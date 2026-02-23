WI vs ZIM: हेटमायर आणि पॉवेलच्या वादळी खेळीसमोर झिम्बाब्वे गारद; वेस्ट इंडिजने विजयासाठी ठेवले २५५ धावांचे लक्ष्य

Unbelievable hitting by West Indies at the Wankhede – their highest total at the #T20WorldCup! 🙌 pic.twitter.com/3S949iurMp — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 23, 2026
वेस्ट इंडिजची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर ब्रँडन किंग १२ चेंडूत फक्त ९ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर शाई होपनेही १४ धावा केल्या. त्यानंतर शिमरॉन हेटमायर आणि रोवमन पॉवेलने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना चांगलेच झळकावले. हेटमायरने फक्त २२ चेंडूत अर्धशतक झळकावले आणि टी-२० विश्वचषकात अर्धशतक झळकावणारा वेस्ट इंडिजचा सर्वात जलद फलंदाज ठरला.
शिमरॉन हेटमायरने फक्त ३४ चेंडूत ७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८५ धावा केल्या. रोवमन पॉवेलने ३५ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५९ धावा केल्या. रोमारियो शेफर्डने १० चेंडूत २१ धावा केल्या, ज्यामध्ये ३ षटकारांचा समावेश होता. जेसन होल्डर ४ चेंडूत १३ धावा करून बाद झाला, ज्यामध्ये २ षटकारांचा समावेश होता. दरम्यान, शार्फेन रुदरफोर्डने १३ चेंडूत ३१ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने ३ चौकार आणि २ षटकारांचा समावेश होता.
Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक
वेस्ट इंडिजने त्यांच्या डावात एकूण १९ षटकार मारले, ज्यात १६ चौकारांचा समावेश होता. झिम्बाब्वे खेळाडू खूपच निराश दिसत होते. कर्णधार सिकंदर रझा हा झिम्बाब्वेसाठी सर्वात महागडा बळी ठरला, त्याने फक्त ३ षटकांत ५२ धावा दिल्या. तर झिम्बाब्वेकडून रिचर्ड नागरवा आणि आशीर्वाद मुझारबानी प्रत्येकी २-२ विकेट घेतल्या.
शिमरॉन हेटमायरने टी-२० विश्वचषक इतिहासात वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण केले आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ सामन्यात हेटमायरने फक्त १९ चेंडूत ५० धावा पूर्ण केल्या. त्याने टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करण्याचा स्वतःचा विक्रम सुधारला. यापूर्वी, त्याने चालू स्पर्धेत स्कॉटलंडविरुद्ध २२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले होते. २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २३ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या. २०२४ मध्ये शाई होपने अमेरिकेविरुद्ध २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या आणि २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या.
झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.
वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.
