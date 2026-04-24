निसान मोटर इंडिया अन् एविस इंडियाचा मोठा निर्णय; लीजिंग, सबस्क्रिप्शन सोल्यूशन्ससाठी केली भागीदारीची घोषणा

निसान मोटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIPL) आणि एव्हिस इंडिया यांनी भारतातील कॉर्पोरेट मोबिलिटी आणि लीजिंग सोल्यूशन्स अधिक मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे.

सौजन्य - सोशल मिडीया

पुणे : निसान मोटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIPL) आणि एव्हिस इंडिया यांनी भारतातील कॉर्पोरेट मोबिलिटी आणि लीजिंग सोल्यूशन्स अधिक मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. या दोन कंपन्यांनी मिळून एकात्मिक लीजिंग आणि सबस्क्रिप्शन योजना सादर केल्या आहेत. विविध कंपन्यांकडून लवचिक आणि कमी गुंतवणुकीच्या मोबिलिटी मॉडेल्सची वाढती मागणी पूर्ण करणे, हे या सहकार्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, एका संरचित, सर्वसमावेशक इकोसिस्टमद्वारे निसानच्या वाहन पोर्टफोलिओमध्ये सहज आणि परवडणारी उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.

 

या योजनांमुळे लवचिक लीजिंग आणि सबस्क्रिप्शन योजनांद्वारे निसान मॅग्नाइट आणि अगदी नवीन निसान ग्रॅव्हाइटसह निसानच्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये प्रवेश मिळेल. या योजना ६० महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी आणि ५०,००० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी उपलब्ध असतील. निवडक व्हेरिएंट्ससाठी भाडे प्रति महिना ₹९,३९९ पासून सुरू होईल (जीएसटी आणि अटी व शर्ती लागू). हे सोल्यूशन्स कॉर्पोरेट ग्राहकांना परवडणारे आणि सोयीस्कर पर्याय देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.

या घोषणेवर बोलताना, निसान मोटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक, सौरभ वत्स म्हणाले, “ही भागीदारी धोरणात्मक आणि ग्राहक-केंद्रित उपक्रमांद्वारे भारतीय बाजारपेठेसाठी निसानची दीर्घकालीन वचनबद्धता अधिक दृढ करते, आमच्या सुलभ आणि लवचिक मोबिलिटी सोल्यूशन्सच्या श्रेणीचा विस्तार करते आणि ग्राहकांना उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करते. एव्हिस इंडियासोबत भागीदारी करून, आम्ही एक अखंड लीजिंग इकोसिस्टम तयार करत आहोत, जी आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओला पूरक आहे आणि कार्यक्षम, स्केलेबल व कमी मालमत्ता-खर्चाच्या मोबिलिटी सोल्यूशन्सच्या शोधात असलेल्या कॉर्पोरेट ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करते.”

एव्हिस इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक, अमन नागर म्हणाले, “ही भागीदारी एव्हिस इंडियासाठी आघाडीच्या उत्पादकांसोबतचे आमचे संबंध अधिक दृढ करण्याची आणि कार्यात्मक कार्यक्षमता वाढवण्याची एक संधी आहे. हे एंटरप्राइझ ग्राहकांसाठी एक स्केलेबल आणि संरचित प्लॅटफॉर्म तयार करण्याच्या आणि प्रदान करण्याच्या आमच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे.”

या भागीदारीअंतर्गत, एव्हिस इंडिया वाहन खरेदी, नोंदणी, देखभाल, विमा आणि मुदत-समाप्ती सेवांसह संपूर्ण लीज लाइफसायकलचे व्यवस्थापन करेल. यामुळे कंपन्यांना स्केलेबल आणि कमी मालमत्ता-खर्चाच्या मोबिलिटी सोल्यूशन्सचा अवलंब करण्यास सक्षम करताना, अंदाजित खर्चासह एक अखंड आणि सोपा अनुभव सुनिश्चित होईल.

Published On: Apr 24, 2026 | 01:29 PM

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

