ATS ची मोठी कारवाई! दोन दहशतवाद्यांना अटक, पाकिस्तानी गँगस्टरशी संपर्कातून टार्गेट किलिंगचा कट

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) नोएडा येथे एका मोठ्या कारवाईदरम्यान बागपतचा रहिवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला आणि दिल्लीचा रहिवासी समीर खान यांना ताब्यात घेतले. या दोन्ही तरुणांना पाकिस्तानी सूत्रधार आणि गुंड शाहजाद भट्टी यांनी सोशल मीडियाद्वारे कट्टरपंथी बनवले होते. गुरुवारी झालेल्या या अटकेमागील मुख्य उद्देश राज्यातील जातीय सलोखा बिघडवणे आणि प्रभावशाली व्यक्तींची हत्या करणे हा होता. आर्थिक फायद्याच्या लोभाने आरोपींनी संवेदनशील ठिकाणांची टेहळणी सुरू केली होती. पोलिसांनी त्यांच्याकडून पिस्तूल, काडतुसे आणि चाकू जप्त केले असून बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्या (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
सोसायटीच्या आवारात खेळायला गेली, डोक्यात लोखंडी घसरगुंडी पडली अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना
कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे एडीजी अमिताभ यश यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी आणि आबिद जाट हे इंस्टाग्रामसारख्या माध्यमांतून भारतीय तरुणांना लक्ष्य करत होते. तुषार चौहानने भट्टीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अनेक आयडी तयार केले आणि थेट संपर्क प्रस्थापित केला. या पाकिस्तानी सूत्रधारांनी तरुणांना इस्लाम धर्म त्यागलेल्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी भडकवले. आरोपींना आधुनिक शस्त्रे पुरवण्याचे आणि काम पूर्ण झाल्यावर त्यांना दुबईमार्गे पाकिस्तानात परत पाठवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते.
तपासात असे उघड झाले की, शहजाद भट्टीने तुषारला लक्ष्यित हत्येसाठी ३ लाख रुपयांचे आमिष दाखवले होते, ज्यात ५० हजार रुपये आगाऊ दिले होते. आरोपींना हँड ग्रेनेडने हल्ला करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अटक केलेल्या समीर खानला भिंतींवर “टीटीएच” (तेहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान) लिहिण्याचे आणि नवीन तरुणांची भरती करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. या व्यक्तींनी गेल्या काही महिन्यांपासून फोनवरून अनेक लोकांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत, आणि या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये पाकिस्तानी सूत्रधारही सामील झाले होते.
एटीएसच्या चौकशीतून हे उघड झाले आहे की, उत्तर प्रदेशातील अनेक प्रमुख व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले होते. पाकिस्तानी आयएसआयचे एजंटच त्यांना लक्ष्य करत होते. अटक केलेल्या आरोपींची आता त्यांचे संपूर्ण नेटवर्क आणि इतर साथीदारांचा शोध घेण्यासाठी कसून चौकशी केली जात आहे. त्यांना शस्त्रे कोठून मिळत होती आणि त्यांचे पुढील लक्ष्य कोण होते, हे निश्चित करण्यासाठी पोलीस आता त्यांच्या रिमांडची मागणी करतील.
आरोपी पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी आणि आयएसआय यांच्या थेट संपर्कात होते. भट्टीच्या प्रभावाखाली येऊन तुषारने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि इंस्टाग्रामद्वारे त्याच्याशी संपर्क साधला. त्याला संवेदनशील ठिकाणांची टेहळणी करणे आणि प्रभावशाली व्यक्तींवर ग्रेनेड हल्ले करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. आरोपी पीटीटी (पुश टू टॉक) आणि कॉन्फरन्स कॉलद्वारे पाकिस्तानी सूत्रधारांशी संवाद साधत होते. त्यांच्याकडून जप्त केलेली पिस्तूल आणि दारूगोळा देखील पाकिस्तानमधून पाठवण्यात आला होता. आरोपीने आपले जाळे वाढवण्यासाठी इतर मुलांनाही त्यात सामील करून घेतले होते.
कात्रज घाटात भीषण अपघात, बस-रिक्षाची समोरासमोर धडक; चालकाचा जागीच मृत्यू