ही तर फायद्याची डील! Punch EV चा कोणता पर्याय तुमच्यासाठी फायदेशीर? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

नुकतेच भारतीय ऑटो बाजारात टाटा पंच ईव्हीचे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच झाले आहे. पेट्रोल कारच्या तुलनेत ही कार किती फायदेशीर आहे, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 21, 2026 | 06:20 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा पंच ईव्ही ही देशातील लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार्सपैकी एक
  • नुकतेच या कारचे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच
  • ही कार खरेदी करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम कार उत्पादक कंपन्या आहेत, जे नेहमीच त्यांच्या कार बदलत्या काळानुसार अपडेट करत असतात. अशीच एक आघाडीची ऑटो कंपनी म्हणजे Tata Motors. नुकतेच कंपनीने त्यांच्या लोकप्रिय Tata Punch EV चे Facelift व्हर्जन सादर केले आहे.

नवीन टाटा पंच ईव्ही आता पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणारी झाली आहे. कोणता पर्याय सर्वात तुमच्यासाठी बेस्ट आहे त्याबद्दल जाणून घेऊयात. पंच आयसीईची किंमत 5.5 लाख ते 9.7 लाख रुपये दरम्यान आहे, तर पंच ईव्ही फेसलिफ्टची किंमत 9.6 लाख ते 12.5 लाख दरम्यान आहे, ज्याची BAAS किंमत 6.4 लाख रुपयांपासून सुरू होते.

जुन्या पंच आयसीई आणि ईव्हीमधील किमतीतील फरक आता कमी झाला आहे. पंच टर्बो पेट्रोल आता 120 बीएचपी उत्पादन करते, तर 40 किलोवॅट क्षमतेच्या बॅटरी पॅकसह पंच ईव्ही 129 पीएस उत्पादन करते. इंटिरिअर आणि एक्सटिरिअर डिझाइनमध्ये किरकोळ बदलांसह फीचर्स देखील मोठ्या प्रमाणात समान आहेत.

कारची किंमत आणि बचत

आता खर्च आणि बचतीबद्दल बोलायचे झाले तर Tata Punch EV ही लाइफटाइम वॉरंटीसह उपलब्ध आहे. जर तुम्ही घरीच चार्जिंग करत असाल, तर साहजिकच खर्च पेट्रोलच्या तुलनेत कमी येईल, त्यामुळे दरमहा वाहन चालवण्याचा खर्चही कमी राहतो.

दुसरीकडे, Tata Punch (ICE व्हर्जन) सुरुवातीला किंचित स्वस्त वाटू शकते. मात्र, नियमित सर्व्हिसिंग आणि विशेषतः इंधनावर होणारा खर्च EV च्या तुलनेत जास्त असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन वापरात ICE मॉडेल अधिक महाग पडू शकते.

कोणती कार खरेदी करावी?

Punch EV ही शहरात जास्त वापर करणाऱ्या, खर्चात बचत करू इच्छिणाऱ्या आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी अधिक योग्य ठरते. ही पूर्णपणे ऑटोमॅटिक असल्याने ड्रायव्हिंग सोपे आणि आरामदायी होते.

तर Punch टर्बो पेट्रोल मॉडेल मॅन्युअल किंवा AMT पर्यायात उपलब्ध आहे, मात्र त्यात EV इतकी पॉवर आणि तत्काळ टॉर्क मिळत नाही. दुसरीकडे, Punch ICE ही लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते, विशेषतः ज्या ठिकाणी चार्जिंगची सुविधा सहज उपलब्ध नाही किंवा ज्या ग्राहकांचा बजेट कमी आहे.

मात्र, काळानुसार EV आणि ICE वाहनांमधील अंतर कमी होत चालले आहे. Punch EV आणि ICE मॉडेलच्या तुलनेतही हे स्पष्टपणे दिसून येते.

 

Published On: Feb 21, 2026 | 06:19 PM

