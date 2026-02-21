Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, पहिली रोमँटिक झलक चर्चेत

मलायका अरोराचे नाव आता हिरे व्यापारी हर्ष मेहताशी जोडले जात आहे.अलीकडेच त्यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे

Updated On: Feb 21, 2026 | 06:48 PM
बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा ही एक प्रसिद्ध मॉडेल जी तिच्या दमदार नृत्य आणि अभिनयाने चाहत्यांची मने जिंकण्याची एकही संधी सोडत नाही. मलायकाचे वैयक्तिक आयुष्य अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. मलायकाचे लग्न अरबाज खानशी झाले होते, ज्यापासून तिला एक मुलगा आहे. २०१७ मध्ये मलायका आणि अरबाजच्या घटस्फोटानंतर, अभिनेत्री अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. जरी ते अनेक वर्षे एकत्र राहिले, तरी अखेर त्यांनी त्यांना माहीत नसलेल्या कारणांमुळे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

मलायका अरोराचे नाव आता हिरे व्यापारी हर्ष मेहताशी जोडले जात आहे. अभिनेत्री किंवा हर्षने या नात्याबद्दल भाष्य केलेले नसले तरी, अलीकडेच त्यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे दोघे रोममध्ये एकत्र सुट्टी घालवत आहेत का याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मलायका आणि हर्ष मेहता यांचा एक फोटो रेडिटवर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ते सेल्फी काढताना दिसत आहेत. मलायका नेहमीप्रमाणेच काळ्या ड्रेसमध्ये खूपच सुंदर दिसत होती. तिचे केस मागे बांधलेले आणि मेकअपशिवाय तिच्या एकूणच क्लासी लूकमध्ये वाढ झाली.

दुसरीकडे, हर्ष गडद रंगाच्या ट्रेंच कोटमध्ये खूपच देखणा दिसत होता. दोघेही सेल्फी काढताना गोड पोज देताना दिसले आणि रिपोर्ट्सनुसार, ते प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटनजवळ होते. दोघांचा फोटो व्हायरल होताच, त्यांच्या डेटिंगबद्दलच्या अटकळांना पुन्हा एकदा वेग आला. मलायका आणि हर्ष यांनी अलिकडेच व्हायरल झालेल्या फोटोंवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. काही इंटरनेट वापरकर्त्यांना खात्री होती की ते दोघे डेटिंग करत आहेत, तर काहींनी असे सुचवले की ही कदाचित पीआर पोस्ट असेल. काहीही असो, मलायका आणि हर्षच्या फोटोने पुन्हा एकदा त्यांच्या डेटिंगच्या अफवांना उधाण दिले आहे.

त्यानंतर हर्ष आणि मलायका विमानतळावर दिसले. टर्मिनलमधून बाहेर पडताना, त्यांनी एकमेकांपासून अंतर राखले आणि एकत्र फोटो काढू नये म्हणून वेगळे चालत गेले. पण, थोड्याच वेळात, पापाराझींनी त्यांना पार्किंगमध्ये एकाच कारमध्ये जाताना कैद केले. त्यांच्या एकाच वेळी एकत्र दिसण्याने लगेचच लक्ष वेधले आणि दोघांमधील प्रेमसंबंधाच्या चर्चांना उधाण आले.

Published On: Feb 21, 2026 | 06:48 PM

