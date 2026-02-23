Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
West Indies vs Zimbabwe: विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त; क्रिकेट विश्वात रचला नवा विक्रम

WI vs ZIM: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या त्यांच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात, वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ६ गडी गमावून २५४ धावा केल्या. या सामन्यात त्यांनी एकाच सामन्यात इंग्लंडचे दोन मोठे विक्रम मोडले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:58 PM
विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त (Photo Credit- X)

विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त (Photo Credit- X)

  • विंडीज पॉवर!
  • एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त
  • क्रिकेट विश्वात रचला नवा विक्रम
West Indies Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: वेस्ट इंडिजने आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या त्यांच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यात, वेस्ट इंडिजने २० षटकांत ६ गडी गमावून २५४ धावा केल्या. या सामन्यात त्यांनी एकाच सामन्यात इंग्लंडचे दोन मोठे विक्रम मोडले. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने इंग्लंडच्या २३० धावसंख्येला मागे टाकले, जे टी-२० विश्वचषक इतिहासातील दुसरे सर्वोच्च धावसंख्या होते. यासह, वेस्ट इंडिज टी-२० विश्वचषक इतिहासात चार वेळा २०० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा पहिला संघ बनला आहे. इंग्लंड आणि श्रीलंकेने प्रत्येकी तीन वेळा हा पराक्रम केला आहे.

चौथ्यांदा २०० धावांचा टप्पा ओलांडला

दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० विश्वचषक इतिहासात सहा वेळा २०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे, तर भारताने चार वेळा हा पराक्रम केला आहे. आता, वेस्ट इंडिजने इंग्लंडला मागे टाकले आहे आणि भारताच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. या सामन्यात, वेस्ट इंडिजने नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ६ गडी गमावून २५४ धावा केल्या. जर संघाने आणखी ७ धावा केल्या असत्या तर त्यांनी २००७ मध्ये केनियाविरुद्ध श्रीलंकेने केलेला २६० धावांचा विक्रम मोडला असता.

हेटमायर आणि पॉवेलची वादळी खेळी

या सामन्यात ब्रँडन किंगने १२ चेंडूत ९ धावा केल्या, तर कर्णधार शाई होपही १४ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर शिमरॉन हेटमायर आणि रोवमन पॉवेल यांनी झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना धुतले. हेटमायरने १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले आणि ३४ चेंडूत ८५ धावा करून बाद झाला, त्यात ७ चौकार आणि ७ षटकारांचा समावेश होता. ३० पेक्षा जास्त चेंडूत सर्वात जलद धावा करणारा तो जगातील पहिला फलंदाजही ठरला.

Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

रोवमन पॉवेलने टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील अर्धशतकही झळकावले आणि ३५ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५९ धावा काढून बाद झाला. शेवटी, शेरफेन रुदरफोर्डने १३ चेंडूत ३१ धावा केल्या, तर जेसन होल्डरने ४ चेंडूत १३ धावा केल्या. झिम्बाब्वेकडून रिचर्ड नगारावाने ४ षटकात ४७ धावा देत २ बळी घेतले, तर ब्लेसिंग मुझारबानीनेही २ बळी घेतले. या सामन्यात कर्णधार सिकंदर रझा पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला आणि त्याने ३ षटकात ५२ धावा दिल्या.

वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण

शिमरॉन हेटमायरने टी-२० विश्वचषक इतिहासात वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण केले आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ सामन्यात हेटमायरने फक्त १९ चेंडूत ५० धावा पूर्ण केल्या. त्याने टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करण्याचा स्वतःचा विक्रम सुधारला. यापूर्वी, त्याने चालू स्पर्धेत स्कॉटलंडविरुद्ध २२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले होते. २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २३ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या. २०२४ मध्ये शाई होपने अमेरिकेविरुद्ध २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या आणि २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या.

पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.

वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

Published On: Feb 23, 2026 | 09:58 PM

