शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा

Tata Elxsi च्या शेअरबद्दल बोलायचे झाले तर, मागील शुक्रवारी Rs 4839.90 च्या तुलनेत किंचित वाढ करून BSE वर तो Rs 4858.25 वर बंद झाला. शेअरची ट्रेडिंग रेंज 4908 ते 4790 रुपये दरम्यान होती. शेअरच्या 52 आठवड्यांच्या उच्चांकाबद्दल बोलायचे तर तो 6,733.50 रुपये आहे. तर, 52 आठवड्यांचा नीचांक 4,601.05 रुपये आहे. ब्रोकरेज आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने स्टॉकला विक्री रेटिंग दिले आहे आणि लक्ष्य किंमत 4400 रुपये ठेवली आहे. याचा अर्थ स्टॉक त्याच्या 52 आठवड्यांच्या नीचांकी खाली येऊ शकतो.
शेअरहोल्डिंग पॅटर्नबद्दल बोलताना प्रवर्तकाकडे 43.90 टक्के इतका हिस्सा आहे. त्याचबरोबर पब्लिक शेअरहोल्डरकडे 56.10 टक्के इतका हिस्सा आहे. प्रमुख भागीदारी टाटा सन्सकडे आहे. टाटा सन्सचा हिस्सा 2,62,95,264 समभाग किंवा 42.21 टक्के इतका आहे. टाटा इन्व्हेस्टमेंट्सकडे 10,53,655 शेअर्स किंवा 1.69 टक्के हिस्सा आहे. पब्लिक शेअरहोल्डर्समध्ये, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे 7,33,195 शेअर्स किंवा 1.18 टक्के हिस्सा आहे, LIC कडे 41,05,617 शेअर्स किंवा 6.59 टक्के हिस्सा आहे.
Tata Elxsi चे प्रवर्तक Tata Sons यांची पुढच्या आठवड्यात मोठी बैठक होणार आहे. या बैठकीत एन चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्ष रुपात तिसऱ्यांदा हंगामी अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी तिसऱ्यांदा हिरवा कंदील दाखवण्यात येणार आहे. चंद्रशेखरन यांचा दुसरा कार्यकाल 1 वर्षानंतर संपणार आहे. एन चंद्रशेखरन यांच्याबद्दल बोलायचं तर ते टाटा समूहाच्या कंपन्यांचे प्रवर्तक टाटा सन्सचे अध्यक्ष आहेत. ऑक्टोबर 2016 मध्ये टाटा सन्सच्या बोर्डात सामील झाले आणि जानेवारी 2017 मध्ये त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. ते टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पॉवर, एअर इंडिया, इंडियन हॉटेल्स कंपनी आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेससह समूहाच्या अनेक ऑपरेटिंग कंपन्यांच्या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. अध्यक्ष होण्यापूर्वी ते टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. येथे चंद्रशेखरन यांनी 30 वर्षे सेवा बजावली आहे.
