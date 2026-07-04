IND Vs ENG Live: श्रेयस अय्यरचं कॅप्टन्सीचं ग्रहण जाईना! अजून एक पराभव पदरात, इंग्लंडचा विजय

इंग्लंडची फलंदाजी
भारताने इंग्लंडला 191 रन्सचे टार्गेट दिले होते. इंग्लंडकडून डावाची सुरुवात कर्णधार हॅरी ब्रूक आणि फिलिप सॉल्टने केली. मात्र फिलिप सॉल्ट शून्यावर पहिल्याच ओव्हरमध्ये आउट झाला. तर पाठोपाठ विकेटकिपर असलेला जोस बटलर देखील शून्यावर आउट झाला. हॅरी ब्रूकने आक्रमक सुरुवात केली. मात्र 39 रन्सची खेळी करून तो आउट झाला.
भारताची गोलंदाजी
भारताने 191 रन्सचा बचाव करण्यासाठी वेगवान गोलंदाजीने सुरुवात केली. अर्शदीप सिंगने जोस बटलर आणि फिलिप सॉल्टला शून्यावर आउट केले. पहिल्याच ओव्हरमध्ये इंग्लंडने आपल्या 2 विकेट्स गमावल्या. अक्षर पटेलने कर्णधार ब्रूकला आउट केले.
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भारताची फलंदाजी
भारताने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या डावयाची सुरुवात अभिषेक शर्मा आणि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने केली. दोघांनी भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. वैभव सूर्यवंशीने शानदार दोन सिक्स मारले. मात्र दुर्दैवाने तो 14 रन्सची एक लहानशी खेळी करून आउट झाला. मात्र दुसऱ्या बाजूने अभिषेक शर्माने आक्रमक फलंदाजी सुरूच ठेवली. तो 45 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर इशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने भारताचा डाव सावरला. इशान किशन 49 रन्स करून आउट झाला. शिवम दुबे आणि तिलक वर्माने प्रत्येकी 5 रन्स केल्या. अक्षर पटेल 2 रन्सवर रन आउट झाला.
Fantastic Review 👏 Axar Patel picks up the huge wicket of Harry Brook ☝️ Updates ▶️ https://t.co/WYfL8tAm58 #TeamIndia | #ENGvIND | @akshar2026 pic.twitter.com/L0j1eEt8Fa — BCCI (@BCCI) July 4, 2026
इंग्लंडची गोलंदाजी
इंग्लंडच्या गोलंदाजीची सुरुवात जोफ्रा आर्चरने केली. जोश टंगने देखील चांगली गोलंदाजी केली. मात्र सलामीची जोडी फोडण्यासाठी विल जॅक्सने 5 व्या ओव्हरमध्ये वैभव सूर्यवंशीला 14 रन्सवर आउट केले. तर सॅम करनने अभिषेक शर्माला 45 रन्सवर आउट केले. लियाम डॉसनने कर्णधार श्रेयस अय्यरला 37 रन्सवर आउट केले. सॅम करनने महत्वपूर्ण 3 विकेट घेतल्या.
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भारतीय संघ: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.
इंग्लंड: हॅरी ब्रूक (कर्णधार) , जोस बटलर / फिल सॉल्ट, विली जॅक्स, जॉनी बेअरस्टो, लियम लिविंगस्टोन, लियम लिविंगस्टोन, मोईन अली, सॅम करन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, रीस टोपली.