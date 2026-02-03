Madhyapradesh Crime: महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! मुलीने रॅपिडो बुक केली अन्…, चालकाने रस्त्यात केला बलात्कार

काय घडलं नेमकं?
पीडित मुलीला खरेदीकरण्यासाठी राजवाडा जायचे होते. तिथे जाण्यासाठी तिने मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे ‘रॅपिडो’ बाईक बुक केली होती. आरोपी चालक तिला राजवाडा येथे घेऊन गेला. मात्र त्याठिकाणी जाऊन त्याने तिला स्वस्त कपड्यांचे आमिष दाखवले. तिने त्याच्यावर विश्वास ठेऊन ती सोबत गेली. मात्र ती इथेच फसली. तिने तिच्यासोबत काही भयंकर होणार याची कल्पना देखील केली नव्हती.
Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…
त्यानंतर आरोपी चालक पीडितेला राजवाडा येथून परदेशपुरा या भागातील त्याच्या खोलीवर घेऊन गेला. तिथे आरोपीने तिच्यावर जबरदस्ती करत लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेनंतर ती घाबरली. पीडितेने तात्काळ रावजी बाजार पोलीस गाठून तक्रार नोंदवली.
गुन्हा दाखल
पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या पोलीस रॅपिडो ॲपच्या माध्यमातून आरोपीची माहिती गोळा करत आहेत. राजवाडा ते परदेशीपुरा या मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे.
पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा
उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेने प्रियकरासह मिळून आपल्याच पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकर हा दुसरा तिसरा कोणी नसून मुख्य आरोपीचा पुतण्या आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये घडली. आरोपी पत्नीचं नाव पूजा असे आहे. पोलिसांनी पूजाला अटक केली आहे. तिने आपला गुन्हा कबुल केला आहे.
Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या
Ans: चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी व प्रवासी सुरक्षेची जबाबदारी.
Ans: अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नये, लोकेशन शेअर करावे.
Ans: POCSO अंतर्गत कठोर शिक्षा व जलद न्याय प्रक्रिया.