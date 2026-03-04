Black vs White Car: उन्हात कोणत्या रंगाची कार तव्यासारखी तापते? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या

सूर्यप्रकाशात काही असे किरण असतात जे आपण पाहू शकत नाही. या किरणांमुळे देखील उष्णता निर्माण करतात. काळ्या रंगाच्या कार सूर्याच्या जवळजवळ सर्व किरणांना शोषून घेतात आणि त्यांचे उष्णतेत रूपांतर करतात, ज्यामुळे गडद वस्तू लवकर गरम होतात. पांढऱ्यासारखे हलके रंग सूर्याच्या बहुतेक किरणांना परावर्तित करतात.
तापलेल्या उन्हात कार उभी असताना सूर्यप्रकाश काचेच्या माध्यमातून आत येतो आणि डॅशबोर्ड तसेच सीट्स गरम करतो. ही उष्णता कारच्या केबिनमध्ये अडकून राहते, त्यामुळे आतले तापमान झपाट्याने वाढते. काही संशोधनानुसार, जर काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या दोन कार उन्हात उभ्या असतील, तर काळ्या रंगाच्या कारमधील तापमान पांढऱ्या कारपेक्षा काही अंशांनी जास्त असू शकते.
कारच्या बाहेरील रंगाइतकाच, कधी कधी त्यापेक्षा जास्त परिणाम कारच्या इंटीरियरच्या रंगाचा होतो. जर डॅशबोर्ड आणि सीट्स गडद किंवा काळ्या रंगाच्या असतील तर त्या उष्णता अधिक प्रमाणात शोषून घेतात आणि केबिन जास्त वेळ गरम राहतो. उलट, हलक्या रंगाचे इंटीरियर सूर्यप्रकाश कमी शोषते, त्यामुळे कारमध्ये बसल्यावर उष्णता तुलनेने कमी जाणवते.
कारच्या आतील तापमान कमी ठेवण्यासाठी टिंटेड ग्लास आणि सनशेडसारख्या सुविधा उपयोगी ठरतात. या गोष्टी खिडक्यांमधून येणारा थेट सूर्यप्रकाश कमी करतात. याशिवाय, काही कारमध्ये वेंटिलेटेड सीट्स दिलेल्या असतात ज्यामध्ये लहान छिद्रे असतात. त्यातून हवा फिरत राहते आणि पाठीला घाम येण्याची शक्यता कमी होते. तसेच, चांगली एअर कंडिशनिंग सिस्टम केबिनमधील उष्णता लवकर बाहेर काढण्यास मदत करते.
तीव्र उन्हाळ्यात काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या कारच्या आतल्या तापमानात काही अंशांचा फरक स्पष्ट दिसू शकतो. मात्र, जर दोन्ही कार बराच वेळ कडक उन्हात उभ्या राहिल्या तर दोन्हींचे केबिन खूप गरम होतात. अशा परिस्थितीत रंगापेक्षा जास्त फरक पडत नाही, कारण उष्णता हळूहळू संपूर्ण कारमध्ये पसरते.
कारचा रंग निवडण्यापेक्षा शक्यतो कार सावलीत पार्क करणे अधिक फायदेशीर ठरते, त्यामुळे केबिनचे तापमान कमी राहते. तसेच, कारच्या काचांवर रिफ्लेक्टिव्ह कव्हर लावल्यास सूर्यप्रकाश आत येण्यापासून बऱ्याच प्रमाणात अडथळा निर्माण होतो. जर तुम्ही अतिशय उष्ण हवामान असलेल्या भागात राहत असाल, तर पांढरा किंवा हलक्या रंगाची कार निवडणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.