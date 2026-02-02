Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?

भारतात बजेट फ्रेंडली बाईक म्हंटल की Bajaj Platina 100 आणि TVS Sport आपल्या नजरेसमोर येते. मात्र, दोघांपैकी बेस्ट बाईक कोणती? चला जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 02, 2026 | 10:13 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात बजेट फ्रेंडली बाईकला चांगली मागणी
  • Bajaj Platina 100 आणि TVS Sport या दोन्ही लोकप्रिय बाईक
  • जाणून घ्या कोणती बाईक तुमच्यासाठी चांगली
जर तुम्ही रोज ऑफिस, कॉलेज किंवा शहरात दैनंदिन प्रवासासाठी स्वस्त, विश्वासार्ह आणि जास्त मायलेज देणारी बाईक शोधत असाल, तर Bajaj Platina 100 आणि TVS Sport हे दोन लोकप्रिय पर्याय समोर येतात. कमी खर्च, सोपे मेंटेनन्स आणि उत्तम फ्यूल एफिशिएंसीसाठी या दोन्ही बाइक्स ओळखल्या जातात. त्यामुळे बजेट-कॉन्शस ग्राहक अनेकदा या दोन बाइक्समध्ये संभ्रमात पडतात.

किमतीत किती फरक?

किमतीबाबत बोलायचे झाल्यास, TVS Sport ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 55,500 रुपये आहे, ज्यामुळे ती या सेगमेंटमधील सर्वात परवडणाऱ्या बाइक्सपैकी एक ठरते. तर Bajaj Platina 100 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 65,407 रुपये आहे. म्हणजेच दोन्ही बाइक्समध्ये जवळपास 10,000 रुपये इतका फरक आहे. बजेट मर्यादित असेल तर TVS Sport अधिक स्वस्त पर्याय ठरतो.

भारतात ‘या’ ऑटो कंपनीचाच बोलबाला! नवीन वर्षाची दमदार सुरुवात; जानेवारीत विक्रीमध्ये 33 टक्क्यांची मोठी वाढ

इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये कोण पुढे?

Bajaj Platina 100 मध्ये 102cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे, जे 8.08 bhp पॉवर आणि 8.3 Nm टॉर्क निर्माण करते. दुसरीकडे, TVS Sport मध्ये 109.7cc इंजिन मिळते, जे 8.19 PS पॉवर आणि 8.7 Nm टॉर्क देते. जास्त टॉर्कमुळे TVS Sport शहरातील ट्रॅफिकमध्ये चांगला रिस्पॉन्स देते आणि स्टॉप-गो ट्रॅफिकमध्ये चालवणे अधिक सोपे वाटते.

मायलेज आणि दैनंदिन खर्च

दैनंदिन वापरात मायलेज हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. TVS Sport चे क्लेम्ड मायलेज 70 ते 80 kmpl आहे, तर Bajaj Platina 100 सुमारे 70 ते 75 kmpl मायलेज देते. हलके वजन आणि चांगली फ्यूल एफिशिएंसीमुळे TVS Sport रोजच्या लांब प्रवासासाठी अधिक प्रॅक्टिकल ठरते.

Kia ने उडवली झोप! बाकी कंपन्या मार्केटमध्ये डाउन? तब्बल २७,६०३…, विषय काय?

फीचर्स आणि कम्फर्टमधील फरक

TVS Sport मध्ये डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइटचा पर्याय आणि मॉडर्न ग्राफिक्स मिळतात, ज्यामुळे ती अधिक अपडेटेड लुक देते. तर Bajaj Platina 100 चे स्प्रिंग-ऑन-स्प्रिंग सस्पेन्शन आणि आरामदायी सीट लांब प्रवासात थकवा कमी करण्यास मदत करतात.

Published On: Feb 02, 2026 | 10:13 PM

