Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?

किमतीबाबत बोलायचे झाल्यास, TVS Sport ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 55,500 रुपये आहे, ज्यामुळे ती या सेगमेंटमधील सर्वात परवडणाऱ्या बाइक्सपैकी एक ठरते. तर Bajaj Platina 100 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 65,407 रुपये आहे. म्हणजेच दोन्ही बाइक्समध्ये जवळपास 10,000 रुपये इतका फरक आहे. बजेट मर्यादित असेल तर TVS Sport अधिक स्वस्त पर्याय ठरतो.
Bajaj Platina 100 मध्ये 102cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे, जे 8.08 bhp पॉवर आणि 8.3 Nm टॉर्क निर्माण करते. दुसरीकडे, TVS Sport मध्ये 109.7cc इंजिन मिळते, जे 8.19 PS पॉवर आणि 8.7 Nm टॉर्क देते. जास्त टॉर्कमुळे TVS Sport शहरातील ट्रॅफिकमध्ये चांगला रिस्पॉन्स देते आणि स्टॉप-गो ट्रॅफिकमध्ये चालवणे अधिक सोपे वाटते.
दैनंदिन वापरात मायलेज हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. TVS Sport चे क्लेम्ड मायलेज 70 ते 80 kmpl आहे, तर Bajaj Platina 100 सुमारे 70 ते 75 kmpl मायलेज देते. हलके वजन आणि चांगली फ्यूल एफिशिएंसीमुळे TVS Sport रोजच्या लांब प्रवासासाठी अधिक प्रॅक्टिकल ठरते.
TVS Sport मध्ये डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइटचा पर्याय आणि मॉडर्न ग्राफिक्स मिळतात, ज्यामुळे ती अधिक अपडेटेड लुक देते. तर Bajaj Platina 100 चे स्प्रिंग-ऑन-स्प्रिंग सस्पेन्शन आणि आरामदायी सीट लांब प्रवासात थकवा कमी करण्यास मदत करतात.