Amravati Assembly : अमरावतीत आमसभेत कचऱ्यावर रणधुमाळी; पहिलीच सभा गाजली; ३० मिनिटांत ११ प्रश्नांचा भडका

अमरावतीत तब्बल ४ वर्षांनंतर महानगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा कचरा व्यवस्थापन व शहर विकासाच्या प्रश्नांवर गाजली. यावेळी नवनिर्वाचित महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत नवनिर्वाचित सदस्य अस्वच्छतेच्या प्रश्नांवर चांगलेच आक्रमक झाले होते. अवघ्या ३० मिनिटांच्या प्रश्नोत्तरांच्या कालावधीत ११ प्रश्नांच्या गदारोळाने सभागृह तापले होते. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्रितपणे प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
महानगरपालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्नोत्तरांच्या कालावधीत जोरदार चचर्चा झाली. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेविका स्वाती कुळकर्णी आणि स्वाभिमान पक्षाचे सर्वात अनुभवी तरुण नगरसेवक प्रा. प्रशांत वानखडे यांनी प्रश्नांची सुरुवात केली. शहर सुधारणा विकास योजना लागू होऊन जवळजवळ ७ वर्षे उलटली असताना, महानगरपालिका अजूनही नवीन शहर सुधारणा विकास योजना तयार करणार नाही का, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला. या प्रश्नाने सभेचे अध्यक्ष महापौर श्रीचंद तेजवानी व आयुक्त सौम्या शर्मा हेसुद्धा अवाक झाले.
प्रा. प्रशांत वानखडे यांनी सभागृहात पहिला प्रश्न उपस्थित करताना गेल्या ७ वर्षांत महानगरपालिकेने शहर सुधारणा विकास योजना सरकारकडे सादर केली आहे का? तसेच त्यावर सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळाला, याची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडण्याची मागणी केली. त्यानंतर शेगाव-रहाटगाव परिसरातील स्वच्छतेबाबत नगरसेवक चंदू वानखडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
भाजप नगरसेविका स्वाती कुळकर्णी यांनी हा मुद्दा अधिक तीन करीत शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींवर बोट ठेवले, शहर स्वच्छतेचा विषय निघताच सत्ताधारी व विरोधक एकाचवेळी महानगरपालिका प्रशासनावर आक्रमक झाले. कचरा कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभारा बाबत आणि कामातील गंभीर त्रुटीविरोधात सर्व नगरसेवकांनी एकमुखी नाराजी व्यक्त केली. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शहर स्वच्छतेबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभागृहातील गदारोळात कुणीही ऐकून घेतले नाही. वेळेच्या मयदिमुळे प्रश्नोत्तरांचा कालावधी संपताच महानगरपालिकेचे नाव अमरावती-बडनेरा महानगरपालिका असे करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. अवघ्या ५ मिनिटांच्या चर्चेनंतर बैठक तहकूब करण्यात आली.
पुढील सर्वसाधारण सभा केवळ शहरातील कचरा प्रश्नावरच केंद्रित असेल, असे आश्वासन पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर सभा पुढील तारखेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. २३ प्रस्ताव प्राप्त पहिल्या सर्वसाधारण सभेत ११ प्रश्नोत्तरांव्यतिरिक्त सदस्यांकडून एकूण २३ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी फक्त पहिल्या प्रस्तावावर ५ मिनिटे चर्चा होऊन तो सरकारकडे परत पाठविण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
तत्पूर्वी काँग्रेसचे सर्वात अनुभवी व ७वेळा निवडून आलेले माजी महापौर विलास इंगोले यांची विरोधी पक्षनेतेपदी एकमताने निवड करण्यात आली. या निर्णयाचे सभागृहात टेबल वाजवून स्वागत करण्यात आले.
