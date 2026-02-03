Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Madhya Pradesh Crime A Question Mark Over Womens Safety A Girl Booked A Rapido And Then The Driver Raped Her On The Way

Madhyapradesh Crime: महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! मुलीने रॅपिडो बुक केली अन्…, चालकाने रस्त्यात केला बलात्कार

इंदोरमध्ये रॅपिडो बाईक चालकाने अल्पवयीन मुलीचा विश्वास संपादन करून तिला स्वस्त कपड्यांच्या बहाण्याने खोलीवर नेले आणि लैंगिक अत्याचार केला. प्रकरणी आरोपीवर बलात्कार व पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 11:38 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • रॅपिडो चालकाने विश्वासाचा गैरफायदा घेतला
  • खरेदीच्या नावाखाली दिशाभूल
  • सुनसान ठिकाणी नेऊन अत्याचार
मध्यप्रदेश: एक भयंकर घटना समोर आली आहे. एका रॅपिडो बाईक चालकाने एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची समोर आले आहे. पीडित तरुणीने रॅपिडो बुक केली होती. मात्र रॅपिडो चालकाने तिला स्वस्त कपड्यांचा अमिश दाखवला. ती तिथे फसली. त्याने तिला तिथून आपल्या खोलीवर नेले आणि तिथे त्याने अत्याचार केले. ही घटना मध्यप्रदेशातील इंदोरच्या राजवाडा परिसरात घडली आहे. या घटनेमुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलीला खरेदीकरण्यासाठी राजवाडा जायचे होते. तिथे जाण्यासाठी तिने मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे ‘रॅपिडो’ बाईक बुक केली होती. आरोपी चालक तिला राजवाडा येथे घेऊन गेला. मात्र त्याठिकाणी जाऊन त्याने तिला स्वस्त कपड्यांचे आमिष दाखवले. तिने त्याच्यावर विश्वास ठेऊन ती सोबत गेली. मात्र ती इथेच फसली. तिने तिच्यासोबत काही भयंकर होणार याची कल्पना देखील केली नव्हती.

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

त्यानंतर आरोपी चालक पीडितेला राजवाडा येथून परदेशपुरा या भागातील त्याच्या खोलीवर घेऊन गेला. तिथे आरोपीने तिच्यावर जबरदस्ती करत लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेनंतर ती घाबरली. पीडितेने तात्काळ रावजी बाजार पोलीस गाठून तक्रार नोंदवली.

गुन्हा दाखल

पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या पोलीस रॅपिडो ॲपच्या माध्यमातून आरोपीची माहिती गोळा करत आहेत. राजवाडा ते परदेशीपुरा या मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे.

पत्नीने पुतण्यासह पतीच्या हत्येचा रचला कट; पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासा

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेने प्रियकरासह मिळून आपल्याच पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकर हा दुसरा तिसरा कोणी नसून मुख्य आरोपीचा पुतण्या आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये घडली. आरोपी पत्नीचं नाव पूजा असे आहे. पोलिसांनी पूजाला अटक केली आहे. तिने आपला गुन्हा कबुल केला आहे.

 

Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अशा घटनांमध्ये ॲप कंपन्यांची जबाबदारी काय?

    Ans: चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी व प्रवासी सुरक्षेची जबाबदारी.

  • Que: अल्पवयीन मुलींनी काय काळजी घ्यावी?

    Ans: अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नये, लोकेशन शेअर करावे.

  • Que: पीडितेला कायदेशीर मदत कशी मिळते?

    Ans: POCSO अंतर्गत कठोर शिक्षा व जलद न्याय प्रक्रिया.

Web Title: Madhya pradesh crime a question mark over womens safety a girl booked a rapido and then the driver raped her on the way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 11:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…
1

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या
2

Nagpur Crime: नुकताच PG ला प्रवेश आणि…; नागपूर मेडिकलच्या तरुण निवासी डॉक्टरची आत्महत्या

Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…
3

Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…

Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या
4

Gadchiroli News: गडचिरोलीत काळजाला चटका! 10 वर्षीय चिमुकल्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Madhyapradesh Crime: महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! मुलीने रॅपिडो बुक केली अन्…, चालकाने रस्त्यात केला बलात्कार

Madhyapradesh Crime: महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह! मुलीने रॅपिडो बुक केली अन्…, चालकाने रस्त्यात केला बलात्कार

Feb 03, 2026 | 11:38 AM
टिक… टिक… टिक 12 : 12 ! Dhurandhar 2 च्या टीझरचा धमाका… निर्मात्यांनी ‘का’ निवडली ही वेळ?

टिक… टिक… टिक 12 : 12 ! Dhurandhar 2 च्या टीझरचा धमाका… निर्मात्यांनी ‘का’ निवडली ही वेळ?

Feb 03, 2026 | 11:34 AM
Anti Ageing Superfood : म्हातारपणावर मात करणारे 5 सुपरफूड्स; वय वाढेल पण तारुण्य राहील टिकून

Anti Ageing Superfood : म्हातारपणावर मात करणारे 5 सुपरफूड्स; वय वाढेल पण तारुण्य राहील टिकून

Feb 03, 2026 | 11:30 AM
Ind vs Pak वादावर कपिल देवने पाकिस्तानला चांगलचं सुनावलं! म्हणाले – जर तुम्ही सामना खेळला नाही तर…

Ind vs Pak वादावर कपिल देवने पाकिस्तानला चांगलचं सुनावलं! म्हणाले – जर तुम्ही सामना खेळला नाही तर…

Feb 03, 2026 | 11:23 AM
India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

Feb 03, 2026 | 11:20 AM
Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: दादांच्या अपघातामागे संशयाचा धूर; लिंबू-मिरची उताराः ब्लॅक बॉक्सपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: दादांच्या अपघातामागे संशयाचा धूर; लिंबू-मिरची उताराः ब्लॅक बॉक्सपर्यंत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच

Feb 03, 2026 | 11:10 AM
 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Feb 03, 2026 | 11:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM