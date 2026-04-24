Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Anti India Comment Hell Hole Ami Bera Reaction Mea Statement 2026

Trump Anti India : हाच का तो मोदींचा ‘खरा मित्र’? भारताला ‘नरक’ म्हणणं ट्रम्पला पडलं महागात; अमेरिकन खासदारांनी पण काढली इज्जत

Trump Anti India Comment: भारताला 'नरक' संबोधणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टच्या रिपोस्टमुळे वाद निर्माण झाला असून, यावर अमेरिकेचे खासदार अमी बेरा आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 01:22 PM
donald trump anti india comment hell hole ami bera reaction mea statement 2026

Trump Anti India : भारताला 'नरक' म्हणणं ट्रम्प यांना पडलं महागात! अमेरिकन खासदारांनी उडवली चिंधडी; हाच का तो मोदींचा 'खरा मित्र'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचे वादग्रस्त विधान
  • अमी बेरा यांचा पलटवार
  • परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका

Donald Trump anti India comment 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘मैत्री’ आणि ‘हितसंबंध’ हे शब्द खूप महत्त्वाचे असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील ‘हाऊडी मोदी’ किंवा ‘नमस्ते ट्रम्प’ या कार्यक्रमांमधून दिसलेली जवळीक संपूर्ण जगाने पाहिली होती. मात्र, आता त्याच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख ‘नरक’ (Hell hole) असा केल्याने भारतासह अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका वादग्रस्त पोस्टमुळे हा नवा वाद निर्माण झाला असून, यामुळे अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीय समुदायाची मते मिळवणे ट्रम्प यांना कठीण जाऊ शकते.

खासदार अमी बेरा यांनी दाखवला आरसा

ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यावर भारतीय वंशाचे अमेरिकन काँग्रेस सदस्य अमी बेरा यांनी अत्यंत परखड भाषेत टीका केली आहे. बेरा यांनी म्हटले की, “ट्रम्प हे एक अज्ञानी नेते आहेत ज्यांना अमेरिकेला महान बनवणाऱ्या स्थलांतरितांच्या कष्टाची जाणीव नाही.” बेरा यांनी आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाचा दाखला देत सांगितले की, त्यांचे आई-वडील भारतातून रिकाम्या हाताने अमेरिकेत आले आणि त्यांनी या देशाला समृद्ध करण्यात योगदान दिले. ट्रम्प यांचे वक्तव्य हे केवळ भारताचा अपमान नसून ते अमेरिकेच्या त्या मूल्यांचाही अपमान आहे जे जगाला प्रगतीची स्वप्ने दाखवतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Embassy: ‘कभी इंडिया आके देखो…’ भारताला नरक’ बोलणाऱ्या ट्रम्पना इराणने दाखवली जागा; केले ‘असे’ धडाकेबाज Tweet

परराष्ट्र मंत्रालयाचा ‘ठोक’ प्रत्युत्तर

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. एका अधिकृत निवेदनात मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली विधाने ही पूर्णपणे अज्ञानपूर्ण आणि असभ्य आहेत. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध देश आहे, अशा देशाचा उल्लेख ‘नरक’ असा करणे हे ट्रम्प यांच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या विधानामुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होणार नाही, कारण हे संबंध परस्पर आदर आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित आहेत, असेही मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Conflict: ट्रम्प यांचा ‘शूट टू किल’ आदेश! इराणच्या बोटी समुद्रातच उडवणार; US Navy हटवतेय होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भूसुरुंग

इराणचा टोला अन् महाराष्ट्राचे दर्शन

विशेष म्हणजे या वादात आता इराणनेही उडी घेतली आहे. मुंबईतील इराणी वाणिज्य दूतावासाने ट्रम्प यांच्यावर खोचक टीका करताना म्हटले की, “ट्रम्प यांनी एकदा भारताला भेट देऊन इथले वास्तव समजून घ्यावे.” त्यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवत भारताच्या समृद्धीचा पुरावाच जगासमोर मांडला. ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनला एकाच रांगेत उभे करून केलेल्या या टीकेमुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांमध्ये (NRIs) असुरक्षिततेची आणि नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 'नरक' का म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांनी एका पॉडकास्टमध्ये व्यापार आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना भारत आणि चीनमधील परिस्थितीवर टीका करताना त्यांना 'नरक' संबोधले होते.

  • Que: खासदार अमी बेरा यांनी ट्रम्प यांच्यावर काय टीका केली?

    Ans: अमी बेरा यांनी ट्रम्प यांना 'अज्ञानी' म्हटले असून, ट्रम्प यांना 'अमेरिकन स्वप्न' आणि स्थलांतरितांचे योगदान कधीच समजले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

  • Que: भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर काय भूमिका घेतली?

    Ans: मंत्रालयाने ट्रम्प यांची विधाने 'अज्ञानपूर्ण आणि असभ्य' असल्याचे सांगत त्यांचा निषेध केला आणि भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृढतेचा पुनरुच्चार केला.

Web Title: Donald trump anti india comment hell hole ami bera reaction mea statement 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 01:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
1

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
2

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
3

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना
4

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM