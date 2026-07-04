Mahindra XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट घरी आणायचा प्लॅन करताय? 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती भरावा लागेल ईएमआय? जाणून घ्या

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महिंद्रा XUV 3XO चे बेस व्हेरिअंट म्हणून MX1 सादर करते. खरं तर या गाडीच्या बेस व्हेरिअंटची एक्स शोरूम किंमत 7.54 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर तुम्हाला सुमारे 53 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 40 हजार रुपये इंश्योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर महिंद्रा XUV 3XO च्या बेस व्हेरिअंटची ऑन रोड किंमत सुमारे 8.47 लाख रुपये होणार आहे. (फोटो सौजन्य: Mahindra)
जर तुम्ही या गाडीचे बेस व्हेरिअंट MX1 खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल तर या गाडीच्या एक्स शोरूम किंमतीवर बँक तुम्हाला कर्ज देणार आहे. त्यामुळे एक लाख रुपये डाउन पमेंट केल्यानंतर तुम्हाला 7.47 लाख रुपयांचे कर्ज बँकेकडून घ्यावे लागणार आहे. बँक तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 7.47 लाख रुपयांचे कर्ज देणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला दर महिन्याला 12,023 रुपयांचा ईएमआय सात वर्षांपर्यंत भरावा लागणार आहे.
जर तुम्ही बँकेकडून 9 टक्के व्याजासह 7 वर्षांसाठी 7.47 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले तर तुम्हाला दर महिन्याला 12,023 रुपये ईएमआय भरावा लागणार आहे. सात वर्षांत, तुम्हाला महिंद्रा XUV 3XO च्या बेस व्हेरिअंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 2.62 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत सुमारे 12.09 लाख रुपये होणार आहे.
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वाहन निर्माता एक कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही म्हणून XUV 3XO सादर करते. ही महिंद्रा एसयूव्ही रेनॉ कायगर, मारुती ब्रीझा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ह्युंदाई व्हेन्यू आणि निसान मॅग्नाइट यांसारख्या एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करते.