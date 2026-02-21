PAK vs NZ, T20 World Cup 2026 : Super 8 सामन्यांच्या थराराला सुरुवात! पाकिस्तानचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय

New Zealand vs Pakistan, Super 8, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील सुपर ८ सामन्यांचा थरार आजपासून सुरू झाला आहे. सुपर ८ मधील पहिला सामना पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला जात आहे. आज शनिवारी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणाऱ्या सामन्यात पाकिस्तान संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूझीलंड संघ प्रथम गोलंदाजी करताना दिसणार आहे.
पाकिस्तान संघाचा कर्णधार सलमान आघाने टॉस जिंकल्यावर प्रतिक्रिया दिली, तो म्हणाला की, “आम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहोत. आमच्याकडे एक बदल करण्यात आला आहे. फखर खेळत आहे आणि नाफे खेळत नाही. आमच्याकडे एक वेगवान गोलंदाज आहे, फहीम अश्रफ – तो एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. म्हणून आमच्याकडे २ वेगवान गोलंदाज आहेत आणि बरेच फिरकी पर्याय आहेत. ते एक दर्जेदार संघ आहेत, आम्हाला ते माहित आहे. आम्हाला आमचा अ सामना खेळायचा आहे आणि आज आम्ही त्याचीच वाट पाहत आहोत.”
न्यूझीलंड संघाने टॉस गमावला आहे. टॉस गमावल्यानंतर मिच सँटनर म्हणाला की, “आमच्याकडे ३ बदल आहेत. आम्ही काइल जेमिसनऐवजी अतिरिक्त फिरकी गोलंदाज ईश सोधी घेऊन आलो आहोत. डफीसाठी लॉकी परतला आहे. येथे थोडे वेगळे असू शकते (चेन्नईच्या परिस्थितीच्या तुलनेत), परंतु आम्ही संपूर्ण स्पर्धेत येथे बरेच सामने पाहिले आहेत आणि आम्हाला त्यांच्याकडे असलेले आव्हान माहित आहे. मनोरंजक असले पाहिजे, त्यांच्याकडे काही चांगले फिरकी गोलंदाज आहेत.”
न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन : टिम सेफर्ट (डब्ल्यू), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (क), जेम्स नीशम, मॅट हेन्री, ईश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन
पाकिस्तान प्लेइंग इलेव्हन: साहिबजादा फरहान, सैम अय्युब, सलमान आघा (क), बाबर आझम, फखर जमान, उस्मान खान (डब्ल्यू), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक
