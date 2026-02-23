पगार 40 हजार तर बिनधास्त डोळे झाकून खरेदी करा ‘या’ कार! सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सची मिळेल हमी

टाटा पंच ही भारतातील सर्वात किफायतशीर आणि सुरक्षित एसयूव्हींपैकी एक मानली जाते. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 5.59 लाख रुपये आहे. यात 1.0 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन देण्यात आले असून CNG पर्यायही उपलब्ध आहे. CNG व्हेरिएंटचे क्लेम्ड मायलेज 26.99 किमी/किलो आहे. फीचर्समध्ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, 10.25 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, ड्युअल एअरबॅग आणि ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर यांचा समावेश आहे.
Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा
निसान मॅग्नाइट कमी किमतीत जास्त फीचर्स देणारी एसयूव्ही म्हणून ओळखली जाते. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 5.61 लाख रुपये आहे. ही एसयूव्ही 1.0 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड आणि 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल अशा दोन इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. तिचे क्लेम्ड मायलेज 19.9 किमी/लिटर आहे. मल्टी-कलर अँबिएंट लाइटिंग, 7 इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, स्टँडर्ड 6 एअरबॅग, 360 डिग्री कॅमेरा, VDC, ESC आणि TPMS यांसारखी फीचर्स मिळतात.
मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स ही आधुनिक डिझाइन आणि चांगल्या मायलेजसाठी ओळखली जाते. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 6.84 लाख रुपये आहे. यात 1.2 लिटर नॅचरल एस्पिरेटेड पेट्रोल आणि 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन पर्याय दिले आहेत. CNG व्हेरिएंटचे क्लेम्ड मायलेज 28.51 किमी/किलो आहे. 9 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूझ कंट्रोल, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, 6 एअरबॅग, ABS, EBD आणि 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखी फीचर्स यात मिळतात.
Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?
स्कोडा कडून नुकतीच लाँच करण्यात आलेली क्यलॅक एसयूव्ही 7.59 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. यात 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले असून क्लेम्ड मायलेज 19.68 किमी/लिटर आहे. 10.1 इंच टचस्क्रीन, 8 इंच डिजिटल क्लस्टर, सिंगल-पॅन सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 6 एअरबॅग, TPMS आणि 25 हून अधिक सुरक्षा फीचर्स देण्यात आले आहेत.
किया सायरोस ही भारतीय बाजारातील नवी एसयूव्ही असून तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 8.67 लाख रुपये आहे. ती 1.0 लिटर पेट्रोल आणि 1.4 लिटर डिझेल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. तिचे क्लेम्ड मायलेज 20.75 किमी/लिटर आहे. 12.3 इंच ड्युअल-स्क्रीन सेटअप, ड्युअल-झोन एसी, 4-वे पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट, अँबिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, 6 एअरबॅग, लेव्हल-2 ADAS आणि 360 डिग्री कॅमेरा यांसारखी हाय-टेक फीचर्स यात देण्यात आली आहेत.