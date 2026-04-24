Trump Anti India : हाच का तो मोदींचा ‘खरा मित्र’? भारताला ‘नरक’ म्हणणं ट्रम्पला पडलं महागात; अमेरिकन खासदारांनी पण काढली इज्जत

Donald Trump anti India comment 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘मैत्री’ आणि ‘हितसंबंध’ हे शब्द खूप महत्त्वाचे असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील ‘हाऊडी मोदी’ किंवा ‘नमस्ते ट्रम्प’ या कार्यक्रमांमधून दिसलेली जवळीक संपूर्ण जगाने पाहिली होती. मात्र, आता त्याच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख ‘नरक’ (Hell hole) असा केल्याने भारतासह अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका वादग्रस्त पोस्टमुळे हा नवा वाद निर्माण झाला असून, यामुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीय समुदायाची मते मिळवणे ट्रम्प यांना कठीण जाऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यावर भारतीय वंशाचे अमेरिकन काँग्रेस सदस्य अमी बेरा यांनी अत्यंत परखड भाषेत टीका केली आहे. बेरा यांनी म्हटले की, “ट्रम्प हे एक अज्ञानी नेते आहेत ज्यांना अमेरिकेला महान बनवणाऱ्या स्थलांतरितांच्या कष्टाची जाणीव नाही.” बेरा यांनी आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाचा दाखला देत सांगितले की, त्यांचे आई-वडील भारतातून रिकाम्या हाताने अमेरिकेत आले आणि त्यांनी या देशाला समृद्ध करण्यात योगदान दिले. ट्रम्प यांचे वक्तव्य हे केवळ भारताचा अपमान नसून ते अमेरिकेच्या त्या मूल्यांचाही अपमान आहे जे जगाला प्रगतीची स्वप्ने दाखवतात.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. एका अधिकृत निवेदनात मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली विधाने ही पूर्णपणे अज्ञानपूर्ण आणि असभ्य आहेत. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध देश आहे, अशा देशाचा उल्लेख ‘नरक’ असा करणे हे ट्रम्प यांच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या विधानामुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होणार नाही, कारण हे संबंध परस्पर आदर आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित आहेत, असेही मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले.
BREAKING: Indian-American Congressman Ami Bera condemns Trump’s hellhole remarks on India “As the son of immigrants from India, I take great pride in my heritage..The comments shared by President Trump are offensive, ignorant and beneath the dignity of the office he holds” pic.twitter.com/gxCDZmiriy — Geo Frontline (@geofrontlinetv) April 24, 2026
विशेष म्हणजे या वादात आता इराणनेही उडी घेतली आहे. मुंबईतील इराणी वाणिज्य दूतावासाने ट्रम्प यांच्यावर खोचक टीका करताना म्हटले की, “ट्रम्प यांनी एकदा भारताला भेट देऊन इथले वास्तव समजून घ्यावे.” त्यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवत भारताच्या समृद्धीचा पुरावाच जगासमोर मांडला. ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनला एकाच रांगेत उभे करून केलेल्या या टीकेमुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांमध्ये (NRIs) असुरक्षिततेची आणि नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी एका पॉडकास्टमध्ये व्यापार आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना भारत आणि चीनमधील परिस्थितीवर टीका करताना त्यांना 'नरक' संबोधले होते.
Ans: अमी बेरा यांनी ट्रम्प यांना 'अज्ञानी' म्हटले असून, ट्रम्प यांना 'अमेरिकन स्वप्न' आणि स्थलांतरितांचे योगदान कधीच समजले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Ans: मंत्रालयाने ट्रम्प यांची विधाने 'अज्ञानपूर्ण आणि असभ्य' असल्याचे सांगत त्यांचा निषेध केला आणि भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृढतेचा पुनरुच्चार केला.