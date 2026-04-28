कार आहे की बुलेट ट्रेन! Mahindra आणते 500 किमी पेक्षा जास्त रेंजसह इलेक्ट्रिक Thar, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

या नवीन मॉडेलला थार.ई (Thar.e) म्हटले जाऊ शकते. याची संकल्पना (concept) आधीच दाखवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये थारप्रमाणेच शक्तिशाली आणि बॉक्सी लूक आहे. तथापि, याची रचना थोडी आधुनिक असेल, ज्यामध्ये नवीन एलईडी लाइट्स, एक बंद ग्रिल आणि अधिक भविष्यवेधी शैली असेल.
कार्यक्षमतेच्या बाबतीत, ही इलेक्ट्रिक थार केवळ दिसण्यातच नव्हे, तर शक्तीमध्येही प्रभावी ठरू शकते. यामध्ये ड्युअल मोटर सेटअप असण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच पुढील आणि मागील दोन्ही चाकांना स्वतंत्र मोटर्सद्वारे शक्ती दिली जाईल. यामुळे ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) प्रणाली मिळेल, जी वाहनाला डोंगर, चिखल किंवा वाळू यांसारख्या कठीण भूभागातून मार्गक्रमण करण्यास मदत करेल.
हे वाहन बॅटरी आणि रेंजच्या बाबतीतही अधिक शक्तिशाली असू शकते. अहवालानुसार, यात अंदाजे ५९kWh ते ७९kWh क्षमतेची बॅटरी असू शकते. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर अंदाजे ४०० ते ५०० किलोमीटरची रेंज मिळू शकते, ज्यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी हा एक चांगला पर्याय ठरतो. याव्यतिरिक्त, याची पॉवर आउटपुट सुमारे २५० bhp पर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे ते वेगवान आणि शक्तिशाली बनते.
यात ऑफ-रोडिंगसाठी विशेष वैशिष्ट्ये देखील असू शकतात, ज्यात ३०० मिमी ग्राउंड क्लिअरन्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे वाहन जमिनीला न घासता असमान भूभागावरून जाऊ शकते. यात सुधारित अप्रोच आणि डिपार्चर अँगल देखील मिळू शकतात, ज्यामुळे चढ आणि उताराच्या भूभागावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
इलेक्ट्रिक थार खास इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी डिझाइन केलेल्या नवीन प्लॅटफॉर्मवर तयार केली जाईल. यामुळे वाहन अधिक मजबूत, सुरक्षित आणि स्थिर होईल. यात मोठी टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये असण्याचीही अपेक्षा आहे. किंमत आणि लॉन्चच्या बाबतीत, कंपनीने अद्याप अधिकृतपणे किंमत जाहीर केलेली नाही. मात्र, याची किंमत ₹25 लाख ते ₹30 लाख दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. लॉन्चच्या वेळेबद्दल बोलायचे झाल्यास, ही कार 2026 ते 2029 दरम्यान भारतीय बाजारात येऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे.
