Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

नुकतेच Tata Punch EV चे फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच झाले आहे. चला जाणून घेऊयात कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त फीचर्स पाहायला मिळेल.

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:44 PM
फोटो सौजन्य: X.com

फोटो सौजन्य: X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट लाँच
  • वेगवेगळ्या व्हेरिएंटमध्ये झाली लाँच
  • जाणून घ्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये जास्त फीचर्स
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक कार उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या बदलत्या काळानुसार त्यांच्या कार अपडेट करत असतात. नुकतेच टाटाने त्यांच्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारचे अपडेटेड व्हर्जन भारतात आणले आहे.

अलीकडेच, Tata Motors ने भारतात 2026 Tata Punch EV Facelift लाँच केली आहे. ही इलेक्ट्रिक मायक्रो एसयूव्ही आता नव्या डिझाइनसह आणि अपडेटेड फीचर्ससह बाजारात आली आहे. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 9.69 लाख रुपये असून टॉप व्हेरिएंटची किंमत 12.59 लाख रुपये एक्स-शोरूमपर्यंत जाते.

कंपनीने ही कार बॅटरी सबस्क्रिप्शन प्लॅनसहही सादर केली आहे. या प्लॅनअंतर्गत कारची किंमत 6.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते, मात्र बॅटरीसाठी ग्राहकांना प्रति किलोमीटर 2.60 रुपये भाडे द्यावे लागेल. कमी सुरुवातीच्या खर्चात इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो. चला तर मग, कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला जास्त फीचर्स मिळतात? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

पगार 40 हजार तर बिनधास्त डोळे झाकून खरेदी करा ‘या’ कार! सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सची मिळेल हमी

बेस व्हेरिएंट ‘स्मार्ट’मध्ये काय खास?

2026 टाटा पंच EV चा बेस व्हेरिएंट ‘स्मार्ट’ या नावाने उपलब्ध आहे. या व्हेरिएंटमध्ये सेफ्टीला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. यात 6 एअरबॅग्स देण्यात आले आहेत, जे या सेगमेंटमध्ये महत्त्वाचे मानले जाते. याशिवाय हिल होल्ड असिस्ट, हाय बीम असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS), आयएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रिअर पार्किंग सेन्सर, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि ABS सोबत EBD असे फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेस मॉडेलही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मजबूत पर्याय ठरतो. बजेटमध्ये सुरक्षित इलेक्ट्रिक एसयूव्ही शोधणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे.

Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा

अ‍ॅडव्हेंचर आणि एम्पावर्ड ट्रिममध्ये काय मिळते?

‘स्मार्ट प्लस’ व्हेरिएंटमध्ये काही अतिरिक्त फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात डे-नाईट IRVM, रिअर व्ह्यू पार्किंग कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकचा समावेश आहे. मात्र काही फीचर्स केवळ 40 किलोवॅट-तास बॅटरी असलेल्या मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहेत. ‘अ‍ॅडव्हेंचर’ ट्रिममध्ये हिल डिसेंट कंट्रोल दिले आहे, जे उतारावर कार चालवताना मदत करते.

‘एम्पावर्ड’ ट्रिममध्ये रेन सेन्सिंग वायपर्स, रिअर वायपर, डिफॉगर आणि 360 डिग्री कॅमेरा मिळतो. टॉप मॉडेल ‘एम्पावर्ड+ S’ मध्ये ऑटो डिमिंग IRVM देखील देण्यात आले आहे.

जर तुम्हाला अधिक प्रगत फीचर्स आणि जास्त आराम हवा असेल, तर टॉप व्हेरिएंट अधिक योग्य पर्याय ठरू शकतो.

 

Web Title: Which variant of tata punch ev facelift will have the most features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 07:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पगार 40 हजार तर बिनधास्त डोळे झाकून खरेदी करा ‘या’ कार! सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सची मिळेल हमी
1

पगार 40 हजार तर बिनधास्त डोळे झाकून खरेदी करा ‘या’ कार! सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सची मिळेल हमी

Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा
2

Tata चा वेगळाच डाव! दाखवली खास AI आधारित टेक्नॉलॉजी, कारमध्ये मिळणार मोबाईलसारखी अपडेट सुविधा

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?
3

Maruti Fronx Vs Nissan Magnite: इंजिन, मायलेज, फीचर्स आणि किमतीच्या बाबतीत कोणती SUV ठरते बेस्ट?

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब
4

पगार 25 हजार तरी सुद्धा घ्याल Maruti Swift कार! EMI तर 10 हजारांपेक्षा कमी, जाणून घ्या सोपा आणि सरळ हिशोब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

Feb 23, 2026 | 07:44 PM
Dharmendra यांच्या शेवटच्या ‘Ikkis’ चित्रपटाची OTT वर एन्ट्री; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कधी आणि कुठे पाहता येणार

Dharmendra यांच्या शेवटच्या ‘Ikkis’ चित्रपटाची OTT वर एन्ट्री; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कधी आणि कुठे पाहता येणार

Feb 23, 2026 | 07:30 PM
Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी

Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी

Feb 23, 2026 | 07:28 PM
खामेनेईंचा गेम ओव्हर? इराणमध्ये सत्तापालटासाठी ‘हा’ मुस्लिम देश देतोय अमेरिकेला साथ; ट्रम्पसमोर मांडला मोठा डाव

खामेनेईंचा गेम ओव्हर? इराणमध्ये सत्तापालटासाठी ‘हा’ मुस्लिम देश देतोय अमेरिकेला साथ; ट्रम्पसमोर मांडला मोठा डाव

Feb 23, 2026 | 07:20 PM
DN Nagar-Mandale Metro: मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणार मेट्रो २बी, कुर्ला येथील यू-गर्डरचे काम पूर्ण

DN Nagar-Mandale Metro: मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणार मेट्रो २बी, कुर्ला येथील यू-गर्डरचे काम पूर्ण

Feb 23, 2026 | 07:15 PM
क्रिकेट विश्वात खळबळ! वेगवान गोलंदाजावर लैंगिक छळाचे आरोप; माजी महिला कर्णधाराच्या तक्रारीनंतर बोर्डाची मोठी कारवाई

क्रिकेट विश्वात खळबळ! वेगवान गोलंदाजावर लैंगिक छळाचे आरोप; माजी महिला कर्णधाराच्या तक्रारीनंतर बोर्डाची मोठी कारवाई

Feb 23, 2026 | 07:08 PM
Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

Stock Market Update: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला धक्का, भारतीय बाजारात जोरदार तेजी

Feb 23, 2026 | 07:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM