 5 वर्षांची किंवा 1 लाख किमीची नवीन वॉरंटी दिली जात आहे.
|व्हेरिअंट (ग्रेड)
|मॅन्युअल (एमटी)
|ऑटोमॅटिक (सीव्हीटी)
|हायब्रीड (ई:एचईव्ही)
|एसव्ही
|₹11,99,900
|–
|–
|व्ही
|₹13,29,900
|₹14,29,900
|–
|झेडएक्स
|₹15,25,900
|₹16,25,900
|–
|झेडएक्स+
|₹16,14,900
|₹17,14,900
|₹20,99,900