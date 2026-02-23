भारताचे सुरक्षा कवच होणार अभेद्य! इस्रायलचे Iron Dome तंत्रज्ञान मायदेशात आणणार; पंतप्रधान मोदींचा मोठा प्लॅन

रेवाच यांनी स्पष्टपणे सांगितले की दोन्ही देशांना समान सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, म्हणून इस्रायल त्यांचे उच्च-तंत्रज्ञान भारतासोबत शेअर करण्यास इच्छुक आहे. ते म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनिमित्त, आम्ही संरक्षण करारांचा विस्तार करू, विशेषतः भारतातील उत्पादन, आयर्न डोमसारख्या प्रणालींवरील सहकार्य आणि तंत्रज्ञान भागीदारी यावर लक्ष केंद्रित करू.” हे विधान भारताच्या आत्मनिर्भरतेला बळकटी देण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकते, कारण आयर्न डोमसारख्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणामुळे संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादन वाढेल.
आयरन डोम पुन्हा एकदा इस्रायलसाठी संरक्षक कवच ठरला; हवेत नष्ट केल्या सर्व मिसाईल
इस्रायलने विकसित केलेली ही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली जगातील सर्वात प्रभावी प्रणालींपैकी एक आहे, जी हवेतच कमी आणि मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रे, रॉकेट आणि ड्रोन नष्ट करते. ९० टक्क्यांहून अधिक यश दरासह, ती शत्रूच्या हल्ल्यांविरुद्ध एक कवच बनली आहे. अलिकडच्या इराण-इस्रायल तणावादरम्यान, तिने सुमारे ४५० क्षेपणास्त्रे आणि १,००० ड्रोनपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक यशस्वीरित्या रोखले, जे त्याच्या विश्वासार्हतेचे प्रमाण आहे.
शेजारील देशांकडून रॉकेट आणि ड्रोन हल्ल्यांचा धोका वाढत असल्याने हे तंत्रज्ञान भारतासाठी देखील महत्त्वाचे आहे. जर हा करार अंतिम झाला तर ते केवळ भारताच्या सीमा सुरक्षित करणार नाही तर संरक्षण उद्योगात रोजगाराच्या नवीन संधी देखील उघडेल. रेवाचच्या विधानावरून स्पष्ट होते की इस्रायल भारताला एक मजबूत धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहतो आणि हे सहकार्य दोन्ही देशांच्या सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
