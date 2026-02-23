Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

अलीकडेच, Tata Motors ने भारतात 2026 Tata Punch EV Facelift लाँच केली आहे. ही इलेक्ट्रिक मायक्रो एसयूव्ही आता नव्या डिझाइनसह आणि अपडेटेड फीचर्ससह बाजारात आली आहे. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 9.69 लाख रुपये असून टॉप व्हेरिएंटची किंमत 12.59 लाख रुपये एक्स-शोरूमपर्यंत जाते.
कंपनीने ही कार बॅटरी सबस्क्रिप्शन प्लॅनसहही सादर केली आहे. या प्लॅनअंतर्गत कारची किंमत 6.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते, मात्र बॅटरीसाठी ग्राहकांना प्रति किलोमीटर 2.60 रुपये भाडे द्यावे लागेल. कमी सुरुवातीच्या खर्चात इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो. चला तर मग, कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला जास्त फीचर्स मिळतात? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
2026 टाटा पंच EV चा बेस व्हेरिएंट ‘स्मार्ट’ या नावाने उपलब्ध आहे. या व्हेरिएंटमध्ये सेफ्टीला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. यात 6 एअरबॅग्स देण्यात आले आहेत, जे या सेगमेंटमध्ये महत्त्वाचे मानले जाते. याशिवाय हिल होल्ड असिस्ट, हाय बीम असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS), आयएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रिअर पार्किंग सेन्सर, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि ABS सोबत EBD असे फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बेस मॉडेलही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मजबूत पर्याय ठरतो. बजेटमध्ये सुरक्षित इलेक्ट्रिक एसयूव्ही शोधणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे.
‘स्मार्ट प्लस’ व्हेरिएंटमध्ये काही अतिरिक्त फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात डे-नाईट IRVM, रिअर व्ह्यू पार्किंग कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकचा समावेश आहे. मात्र काही फीचर्स केवळ 40 किलोवॅट-तास बॅटरी असलेल्या मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहेत. ‘अॅडव्हेंचर’ ट्रिममध्ये हिल डिसेंट कंट्रोल दिले आहे, जे उतारावर कार चालवताना मदत करते.
‘एम्पावर्ड’ ट्रिममध्ये रेन सेन्सिंग वायपर्स, रिअर वायपर, डिफॉगर आणि 360 डिग्री कॅमेरा मिळतो. टॉप मॉडेल ‘एम्पावर्ड+ S’ मध्ये ऑटो डिमिंग IRVM देखील देण्यात आले आहे.
जर तुम्हाला अधिक प्रगत फीचर्स आणि जास्त आराम हवा असेल, तर टॉप व्हेरिएंट अधिक योग्य पर्याय ठरू शकतो.