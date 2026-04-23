नवीन कार घ्यायचा विचार करताय? थोडं थांबा ! 2026 मध्ये लाँच होत आहेत 5 जबरदस्त कार

Updated On: Apr 23, 2026 | 03:04 PM
नवी गाडी घेण्याचा विचार करत आहात? थोडा थांबा! भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटसाठी लवकरच गेमचेंजर ठरणार आहे. 5 धमाकेदार कार लवकरच लाँच होत आहेत. तुम्ही जर नवीन कार खरेदी करण्याच्या विचारात असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. 5 शक्तिशाली SUVs लवकरच लाँच होणार आहेत. 2026 मध्ये अनेक नवीन एसयूव्ही लाँच होणार असल्यामुळे स्पर्धा आणखी वाढेल. या आगामी एसयूव्हीमध्ये इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान, प्रगत फीचर्स आणि चांगले डिझाइन पाहायला मिळू शकते.

 

टाटा सिएरा ईव्ही

टाटा मोटर्सने या वर्षाच्या सुरुवातीला सिएरा लाँच केली आणि दशकभर जुन्या नावाची पुष्टी केली. आता कंपनी 2026 च्या मध्यापर्यंत टाटा सिएरा ईव्ही लाँच करण्याची योजना आखत आहे. टाटाच्या वाढत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही रेंजमध्ये ही हॅरियर ईव्हीच्या खाली असलेल्या श्रेणीत येण्याची अपेक्षा आहे. एसयूव्ही आयसीई सिएराचे रेट्रो-मॉडर्न रेशो आणि एकूणच सिल्हूट कायम ठेवण्याची शक्यता आहे, तर ईव्ही व्हेरिएंट क्लोज्ड ग्रिल, स्प्लिट हेडलॅम्प सेटअप आणि पूर्ण-रुंदीच्या एलईडी लाइट बारसह उभे राहील.

निसान टेक्टन

निसानने या वर्षाच्या सुरुवातीला टेक्टन एसयूव्हीच्या काही इमेज जारी केल्या होत्या, परंतु कंपनीने अद्याप त्याच्या लाँचिंगची तारीख जाहीर केलेली नाही. नवीन रेनो डस्टर प्रमाणेच, आरजीएमपी आर्किटेक्चर-बेस्ड निसान टेक्टन 1.0-लीटर टर्बो आणि 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय टेक्टनमध्ये हायब्रिड इंजिनचा पर्यायही मिळू शकतो. जरी कंपनीने अद्याप अधिकृत लाँचिंगची तारीख जाहीर केली नसली तरी, निसान टेक्टन 2026 च्या मध्यापर्यंत लॉन्च होण्याची अपेक्षा आहे.

टोयोटा अर्बन क्रूझर अबेला

मारुती सुझुकी ई विटाराची उपकंपनी म्हणून ऑफर केली जात असलेली टोयोटा अर्बन क्रूझर अबेला लवकरच भारतीय बाजारात लाँच होण्याची शक्यता आहे. या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचे स्पेसिफिकेशन्स आणि तपशील आधीच समोर आले आहेत आणि त्यात 49 kW आणि 61 kW चा बॅटरी पॅक आहे, जो एकदा चार्ज केल्यावर 543 किमीपर्यंत रेंज देण्याचा दावा करतो.

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

महिंद्रा भारतीय बाजारात लोकप्रिय महिंद्रा स्कॉर्पिओ एनचे मिड-सायकल अपडेट लाँच करण्याची योजना आखत आहे. Scorpio N फेसलिफ्टचे चाचणी मॉडेल बऱ्याच वेळा पाहिले गेले आहे, जे त्याच्या नवीन फ्रंट डिझाइनसह इंटिरियरमधील नवीन फीचर्सकडे इशारा करते, ज्यात जुन्या 8-इंच युनिटच्या जागी 12.3-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि ड्रायव्हरसाठी पूर्णपणे डिजिटल 10.25-इंच डिस्प्ले आहे.

स्कोडा कायलॅक स्पोर्टलाइन

स्कोडा ऑटो इंडियाने 2026 च्या अखेरीस भारतीय बाजारात स्कोडा कायलॅक स्पोर्टलाइन एडिशन लाँच करण्याचे आश्वासन दिले होते. Kylac Sportline हे मानक Kylac चे अधिक स्पोर्टी आणि शार्प व्हेरिएंट असण्याची अपेक्षा आहे, जे अधिक डायनॅमिक डिझाइन आणि परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड लुक हव्या असलेल्या खरेदीदारांना आकर्षित करेल.

Published On: Apr 23, 2026 | 03:04 PM

