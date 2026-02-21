मराठी चित्रपटसृष्टीत स्पाय थ्रिलरची नवीन सुरुवात; ‘Triangle’चा पोस्टर लाँच, निष्ठा आणि धाडसाची थरारक गोष्ट प्रेक्षकांसमोर

हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये आजवर अनेक स्पाय थ्रिलर चित्रपट झाले आहेत. मात्र, मराठी चित्रपटात असलेली स्पाय थ्रिलर चित्रपटांची उणीव आता भरून निघणार आहे.मराठी चित्रपटसृष्टीत लवकरच स्पाय थ्रिलर शैलीतला पहिला चित्रपट प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘Triangle’ या चित्रपटाद्वारे मराठी सिनेसृष्टीतील स्पाय थ्रिलरची उणीव भरली जाणार आहे. “ट्रायंगल” हा मराठी चित्रपटसृष्टीतला पहिला स्पाय थ्रिलर चित्रपट ठरणार असून, अर्जून करे हा नवा चेहरा या चित्रपटातूुन प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. देशभक्ती, निष्ठा आणि धाडसाची अनोखी गोष्ट या निमित्ताने मराठी भाषेतून मोठ्या पडद्यावर पाहता येणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले आहे.
वैष्णवी फिल्म्सच्या “Triangle” चित्रपटाची निर्मिती Vicky Suryavanshi आणि सुखदेव आढाव यांनी केली आहे, तर लेखन आणि दिग्दर्शन Vicky Suryavanshi यांनी केले आहे.हा चित्रपट राजकीय आणि गुप्तधार्मिक जगतातील गुंतागुंत दाखवतो. कथेत, भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची इंडियन ओशन सिक्युरिटी सिस्टिमची महत्वाची माहिती परदेशी संस्था चोरायचा प्रयत्न करतात, आणि यावरून सुरू होतो एक आंतरराष्ट्रीय खेळ.
चित्रपटाची कथा वेगवान असून, अॅक्शन सीन आणि तांत्रिक बाजू प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतील. हे चित्रपट मराठी प्रेक्षकांसाठी थरारक आणि मनोरंजक अनुभव ठरणार आहे.
“ट्रायंगल” चित्रपटात अर्जून करे, पूनम कापसे, आरती पुरी, ऋत्विक रास्ते, अलोक बसके, शरद लाडगे, भक्ती साधू अशी दमदार स्टारकास्ट या चित्रपटात आहे. कुणाल कांबळे हे या चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं कथानक मुंबई, गोव्यासह ठिकठिकाणी चित्रीत करण्यात आलं आहे. एक मोठा पट या चित्रपटातून मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे स्पाय थ्रिलर हा प्रकार आवडणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट पर्वणी ठरणार आहे. त्याशिवाय उत्तम कथेमुळे प्रेक्षकांचं पुरेपूर मनोरंजन या चित्रपटात आहे.
मराठी चित्रपटांना वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न “ट्रायंगल” या पहिल्या स्पाय थ्रिलर चित्रपटातून करण्यात आला आहे. मराठी चित्रपटांची चाकोरी मोडून एक दमदार चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे आता देशभक्ती, निष्ठा आणि धाडसाची अनोखी गोष्ट या निमित्ताने मराठी भाषेतून पाहण्यासाठी प्रेक्षकांनी सज्ज व्हायला हवं. लवकरच या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली जाणार आहे.