'या' SUV ने Innova ला दिला जोरदार धक्का! विक्रीत 85 टक्के वाढ, Fortuner ला फुटलाय घाम

भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात SUVs च्या विक्रीत वाढ होताना दिसत असते. अशाच एका एसयूव्हीने विक्रीत थेट 85 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Feb 23, 2026 | 09:39 PM
  • टोयोटाच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय
  • अशीच एक लोकप्रिय कार म्हणजे Toyota Hyryder
  • जानेवारी 2026 मध्ये झाली दमदार विक्री
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक कार उत्पादक कंपन्या SUV सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर करत असतात. विशेष म्हणजे ग्राहक देखील एसयूव्हीला चांगली मागणी देताना दिसत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये देखील ग्राहकांनी एका एसयूव्हीला बंपर प्रतिसाद दिला आहे.

भारतीय ग्राहकांमध्ये टोयोटा कार खूप लोकप्रिय आहेत. जर आपण गेल्या महिन्याबद्दल म्हणजेच जानेवारी 2026 बद्दल बोललो तर, मॉडेलनुसार विक्रीत Toyota Hyryder ने अव्वल स्थान मिळवले. गेल्या महिन्यात टोयोटा हायराइडरला एकूण 9,156 नवीन ग्राहक मिळाले आहे. या कालावधीत, वार्षिक आधारावर, टोयोटा हायराइडरच्या विक्रीत 85.31 टक्के वाढ झाली. तर अगदी 1 वर्षापूर्वी म्हणजेच जानेवारी 2025 मध्ये हा आकडा 4,941 युनिट्स होता. तर डिसेंबर 2025 मध्ये, इनोव्हा हायक्रॉस कंपनीचे सर्वाधिक विक्री होणारे मॉडेल होते. गेल्या महिन्यात कंपनीच्या इतर मॉडेल्सच्या विक्रीबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

टोयोटा फॉर्च्युनर चौथ्या क्रमांकावर

वार्षिक आधारावर 13.36 टक्के वाढ नोंदवून टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस विक्रीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, 6,391 युनिट्सची विक्री झाली. तर टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे . या कारच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर 26.03 टक्के घट नोंदवून 364 युनिट्सची विक्री झाली. शिवाय, टोयोटा फॉर्च्युनर चौथ्या क्रमांकावर आहे, वार्षिक आधारावर 3.27 टक्के घट नोंदवून 3,046 युनिट्सची विक्री झाली.

विक्री यादीत सातव्या क्रमांकावर Toyota Taisor

विक्रीच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर Toyota Glanza राहिली. ग्लांझाच्या विक्रीत वार्षिक 13.81 टक्के घट नोंदवली गेली असून एकूण 2,978 युनिट्सची विक्री झाली. सहाव्या क्रमांकावर Toyota Rumion राहिली. रुमियनने 45.52 टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवत एकूण 2,829 युनिट्सची विक्री केली. तर सातव्या क्रमांकावर टोयोटा टायसरचा समावेश आहे. टायसरने 2.06 टक्के वार्षिक वाढीसह 2,521 युनिट्सची विक्री केली.

पगार 40 हजार तर बिनधास्त डोळे झाकून खरेदी करा ‘या’ कार! सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सची मिळेल हमी

केवळ 21 युनिट्सची विक्री; शेवटच्या स्थानावर Toyota Land Cruiser 300

विक्रीच्या यादीत आठव्या क्रमांकावर Toyota Hilux राहिली. हिलक्सने 32.64 टक्के वार्षिक वाढीसह 317 युनिट्सची विक्री केली. नवव्या क्रमांकावर Toyota Camry राहिली. कॅम्रीने 6.60 टक्के वार्षिक वाढीसह 184 युनिट्सची विक्री केली. दहाव्या क्रमांकावर Toyota Vellfire राहिली. वेलफायरने तब्बल 4000 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवत 123 युनिट्सची विक्री केली. यादीतील शेवटच्या स्थानावर टोयोटा लँड क्रूझर 300 राहिली असून या मॉडेलच्या केवळ 21 युनिट्सची विक्री झाली.

 

Feb 23, 2026 | 09:39 PM

