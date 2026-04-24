Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Up Ats Arrest Tushar Chauhan Sameer Khan Pakistani Gangster Shehzad Bhatti Target Killing Plot

ATS ची मोठी कारवाई! दोन दहशतवाद्यांना अटक, पाकिस्तानी गँगस्टरशी संपर्कातून टार्गेट किलिंगचा कट

यूपी एटीएसने तुषार चौहान आणि समीर खान यांना अटक केली असून ते पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे. दोघेही ‘टार्गेट किलिंग’चा कट रचत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 01:08 PM
ATS ची मोठी कारवाई! दोन दहशतवाद्यांना अटक, पाकिस्तानी गँगस्टरशी संपर्कातून टार्गेट किलिंगचा कट

ATS ची मोठी कारवाई! दोन दहशतवाद्यांना अटक, पाकिस्तानी गँगस्टरशी संपर्कातून टार्गेट किलिंगचा कट

Follow Us:
Follow Us:
  • ATS ची मोठी कारवाई
  • दोन दहशतवाद्यांना अटक
  • पाकिस्तानी गँगस्टरशी संपर्कातून टार्गेट किलिंगचा कट
उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) नोएडा येथे तुषार चौहान आणि समीर खान यांना अटक करून एका दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश केला आहे. हे आरोपी पाकिस्तानी गुंड शाहजाद भट्टी आणि आयएसआयच्या संपर्कात होते. त्यांना हँड ग्रेनेड आणि पिस्तुलांचा वापर करून उत्तर प्रदेशातील प्रमुख व्यक्तींच्या लक्ष्यित हत्या करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.

उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) नोएडा येथे एका मोठ्या कारवाईदरम्यान बागपतचा रहिवासी तुषार चौहान उर्फ ​​हिजबुल्ला आणि दिल्लीचा रहिवासी समीर खान यांना ताब्यात घेतले. या दोन्ही तरुणांना पाकिस्तानी सूत्रधार आणि गुंड शाहजाद भट्टी यांनी सोशल मीडियाद्वारे कट्टरपंथी बनवले होते. गुरुवारी झालेल्या या अटकेमागील मुख्य उद्देश राज्यातील जातीय सलोखा बिघडवणे आणि प्रभावशाली व्यक्तींची हत्या करणे हा होता. आर्थिक फायद्याच्या लोभाने आरोपींनी संवेदनशील ठिकाणांची टेहळणी सुरू केली होती. पोलिसांनी त्यांच्याकडून पिस्तूल, काडतुसे आणि चाकू जप्त केले असून बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्या (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

सोसायटीच्या आवारात खेळायला गेली, डोक्यात लोखंडी घसरगुंडी पडली अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

सोशल मीडियावर मृत्यूचे जाळे विणले गेले

कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे एडीजी अमिताभ यश यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी आणि आबिद जाट हे इंस्टाग्रामसारख्या माध्यमांतून भारतीय तरुणांना लक्ष्य करत होते. तुषार चौहानने भट्टीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अनेक आयडी तयार केले आणि थेट संपर्क प्रस्थापित केला. या पाकिस्तानी सूत्रधारांनी तरुणांना इस्लाम धर्म त्यागलेल्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी भडकवले. आरोपींना आधुनिक शस्त्रे पुरवण्याचे आणि काम पूर्ण झाल्यावर त्यांना दुबईमार्गे पाकिस्तानात परत पाठवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते.

३ लाख रुपयांचे आमिष आणि ग्रेनेड हल्ल्याची तयारी

तपासात असे उघड झाले की, शहजाद भट्टीने तुषारला लक्ष्यित हत्येसाठी ३ लाख रुपयांचे आमिष दाखवले होते, ज्यात ५० हजार रुपये आगाऊ दिले होते. आरोपींना हँड ग्रेनेडने हल्ला करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अटक केलेल्या समीर खानला भिंतींवर “टीटीएच” (तेहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान) लिहिण्याचे आणि नवीन तरुणांची भरती करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. या व्यक्तींनी गेल्या काही महिन्यांपासून फोनवरून अनेक लोकांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत, आणि या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये पाकिस्तानी सूत्रधारही सामील झाले होते.

उत्तर प्रदेशातील अनेक प्रमुख व्यक्तींना लक्ष्य

एटीएसच्या चौकशीतून हे उघड झाले आहे की, उत्तर प्रदेशातील अनेक प्रमुख व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले होते. पाकिस्तानी आयएसआयचे एजंटच त्यांना लक्ष्य करत होते. अटक केलेल्या आरोपींची आता त्यांचे संपूर्ण नेटवर्क आणि इतर साथीदारांचा शोध घेण्यासाठी कसून चौकशी केली जात आहे. त्यांना शस्त्रे कोठून मिळत होती आणि त्यांचे पुढील लक्ष्य कोण होते, हे निश्चित करण्यासाठी पोलीस आता त्यांच्या रिमांडची मागणी करतील.

पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी आणि आयएसआय यांच्या थेट संपर्कात

आरोपी पाकिस्तानी गुंड शहजाद भट्टी आणि आयएसआय यांच्या थेट संपर्कात होते. भट्टीच्या प्रभावाखाली येऊन तुषारने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि इंस्टाग्रामद्वारे त्याच्याशी संपर्क साधला. त्याला संवेदनशील ठिकाणांची टेहळणी करणे आणि प्रभावशाली व्यक्तींवर ग्रेनेड हल्ले करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. आरोपी पीटीटी (पुश टू टॉक) आणि कॉन्फरन्स कॉलद्वारे पाकिस्तानी सूत्रधारांशी संवाद साधत होते. त्यांच्याकडून जप्त केलेली पिस्तूल आणि दारूगोळा देखील पाकिस्तानमधून पाठवण्यात आला होता. आरोपीने आपले जाळे वाढवण्यासाठी इतर मुलांनाही त्यात सामील करून घेतले होते.

कात्रज घाटात भीषण अपघात, बस-रिक्षाची समोरासमोर धडक; चालकाचा जागीच मृत्यू

Web Title: Up ats arrest tushar chauhan sameer khan pakistani gangster shehzad bhatti target killing plot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 01:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू
1

Pune News: हडपसरमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ; ATS, गुन्हे शाखा आणि पोलिसांचा तपास सुरू

Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला
2

Nagpur Crime: ‘गुलाबजाम’वरून वाद अन् तरुणाची हत्या; नागपुरात मित्राने चाकू भोसकून केला प्राणघातक हल्ला

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या
3

Chandrapur Crime: वरोऱ्यात किरकोळ वादातून रक्तरंजित शेवट; मध्यस्थी करणाऱ्या 65 वर्षीय वृद्धाची दगडाने हत्या

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं
4

Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM
नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

May 15, 2026 | 09:18 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM
SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

May 15, 2026 | 09:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM