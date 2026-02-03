टिक… टिक… टिक 12 : 12 ! Dhurandhar 2 च्या टीझरचा धमाका… निर्मात्यांनी ‘का’ निवडली ही वेळ?

“धुरंधर: द रिव्हेंज” चा टीझर काही तासांतच प्रदर्शित होणार आहे. ज्याची बातमी ऐकून चाहत्यांना खूप आनंद झाला आहे. “धुरंधर” च्या जबरदस्त यशानंतर, निर्मात्यांनी भाग २ ची घोषणा केली आणि चाहते दुसऱ्या चित्रपटाची झलक पाहण्यासाठी नवीन टीझर ट्रेलरची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सोमवारी, दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी घोषणा केली की “धुरंधर २” चा टीझर मंगळवारी दुपारी १२:१२ वाजता प्रदर्शित होणार आहे.
‘धुरंधर २’ बद्दल लोक आधीच खूप उत्सुक असताना, १२:१२ च्या वेळेमुळे एक नवीन उत्सुकता निर्माण झाली आहे. निर्मात्यांनी टीझरसाठी अशी विशिष्ट वेळ का निवडली? हे अंकशास्त्रामुळे आहे की कॅलेंडरमधील शुभ वेळेमुळे? की यामागे दुसरे काही कारण आहे? हे सगळं आता आपण जाणून घेणार आहोत.
१२:१२ चे अंकशास्त्र नक्की काय?
अंकशास्त्रानुसार, १२ ही एक अतिशय महत्त्वाची संख्या आहे. ही संख्या स्वतःच पूर्णतेचे प्रतीक आहे. एका वर्षात १२ महिने असतात, १२ राशी देखील असतात आणि घड्याळ १२ तासांत एक फेरी पूर्ण करते. १२ दोनदा पुनरावृत्ती करणे हे संतुलन, गती आणि प्रगतीचे प्रतीक बनते. म्हणून कदाचित ही वेळ ठरवण्यात आली असेल. तसेच “धुरंधर २” च्या टीझरसाठी निर्मात्यांनी निवडलेली विशिष्ट वेळ देखील बॉलीवूडमधील बदलत्या मार्केटिंग गेमचे प्रतीक आहे. एखाद्या स्टारच्या वाढदिवसाला टीझर ट्रेलर किंवा पोस्टर शेअर करणे हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत फार पूर्वीपासून एक ट्रेंड आहे. पण ही विशिष्ट वेळ या ट्रेंडला एका नवीन पातळीवर घेऊन जाते.
१२:१२ हे एका प्रतिभावान मार्केटिंगचे काम
कोणत्याही चित्रपटासाठी मार्केटिंग खूप महत्वाची असते. ‘धुरंधर’च्या प्रचंड यशानंतर, सिक्वेलसाठी आधीच स्टेज तयार करण्यात आला होता. डिजिटल युगात, व्यस्तता बॉक्स ऑफिस ट्रेंड ठरवते आणि १२:१२ ही या बाबतीत एक परिपूर्ण वेळ आहे. १२:१२ मध्ये सममिती आहे. अंकांची पुनरावृत्ती लक्षात ठेवणे सोपे करते. सोशल मीडियाच्या युगात, १२:१२ एक अद्वितीय टाइम-स्टॅम्प तयार करते जे लगेचच मनात कोरले जाते. ही कल्पना सोशल मीडियाच्या काउंटडाउन संस्कृतीचा एक भाग आहे.
बऱ्याचदा, टीझर ट्रेलरची तारीख जाहीर केली जाते, परंतु “किती वाजता?” हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. १२:१२ ची विशिष्ट वेळ ‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहणाऱ्यांना एक निश्चित अंतिम मुदत देते. शिवाय, कामाच्या दिवशी १२:०० च्या सुमारासची वेळ लंच ब्रेकशी जुळते, जेव्हा सोशल मीडियाची व्यस्तता शिखरावर असते. म्हणून हा निर्णय निर्मात्यांनी केले आहे. आता, “धुरंधर २” च्या चाहत्यांना सतत सोशल मीडिया तपासण्याची गरज नाही – त्यांना फक्त १२:१२ साठी तयार राहावे लागेल. मार्केटिंग भाषेत, याला लक्ष वेधून घेणारे अभियांत्रिकी म्हणता येईल. टीझर प्रदर्शित होण्यापूर्वीच, १२:१२ आधीच चर्चेचा विषय बनला आहे.
दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये अशा प्रकारच्या युक्त्या बऱ्याच काळापासून वापरल्या जात आहेत. ज्युनियर एनटीआरच्या “देवरा” चा ट्रेलर संध्याकाळी ५:०४ वाजता प्रदर्शित झाला आहे. “पुष्पा २” चा ट्रेलर संध्याकाळी ६:०३ वाजता प्रदर्शित झाला. पण ही विशिष्ट वेळ बॉलीवूडमध्ये अजूनही नवीन आहे. आणि फक्त १२:१२ वाजता “धुरंधर २” च्या टीझरसाठी प्रचंड चर्चा निर्माण झाली आहे. “धुरंधर” च्या प्रचंड यशाने सिक्वेलसाठी एक मजबूत व्यासपीठ तयार केले होते. आता, मार्केटिंगच्या बाबतीत, १२:१२ ने त्याचे काम केले आहे. बाकीचे टीझरवर अवलंबून आहे. जर टीझर लोकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरला तर १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटाची चर्चा आणखी तीव्र होईल हे निश्चित आहे.