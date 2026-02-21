Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा

टाटा समूहातील महत्त्वाची आयटी कंपनी असलेल्या Tata Elxsi बद्दल ब्रोकरेजने सावधगिरीचा इशारा देत ‘Sell’ रेटिंग दिले आहे. सध्याच्या पातळीवरून शेअरमध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 07:08 PM
Stock sell Advice:
  • Tata Elxsi या टाटा समूहातील कंपनीला Sell रेटिंग?
  • Tata Elxsiशेअरची मार्केटमध्ये काय स्थिती?
  • शेअरहोल्डिंग पॅटर्न नेमका काय?
TATA Group Stock sell Advice: टाटा ग्रुपमधील प्रमुख सॉफ्टवेअर कंपनी टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) चा शेअर्स विकण्याच्या परिस्थितीत येऊ शकतो. ब्रोकरेजच्या ताज्या अहवालानुसार, या शेअरमध्ये आगामी काळात मोठी विक्री (Sell-off) होण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी स्टॉकला ‘सेल’ (Sell) रेटिंग दिले आहे. याचा अर्थ, सध्याच्या किमतीला हा शेअर विकून गुंतवणूकदारांनी नफा कमवावा किंवा बाहेर पडावे, असा सल्ला दिला जात आहे.

जगात खळबळ माजणार? अनेक देशांच्या अडचणी वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही आहे एक ‘ब्रह्मास्त्र…

Tata Elxsiशेअरची मार्केटमध्ये काय स्थिती?

Tata Elxsi च्या शेअरबद्दल बोलायचे झाले तर, मागील शुक्रवारी Rs 4839.90 च्या तुलनेत किंचित वाढ करून BSE वर तो Rs 4858.25 वर बंद झाला. शेअरची ट्रेडिंग रेंज 4908 ते 4790 रुपये दरम्यान होती. शेअरच्या 52 आठवड्यांच्या उच्चांकाबद्दल बोलायचे तर तो 6,733.50 रुपये आहे. तर, 52 आठवड्यांचा नीचांक 4,601.05 रुपये आहे. ब्रोकरेज आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने स्टॉकला विक्री रेटिंग दिले आहे आणि लक्ष्य किंमत 4400 रुपये ठेवली आहे. याचा अर्थ स्टॉक त्याच्या 52 आठवड्यांच्या नीचांकी खाली येऊ शकतो.

शेअरहोल्डिंग पॅटर्न नेमका काय?

शेअरहोल्डिंग पॅटर्नबद्दल बोलताना प्रवर्तकाकडे 43.90 टक्के इतका हिस्सा आहे. त्याचबरोबर पब्लिक शेअरहोल्डरकडे 56.10 टक्के इतका हिस्सा आहे. प्रमुख भागीदारी टाटा सन्सकडे आहे. टाटा सन्सचा हिस्सा 2,62,95,264 समभाग किंवा 42.21 टक्के इतका आहे. टाटा इन्व्हेस्टमेंट्सकडे 10,53,655 शेअर्स किंवा 1.69 टक्के हिस्सा आहे. पब्लिक शेअरहोल्डर्समध्ये, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनकडे 7,33,195 शेअर्स किंवा 1.18 टक्के हिस्सा आहे, LIC कडे 41,05,617 शेअर्स किंवा 6.59 टक्के हिस्सा आहे.

महत्त्वाच्या बैठकीत काय होणार ?

Tata Elxsi चे प्रवर्तक Tata Sons यांची पुढच्या आठवड्यात मोठी बैठक होणार आहे. या बैठकीत एन चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्ष रुपात तिसऱ्यांदा हंगामी अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीसाठी तिसऱ्यांदा हिरवा कंदील दाखवण्यात येणार आहे. चंद्रशेखरन यांचा दुसरा कार्यकाल 1 वर्षानंतर संपणार आहे. एन चंद्रशेखरन यांच्याबद्दल बोलायचं तर ते टाटा समूहाच्या कंपन्यांचे प्रवर्तक टाटा सन्सचे अध्यक्ष आहेत. ऑक्टोबर 2016 मध्ये टाटा सन्सच्या बोर्डात सामील झाले आणि जानेवारी 2017 मध्ये त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. ते टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पॉवर, एअर इंडिया, इंडियन हॉटेल्स कंपनी आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेससह समूहाच्या अनेक ऑपरेटिंग कंपन्यांच्या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. अध्यक्ष होण्यापूर्वी ते टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. येथे चंद्रशेखरन यांनी 30 वर्षे सेवा बजावली आहे.

Highway वर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून सरकारचा नवा प्लॅन, टोल नाक्यावर बदलणार ‘हे’ नियम!

Published On: Feb 21, 2026 | 07:08 PM

