‘इन्स्पेक्टर मंजू’मध्ये स्नेहल शिदमची दमदार एन्ट्री, रोमँटिक सणवारमध्ये सत्या-मंजू आणि धैर्य-सावीच्या प्रेमकहाणीला नवे वळण

‘इन्स्पेक्टर मंजू’ आणि ‘जुळली गाठ गं’ या ‘सन मराठी’वरील दोन्ही मालिकांमध्ये सध्या नवे रंजक वळण पाहायला मिळत आहे.‘इन्स्पेक्टर मंजू’ मालिकेत सत्या वृद्ध माणसाच्या वेषात सर्वांना धडा शिकवत असल्याचे दाखवले जात आहे. त्याचवेळी आर्यनचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी सत्या आणि मंजू दोघेही प्रयत्न करत आहेत. कथानकात आता अधिकच तणाव वाढला आहे.
दरम्यान, घरात आर्यन आणि मंजू यांच्या लग्नाची बोलणी सुरू असतानाच आर्यन त्याच्या आत्याला घेऊन लग्नाच्या चर्चेसाठी येतो. या घडामोडीमुळे मालिकेत नवा ट्विस्ट निर्माण झाला असून प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. मालिकेत आत्याची भूमिका स्नेहल शिदम साकारताना दिसणार असून तिच्या एन्ट्रीनंतर कथेत मोठे बदल होणार आहेत.आत्याची एन्ट्री होताच ती सत्या यांच्या प्रेमात पडते, त्यामुळे मालिकेत लव्ह ट्रँगल निर्माण होतो. या सगळ्या घडामोडींमुळे सत्या आणि मंजू यांच्यातील नात्यावर परिणाम होतो का, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे.दरम्यान, मंजूसोबत वेळ मिळत नसल्यामुळे सत्या तिच्यासाठी एक सुंदर सरप्राईज प्लॅन करतो. मात्र आत्याच्या एन्ट्रीनंतर सत्या–मंजू यांच्यात पुन्हा दुरावा निर्माण होईल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.हा सर्व रोमांचक ट्रॅक येत्या २६ एप्रिलला प्रसारित होणाऱ्या १ तासाच्या महाएपिसोडमध्ये दुपारी १ आणि रात्री ८ वाजता पाहायला मिळणार आहे.
Aakhri Sawaal Movie: संजय दत्तचा बहुचर्चित ‘आखिरी सवाल’ शेवटच्या टप्प्यात, दिग्दर्शकांनी शेअर केली पडद्यामागची खास झलक
‘जुळली गाठ गं’मध्ये सध्या सावी आणि धैर्य यांचे नाते आनंदाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. अनेक अडथळ्यांनंतर दोघे अखेर एकत्र आले असून त्यांच्या नात्याला नवे वळण मिळाले आहे.धैर्य आणि सावी हनिमूनला जाण्याचा प्लॅन करत आहेत. या खास प्रवासात धैर्य सावीला खूश करण्यासाठी वेगवेगळे सरप्राईज देतो. एका रोमँटिक डेटदरम्यान तो सावीला सुंदर ड्रेस गिफ्ट करतो. सावीचा हा नवा लूक पाहून धैर्य पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडतो.अडचणींवर मात करत या दोघांचे नाते अधिक मजबूत झाल्याचे मालिकेत दिसत आहे. प्रेक्षकांच्या मागणीला प्रतिसाद देत हे जोडपं आता त्यांच्या नात्यात पुढचे पाऊल टाकताना दिसणार आहे.हा रोमँटिक आणि खास भाग येत्या २६ एप्रिलला १ तासाच्या महाएपिसोडमध्ये दुपारी २ आणि रात्री ९ वाजता प्रसारित होणार आहे.
RJ Sumit : एका संत्र्यामुळे दोन्ही किडन्या निकाम्या, मरणाच्या दारातून परतला आरजे सुमित; सांगितला आजारपणाचा धक्कादायक प्रसंग