‘या’ कंपनीच्या तब्बल 6.42 लाख SUV मध्ये आली खराबी; आता रिकॉल जारी, नेमकं घडलं काय? जाणून घ्या

निसान कंपीच्या कारमध्ये खराबी आल्याने कंपनीने तब्बल 6.42 लाख SUV परत बोलावल्या आहेत. ही कार कोणती आहे आणि त्यात कोणती खराबी आली आहे? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 21, 2026 | 07:12 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • Nissan Rogue मध्ये आली खराबी
  • अमेरिकेत 6 लाखांहून अधिक युनिट्स बोलावले परत
  • कासामुळे बोलावल्या या कार्स परत? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
निसान कार चालकांसाठी एक मोठी आणि महत्वाची बातमी समोर आली आहे. कंपनीने त्यांची लोकप्रिय एसयूव्ही Nissan Rogue मोठ्या प्रमाणात परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन रोड सेफ्टी एजन्सी नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) नुसार, निसान दोन वेगवेगळ्या तांत्रिक दोषांमुळे एकूण 6,42,698 एसयूव्ही परत बोलावल्या आहेत. या दोषांमुळे वाहनाची ड्राइव्ह पॉवर कमी होऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये, आगीचा धोका देखील असू शकतो. म्हणूनच अमेरिकन ग्राहकांसाठी खबरदारी म्हणून कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे.

पहिल्या रिकॉलचे मुख्य कारण

पहिल्या रिकॉलमध्ये अंदाजे 3,18,781 एसयूव्ही युनिट्सचा समावेश आहे. या कारमधील थ्रॉटल बॉडी गिअर तुटलेले आढळले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, थ्रॉटल ही अशी सिस्टम आहे जी एक्सीलरेटर दाबल्यावर इंजिनला वीज पुरवते. जर गिअर तुटला तर वाहन योग्यरित्या स्पीड वाढवू शकत नाही. कधीकधी, एक्सीलरेटर दाबूनही, कारचा स्पीड कमी होऊ शकतो किंवा अचानक वीज कमी होऊ शकते. महामार्गावर किंवा जास्त वेगाने गाडी चालवणाऱ्या चालकासाठी अशी परिस्थिती खूप धोकादायक असू शकते.

ही तर फायद्याची डील! Punch EV चा कोणता पर्याय तुमच्यासाठी फायदेशीर? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

दुसरी रिकॉलचे कारण काय?

दुसरी रिकॉल आणखी गंभीर मानली जाते. यामध्ये 3,23,917 एसयूव्ही युनिट्सचा समावेश आहे. या वाहनांना इंजिन बेअरिंग निकामी होण्याचा धोका असतो. जर इंजिन बेअरिंग्ज खराब झाले तर इंजिनमधील गरम तेल बाहेर पडू शकते, ज्यामुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होऊ शकते आणि आग लागण्याचा धोका वाढतो. शिवाय, चालत्या वाहनाची शक्ती अचानक कमी होऊ शकते, ज्यामुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढतो.

समस्या मोफत दुरुस्त करणार कंपनी

दिलासा देणारी बाब म्हणजे Nissan ही समस्या पूर्णपणे मोफत दुरुस्त करणार आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, अधिकृत डीलरशिपवर वाहनांच्या इंजिन कंट्रोल सॉफ्टवेअरचे अपडेट केले जाईल आणि आवश्यक असल्यास दोषपूर्ण पार्ट्स बदलले जातील.

या प्रक्रियेसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. प्रभावित वाहनमालकांशी कंपनी स्वतः संपर्क साधून त्यांना सर्व्हिस सेंटरमध्ये वाहन आणण्यास सांगेल.

‘या’ प्रगत फीचर्समुळे New Renault Duster ला मिळू शकते तुफान मागणी! ‘या’ महिन्यात सुरु होणार डिलिव्हरी

इतक्या मोठ्या प्रमाणातील रिकॉलमुळे कंपनीच्या प्रतिमेला काही प्रमाणात धक्का बसू शकतो. मात्र, वेळेवर कार्स परत बोलावून समस्या दूर करणे हे ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य आणि आवश्यक पाऊल मानले जात आहे.

Web Title: Nissan rogue recall announced for more than 6 lakh units

Published On: Feb 21, 2026 | 07:12 PM

