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Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या

Updated On: Jul 04, 2026 | 09:06 AM IST
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सारांश

महिंद्रा XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर डाउन पेमेंट आणि मासिक ईएमआयचे गणित आधी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. फक्त 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट केल्यानंतर दर महिन्याला किती हप्ता भरावा लागेल आणि गाडीची एकूण किंमत किती होईल, जाणून घ्या.

Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या

Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या

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विस्तार
  • महिंद्रा XUV 3XO MX1 बेस व्हेरिअंटची ऑन-रोड किंमत दिल्लीत सुमारे 8.47 लाख रुपये आहे.
  • 1 लाख रुपये डाउन पेमेंटनंतर 7.47 लाख रुपयांच्या कर्जावर 7 वर्षांसाठी दरमहा 12,023 रुपये ईएमआय भरावा लागेल.
  • व्याजासह या गाडीची एकूण किंमत सुमारे 12.09 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.
वाहन निर्माता महिंद्रा एक कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीच्या स्वरुपात Mahindra XUV 3XO ऑफर करते. ही एसयूव्ही बाजारात विविध व्हेरिअंट्समध्ये ऑफर केली जाते. जर तुम्ही या एसयूव्हीचे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. एक लाख रुपये डाउनपेमेंट केल्यानंतर गाडी घरी घेऊन येण्यासाठी तुम्हाला दर महिन्याला किती ईएमआय भरावा लागेल, याचे गणित समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

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महिंद्रा XUV 3XO ची किंमत

महिंद्रा XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट म्हणून MX1 सादर करते. खरं तर या गाडीच्या बेस व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 7.54 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर तुम्हाला सुमारे 53 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 40 हजार रुपये इंश्‍योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर महिंद्रा XUV 3XO च्या बेस व्हेरिअंटची ऑन रोड किंमत सुमारे 8.47 लाख रुपये होणार आहे. (फोटो सौजन्य: Mahindra) 

एक लाख डाऊन पेमेंट केल्यानंतर किती असेल ईएमआय?

जर तुम्ही या गाडीचे बेस व्हेरिअंट MX1 खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल तर या गाडीच्या एक्स शोरूम किंमतीवर बँक तुम्हाला कर्ज देणार आहे. त्यामुळे एक लाख रुपये डाउन पमेंट केल्यानंतर तुम्हाला 7.47 लाख रुपयांचे कर्ज बँकेकडून घ्यावे लागणार आहे. बँक तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 7.47 लाख रुपयांचे कर्ज देणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला दर महिन्याला 12,023 रुपयांचा ईएमआय सात वर्षांपर्यंत भरावा लागणार आहे.

किती असेल गाडीची किंमत?

जर तुम्ही बँकेकडून 9 टक्के व्याजासह 7 वर्षांसाठी 7.47 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले तर तुम्हाला दर महिन्याला 12,023 रुपये ईएमआय भरावा लागणार आहे. सात वर्षांत, तुम्हाला महिंद्रा XUV 3XO च्या बेस व्हेरिअंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 2.62 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत सुमारे 12.09 लाख रुपये होणार आहे.

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कोणासोबत केली जाते स्पर्धा?

वाहन निर्माता एक कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही म्हणून XUV 3XO सादर करते. ही महिंद्रा एसयूव्ही रेनॉ कायगर, मारुती ब्रीझा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ह्युंदाई व्हेन्यू आणि निसान मॅग्नाइट यांसारख्या एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करते.

Web Title: Are you also planning to buy mahindra xuv 3xo base variant what will be emi after 1 lakh rupees down payment

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Published On: Jul 04, 2026 | 09:06 AM

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