‘या’ कंपनीच्या तब्बल 6.42 लाख SUV मध्ये आली खराबी; आता रिकॉल जारी, नेमकं घडलं काय? जाणून घ्या

पहिल्या रिकॉलमध्ये अंदाजे 3,18,781 एसयूव्ही युनिट्सचा समावेश आहे. या कारमधील थ्रॉटल बॉडी गिअर तुटलेले आढळले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, थ्रॉटल ही अशी सिस्टम आहे जी एक्सीलरेटर दाबल्यावर इंजिनला वीज पुरवते. जर गिअर तुटला तर वाहन योग्यरित्या स्पीड वाढवू शकत नाही. कधीकधी, एक्सीलरेटर दाबूनही, कारचा स्पीड कमी होऊ शकतो किंवा अचानक वीज कमी होऊ शकते. महामार्गावर किंवा जास्त वेगाने गाडी चालवणाऱ्या चालकासाठी अशी परिस्थिती खूप धोकादायक असू शकते.
दुसरी रिकॉल आणखी गंभीर मानली जाते. यामध्ये 3,23,917 एसयूव्ही युनिट्सचा समावेश आहे. या वाहनांना इंजिन बेअरिंग निकामी होण्याचा धोका असतो. जर इंजिन बेअरिंग्ज खराब झाले तर इंजिनमधील गरम तेल बाहेर पडू शकते, ज्यामुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होऊ शकते आणि आग लागण्याचा धोका वाढतो. शिवाय, चालत्या वाहनाची शक्ती अचानक कमी होऊ शकते, ज्यामुळे रस्ते अपघातांचा धोका वाढतो.
दिलासा देणारी बाब म्हणजे Nissan ही समस्या पूर्णपणे मोफत दुरुस्त करणार आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, अधिकृत डीलरशिपवर वाहनांच्या इंजिन कंट्रोल सॉफ्टवेअरचे अपडेट केले जाईल आणि आवश्यक असल्यास दोषपूर्ण पार्ट्स बदलले जातील.
या प्रक्रियेसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. प्रभावित वाहनमालकांशी कंपनी स्वतः संपर्क साधून त्यांना सर्व्हिस सेंटरमध्ये वाहन आणण्यास सांगेल.
इतक्या मोठ्या प्रमाणातील रिकॉलमुळे कंपनीच्या प्रतिमेला काही प्रमाणात धक्का बसू शकतो. मात्र, वेळेवर कार्स परत बोलावून समस्या दूर करणे हे ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य आणि आवश्यक पाऊल मानले जात आहे.