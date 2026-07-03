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ह्युंदाई क्रेटा ईव्ही लॉन्च; ‘BaaS’ मॉडेलमुळे किंमत अवघ्या १०.९९ लाखांपासून सुरू

Updated On: Jul 03, 2026 | 11:09 PM IST
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सारांश

ह्युंदाईने क्रेटा इलेक्ट्रिकसाठी बॅटरी-सेवा मॉडेल सादर करत सुरुवातीची किंमत १०.९९ लाख रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. या योजनेमुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी अधिक परवडणारी होण्याची अपेक्षा आहे.

ह्युंदाई क्रेटा ईव्ही लॉन्च; ‘BaaS’ मॉडेलमुळे किंमत अवघ्या १०.९९ लाखांपासून सुरू
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विस्तार

ह्युंदाईने आपल्या लोकप्रिय क्रेटा इलेक्ट्रिकसाठी नवीन ‘बॅटरी सेवा म्हणून’ (BaaS) मॉडेल जाहीर केले असून त्यामुळे या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत आता केवळ १०.९९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी झाली आहे. या योजनेत ग्राहकाला वाहनाची बॅटरी स्वतंत्रपणे भाडे पद्धतीने वापरता येते, त्यामुळे वाहन खरेदी करताना मोठी रक्कम एकाच वेळी मोजावी लागत नाही.

भाड्याने वापरता येणार बॅटरी

कंपनीच्या माहितीनुसार, या योजनेत ग्राहकाला प्रति किलोमीटर ३.९ रुपये या दराने बॅटरी वापर शुल्क भरावे लागेल. म्हणजेच वाहनाची किंमत आणि बॅटरीचा खर्च वेगळा करण्यात आला आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना सुरुवातीचा जास्त खर्च हा मोठा अडथळा मानला जातो; ह्युंदाईच्या या मॉडेलमुळे तो मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

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बॅटरी सर्विसचा फायदा

सामान्य क्रेटा इलेक्ट्रिकची किंमत १८.०३ लाख ते २४.७० लाख रुपये दरम्यान आहे. त्यामुळे नव्या योजनेमुळे सुरुवातीचा खर्च साधारण ७ लाख रुपयांनी कमी झाला आहे. मात्र बॅटरी वापर शुल्क ही अतिरिक्त रक्कम असेल. या निर्णयामुळे भारतात बॅटरी-सेवा मॉडेल देणारी ह्युंदाई सातवी वाहन कंपनी ठरली आहे. यापूर्वी एमजी, सिट्रोएन, किआ, मारुती, टोयोटा आणि टाटा यांनीही अशाच योजना सुरू केल्या आहेत.

कार फीचर्स

ह्युंदाईने क्रेटा इलेक्ट्रिकमध्ये आणखी दोन बदल केले आहेत. सर्व व्हेरिएंटमध्ये साइड फुट स्टेप देण्यात आली असून त्यामुळे वाहनात चढणे-उतरणे अधिक सोपे झाले आहे. तसेच काही व्हेरिएंटमध्ये आता ७.४ किलोवॅट घरगुती एसी वॉलबॉक्स चार्जर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

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बॅटरी फीचर्स

क्रेटा इलेक्ट्रिकमध्ये ४२ किलोवॅट-तास आणि ५१.४ किलोवॅट-तास अशा दोन बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. कंपनीच्या दाव्यानुसार त्यांची श्रेणी अनुक्रमे ४२० किलोमीटर आणि ५१० किलोमीटर इतकी आहे. जलद डीसी चार्जिंगद्वारे १० ते ८० टक्के चार्ज सुमारे ३९ मिनिटांत करता येतो.

भारतीय मध्यम आकाराच्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही बाजारात ही गाडी आता टाटा सिएरा ईव्ही, महिंद्रा बीई ६, मारुती ई-विटारा आणि एमजी झेडएस ईव्ही यांना थेट स्पर्धा देणार आहे.

Web Title: Hyundai creta ev launch auto news marathi

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Published On: Jul 03, 2026 | 11:09 PM

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