Palghar : धक्कादायक ! सरकारी देयकांवर मारल्या बोगस सह्या, अभियंत्यांचा गंभीर आरोप

पालघर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे . जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांच्या देयकांवर स्थापत्य विभाग अभियंताच्या खोट्या सह्या करून बिल लाटण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. स्थापत्य विभागाचे उपअभियंता बापू काशिनाथ शिंदे यांच्या खोट्या सह्या करून बिल काढण्याचा प्रयत्न झाला असून उपअभियंता बापू शिंदे यांनी याबाबत जिल्हा परिषदेकडे लेखी तक्रार केली आहे.
